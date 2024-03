Inizia il Main Draw Femminile al Miami Open: Aggiornamenti e Anticipazioni

Avvio Appassionante nel Settore Femminile

Si preannuncia una giornata ricca di emozioni con l’inizio, martedì, del main draw femminile. Una tripletta di campionesse dei tornei del Grande Slam e ex numero 1 del mondo saranno le protagoniste della giornata: Venus Williams, vincitrice di sette Major, sfiderà Diana Shnaider; Simona Halep, due volte vincitrice dei Major, se la vedrà con Paula Badosa; e l’ex campionessa degli Australian Open Caroline Wozniacki affronterà Clara Burel. Tutti gli incontri di martedì appartengono alla metà inferiore del tabellone, mentre la prima fase della metà superiore si disputerà mercoledì.

Aggiornamenti sul Tabellone Femminile

Prima della conclusione delle qualificazioni, Emma Raducanu, già reduce da un’operazione ai polsi e alla caviglia, si è ritirata a causa di un altro infortunio e ha dichiarato: “Sto sperimentando dolori alla parte bassa della schiena e in questa fase del mio ritorno alle competizioni non voglio rischiare che possa accadere qualcosa. Ho davvero fatto del mio meglio per essere pronta e sono triste per il mio ritiro dal torneo di Miami che è un evento fantastico ma auguro il meglio all’evento.”

Rivelato il Draw Maschile

Gli ultimi tre vincitori dell’Open di Miami figurano tra le prime otto teste di serie nel draw maschile che è stato definito lunedì pomeriggio. Il campione in carica Daniil Medvedev è testa di serie numero tre ed è stato collocato nella metà inferiore del tabellone mentre il vincitore del 2022 Carlos Alcaraz è la testa di serie numero uno, fresco della vittoria titolo a Indian Wells, e potrebbe incontrare il campione del 2021 Hubert Hurkacz nei quarti di finale. L’altro vincitore dell’Open di Miami presente nel tabellone è Andy Murray, due volte campione, che affronterà l’ex finalista di Wimbledon Matteo Berrettini al primo turno. Dodici giocatori verranno aggiunti al tabellone martedì dopo l’ultima serie delle qualificazioni. Gli incontri dalla metà inferiore del draw maschile si disputeranno mercoledì e quelli dalla metà superiore giovedì.

Iniziative di Beneficenza a Miami Open

Stefanos Tsitsipas, Sebastian Korda, Caroline Dolehide e Hailey Baptiste hanno scambiato le racchette con i pennelli per unirsi a Rebuilding Together nell’aiutare a riabilitare le case degli anziani di Miami Gardens, offrendo supporto con la pittura e il giardinaggio.

Casper Ruud, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov, Jessica Pegula, Katie Boulter e Zheng Qinwen si sono recati alla Humane Society of Greater Miami per dare una mano nella cura degli animali smarriti e dimenticati del Sud della Florida.

Karen Khachanov, Sloane Stephens e il Direttore del Torneo James Blake si sono uniti per sostenere Serving Up Greater Equity Against Breast Cancer con il programma ACEing Cancer della WTA Foundation. Promise Fund, Baptist Health e Hologic stanno collaborando per sensibilizzare su una maggiore consapevolezza e salute al seno per le donne svantaggiate dal punto di vista medico in tutta l’area di Miami.

Jasmine Paolini, Jack Draper, Cam Norrie e Nicolás Jarry si sono uniti a Health in the Hood a Pinewood Gardens piantando semi con l’obiettivo di creare comunità più sane attraverso la creazione di orti urbani e l’insegnamento del benessere in alcune delle zone più bisognose di Miami.

Holger Rune, Alexander Zverev, Hubert Hurkacz, Mackie McDonald, Caroline Garcia e Donna Vekic hanno lavorato con i volontari presso il Miami Rescue Mission per servire la cena a coloro che vivono nel rifugio dove l’obiettivo è fornire cibo, alloggio e programmi alle persone senza dimora del Sud della Florida.

La giornata di servizio per i giocatori del Miami Open Unite è terminata con una clinica energica presso lo straordinario Moore Park Tennis Center fondato dal fondatore del Miami Open Butch Buchholz e dalla leggenda del tennis Arthur Ashe. Felix Auger-Aliassime, Shang Juncheng, Sofia Kenin, Madison Keys ed il Direttore del Torneo James Blake hanno visitato la struttura prendendo parte anche alle cliniche con i bambini. Gestito da First Serve Miami, i bambini dell’organizzazione mentoriale principale Big Brothers Big Sisters of Miami sono stati accompagnati da Ami. Lavorando per prevenire l’abuso e la trascuratezza dei bambini, rafforzando le famiglie e educando le comunità, Amigos for Kids si sta associando al nuovo partner del torneo, Protective.

I giocatori coinvolti in queste attività benefiche torneranno presto in campo al Miami Open, che continua fino al 31 marzo presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens.

Per info e biglietti: Miamiopen.com

photo credits: Miami Open presented by Itaú