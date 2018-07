C’è forse un modo migliore per iniziare il rientro in città che con l’acquisto di una nuova bellissima borsa? Di certo, le borse sono un ottimo investimento per la nuova stagione. Sono infatti l’accessorio in grado di trasformare e rinnovare completamente qualsiasi look.

Se proprio non potete permettervi un makeover del vostro guardaroba, puntare su una nuova IT-bag vi consentirà di dare una rinfrescata ai vostri outfit preferiti. Per facilitarvi nella scelta ed evitarvi passi falsi, abbiamo pensato di selezionare le tendenze borse Autunno/Inverno 2018-19 più belle, dalle nuove imperdibili collezioni a una selezione di borse più budget friendly adatte a tutte le tasche.

Le tendenze borse Autunno/Inverno 2018-19 più cool dalle nuove collezioni

Da Alessandro Enriquez abbiamo visto tanti colori caldi naturali, ispirati alla terra, dal cammello al giallo fino al rosso, per sottolineare la tendenza cosmopolita e aperta a nuovi orizzonti. Abbracciando il trend wanderlust, la nuova collezione di borse ci porta in un giro per il mondo dei luoghi del cuore del designer. Il pezzo imperdibile? La shopper bag in versione Marketbag o Foodybag.

Le borse di Furla continuano a essere le IT-bag tra le più ambite, per questa nuova stagione la tendenza è un mix and match di texture e tessuti differenti.

La nuova collezione di borse Uterqüe celebra l’eclettismo e un mondo in cui gli opposti e i contrasti si incontrano per creare un mix armonico nato dalle diversità, prendendo in prestito i concetti cari all’arte contemporanea e al mondo urban. Un caleidoscopio di colore, forme e tessuti in grado di rispondere a tutti i mood.

Le collezioni di Elisabetta Franchi si contraddistinguono sempre per classe ed eleganza. Per l’Autunno/Inverno 2018-19 le proposte sono ricche di colori intensi e vivaci. La palette di tonalità per la nuova collezione di borse è variegata ma al tempo stesso facilmente abbinabile a tutti i vari tipi di outfit. L’ispirazione arriva dagli anni ’70, in cui domina la componente del gianduia, accanto alle tonalità calde del mosto e dell’ocra, ai colori profondi del blu petrolio e del verde pavone, fino a sfumature più tenui e delicate come il color zucchero filato. L’icona di questa collezione? La meravigliosa Monica Vitti.

Malìparmi ci propone una collezione concettuale, in cui ci invita all’introspezione e a guardare al mondo con una nuova prospettiva, meno superficiale e scontata. È lo stupore ciò che dobbiamo recuperare, per riuscire di nuovo a meravigliarci. Le borse della nuova collezione autunnale presentano tre modelli, strutturati e morbidi, nelle tre misure chiave: maxi per la versione shopper, midi per quella passepartout e mini in versione crossbody per unire la praticità all’eleganza. Imperdibili le clutch, in cui possiamo apprezzare tutto il savoir faire artigianale del marchio, attraverso i ricami in beads o velluto.

Anche per Guess le parole chiave sono eclettismo e attitude cosmopolita. Per la collezione Autunno/Inverno 2018-19 le ispirazioni si incontrano e si mescolano senza poter essere ricondotte a una tendenza unitaria. Accanto ai pezzi cult del marchio, compare la fantasia animalier, lo stile military, il denim, l’effetto trapuntato, fino ai dettagli iperfemminili dati dalle applicazioni e dalle paillettes. La IT-bag della stagione è Vikky, dove l’ispirazione rétro è un omaggio alla bellezza intramontabile del passato, ma reinterpretato in chiave contemporanea, grazie alle stampe e ai ricami ad alto impatto.

Pineider celebra l’arte della pelletteria artigianale dell’antica tradizione toscana con un nuovo corso che abbraccia il nuovo stile di vita contemporaneo. Le borse della collezione autunnale si contraddistinguono per l’intramontabile eleganza, ma anche per il feel all’avanguardia, adatto alle esigenze della donna cosmopolita.

Benedetta Bruzziches dedica questa collezione alle donne icona della sua vita e alla femminilità più introspettiva, creando così i nuovi modelli Brigitte e Dalidà. La forma elegante, ladylike e senza tempo, si arricchisce di particolari ispirati all’arte d’avanguardia, grazie ai ricami in metallo.

Le borse low cost per l’Autunno/Inverno 2018-19

Siete alla ricerca di una bella borsa ma dal prezzo abbordabile? Se il vostro budget non supera i 100€ è possibile trovare buone opzioni senza rinunciare a essere trendy.

Per esempio LA KORE, accanto al classico nero evergreen per la borsa da giorno, propone una palette autunnale di colori tenui e romantici, come il tortora, l’azzurro polvere e il rosa cipria declinati in mini bag deliziose.

Sapete che è tornato di tendenza il marsupio? Se volete provarlo senza lanciarvi in acquisti troppo impegnativi, potete optare per la proposta budget friendly di Stradivarius.

Se cercate una borsa funzionale e versatile per andare al lavoro, quello che fa per voi è il tote con tracolla color cuoio, come questa di YKQ o questa di Desigual.

Siete invece alla ricerca di una clutch per la sera? Allora vi innamorerete di questa pochette di BagaHolics e di questa clutch di Pulama.

Nella vostra collezione non può mancare, infine, la comodissima postina crossbody, come questa in pelle di Paul Marius.