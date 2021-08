Chi è nato oggi 27 agosto: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi alcuni personaggi famosi che spengono le candeline il 27 agosto. Tra questi ricordiamo Sarah Chalke, nata a Ottawa nel 1976 e diventata famosa interpretando Becky in Pappa e ciccia, Elliot Reid in Scrubs e Stella Zinman in How I Met Your Mother. Oltre a questi ruoli, e stata nel cast delle serie televisive Cougar Town e L’estate in cui imparammo a volare ed è apparsa tra i doppiatori di Rick and Morty e Paradise Police.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 27 agosto anche Tom Ford, stilista nato in Texas nel 1961 e che, oltre a dirigere il marchio che porta il suo nome, è stato anche direttore creativo di Gucci e Saint Laurent. Alla carriera di designer ha affiancato quella di regista e sceneggiatore scrivendo e dirigendo due film, A Single Man e Animali Notturni, entrambi candidati ai Premi Oscar.

Fa il compleanno oggi anche Aaron Paul, nato in Idaho nel 1979, particolarmente noto per aver interpretato Jesse Pinkman in Breaking Bad e El Camino – Il film di Breaking Bad, ma attore anche in film come Need for Speed, Exodus – Dei e re, Il diritto di uccidere e Una spia e mezzo e serie televisive come Big Love, The Path e Westworld – Dove tutto è concesso.

