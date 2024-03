Come prevenire e riparare i capelli danneggiati

Hai capelli sottili e che si spezzano facilmente? Oppure desideri una chioma più idratata e voluminosa, senza il tanto temuto “effetto crespo”? Ecco una serie di consigli per una hair routine perfetta non solo per riparare i capelli danneggiati.

Desideri una chioma morbida, luminosa e setosa? È arrivato il momento di realizzare che lavaggio e asciugatura non bastano. Come la pelle, infatti, anche i capelli hanno bisogno di cure e trattamenti su misura capaci di nutrirli e proteggerli dai fattori esterni che, quotidianamente, possono comprometterne la salute. Se vuoi ottenere risultati da sogno, degni di una star di Hollywood, la costanza è un fattore determinante, così come il tempo.

Vuoi conoscere i segreti per capelli sani e forti? Te li sveliamo noi!

Perché i tuoi capelli sono danneggiati?

Il primo passo è riconoscere di avere una chioma danneggiata. Solo così potrai identificare i fattori che possono avere avuto un impatto sui tuoi capelli.

Tra queste, è bene considerare:

l’utilizzo frequente di strumenti caldi come piastre, arricciacapelli e asciugacapelli;

l’ inquinamento atmosferico

una dieta poco equilibrata e variegata

La cura della tua chioma parte proprio dalla tua routine quotidiana, da quei piccoli gesti che possono avere un grande impatto sul tuo aspetto esteriore (e sì, anche sulla tua chioma).

Hai detto hair routine?

Se vuoi ottenere i capelli dei tuoi sogni, impegno e costanza non possono mancare. Adotta delle semplici accortezze per restituire alla tua chioma lucentezza e idratazione.

Ecco i passaggi principali.

Non sottovalutare l’importanza del cuoio capelluto

Se per lo styling utilizzi cera, lacca e gel, abbiamo una notizia per te: tutti questi prodotti si depositano sul cuoio capelluto. Per poter rimuovere le impurità, consigliamo di utilizzare uno scrub per capelli almeno una volta a settimana. In questo modo, non effettuerai solo una pulizia profonda alla base del capello, ma migliorerai anche la circolazione sanguigna.

Il potere del giusto lavaggio

Per riparare i capelli danneggiati, il primo passo è scegliere il detergente giusto. Da Feel Your Look, trovi il pack Intense Repair della linea Wella Fusion . Lo shampoo rinforzante lascia i capelli soffici al tatto, aumentando la resistenza alla rottura, mentre il conditioner previene la rottura causata da fattori meccanici.

Ecco alcuni consigli per il lavaggio:

bagna i capelli con acqua tiepida, in modo da non irritare il cuoio capelluto applica lo shampoo in modo uniforme e massaggia delicatamente il cuoio capelluto con movimenti circolari risciacqua in modo da eliminare ogni residuo di shampoo applica il conditioner sui capelli lavati su lunghezze e punte. Procedi al risciacquo dopo 30 secondi di posa.

Per un risultato ottimale, lava i capelli una o due volte a settimana per evitare di danneggiare la chioma con lavaggi troppo frequenti o aggressivi.

Anche i capelli hanno bisogno di idratazione

Il lavaggio, da solo, non basta per fornire ai capelli tutto il nutrimento di cui hanno bisogno. Per questo, oltre a un trattamento di rigenerazione profonda grazie all’azione di shampoo e conditioner, ti consigliamo di utilizzare la maschera cremosa Wella Fusion a base di aminoacidi.

In questo caso, dovrai applicare la maschera sui capelli lavati e asciugati con un asciugamano e massaggiare la cute in modo da permettere un migliore assorbimento del prodotto. Risciacqua accuratamente dopo aver tenuto la maschera in posa per almeno 5 minuti.

Il pettine è un valido alleato

Pettina i capelli prima del lavaggio e dopo l’asciugatura per districare eventuali nodi. Ricorda di scegliere una spazzola adatta alla tua tipologia di capello e alla lunghezza della tua chioma.

Esegui sempre movimenti delicati per evitare di danneggiare o rompere i capelli.

Asciuga con moderazione

Il calore eccessivo e mal distribuito può rendere i tuoi capelli più fragili. Ecco perché, per la fase di asciugatura, è indispensabile scegliere un phon che sia delicato e che nutra la tua chioma in profondità.

Uno strumento professionale che sfrutta il potere degli ioni negativi è perfetto per combattere l’effetto crespo perché elimina l’elettricità statica dai capelli che, quindi, risultano più sani e forti. In alternativa, si possono scegliere asciugacapelli con piatto in ceramica per un maggiore livello di idratazione.

Per capelli fini e rovinati, suggeriamo di optare per una temperatura di asciugatura bassa, così da non danneggiarli ulteriormente.

Scegli il meglio per i tuoi capelli ogni giorno

Ottenere capelli sani e forti richiede tempo, dedizione e un’attenzione particolarenel selezionare i prodotti più adatti alle tue esigenze. Si tratta di un percorso consapevole che ti permette di eliminare il superfluo e di adottare una hair routine su misura fatta di piccoli gesti quotidiani.

Riscopri la bellezza della tua chioma e abbraccia il cambiamento!

Photo Credits: Unsplash