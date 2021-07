Chi è nato oggi 20 luglio: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 20 luglio c’è Gisele Bündchen, nata in Brasile nel 1980 e, dal 2000 al 2006 “angelo” per eccellenza di Victoria’s Secret. Considerata una delle supermodelle più ricche e famose, nella sua carriera ha sfilato per le maison più celebri e posato per moltissimi fotografi, mentre dopo il suo ritiro dalle passerelle ha sfilato alla cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Gisele Bündchen. Picture by: SplashNews.com

Un’altra festeggiata famosa di oggi è Sandra Oh, nata in Canada nel 1971 e famosa per aver interpretato Cristina Yang in Grey’s Anatomy e Eve Polastri in Killing Eve. Alla carriera televisiva ha affiancato quella cinematografica apparendo in film come Mr. Bean – L’ultima catastrofe, Pretty Princess, Sotto il sole della Toscana, Sideways e Rabbit Hole.

Cover photo created by 8photo – www.freepik.com