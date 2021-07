Chi è nato oggi 21 luglio: i compleanni glamour

La nostra prima vip da festeggiare tra i personagi famosi nati oggi 21 luglio è Charlotte Gainsbourg, figlia del cantautore francese Serge Gainsbourg e dell’attrice inglese Jane Birkin nata a Londra nel 1971. Cantante e attrice anche lei come i genitori, dopo aver debuttato nella discografia da adolescente, da adulta ha pubblicato altri quattro album ottenendo un certo successo sia di critica che di pubblico. Al cinema ha ottenuto un Premio Cèsar come Miglior promessa femminile nel 1986 per L’effrontée e ha poi recitato in altri film come La piccola ladra, Love, etc., Pranzo di Natale, Prestami la tua mano, L’arte del sogno, Antichrist (per cui ha vinto il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes), Melancholia e L’albero.

Tra le celebrities che avrebbero fatto il compleanno oggi c’è anche Robin Williams, nato a Chicago nel 1951 e morto in California l’11 agosto 2014. Dopo il successo televisivo ottenuto grazie al telefilm Mork & Mindy, ha recitato in moltissimi film tra cui Good Morning, Vietnam, L’attimo fuggente, La leggenda del re pescatore, Will Hunting per cui ha vinto il Premio Oscar nel 1998, Hook, Jumanji, Mrs. Doubtfire, Patch Adams, One Hour Photo, Insomnia e Una notte al museo.

