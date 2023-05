Come vestirsi per andare a teatro

Opere classiche, balletti e musical. E ancora commedie, rappresentazioni in vernacolo e spettacoli all’aperto. Andare a teatro è piacevole e divertente ma non è insolito trovarsi in difficoltà quando è il momento di scegliere cosa indossare.

Le regole di abbigliamento per sedersi in platea o prendere posto in un palco variano a seconda del tipo di spettacolo e dell’orario dello spettacolo ma solo una è veramente sentita dalla gente di teatro: mai vestirsi di viola.

Questa superstizione risale al Medioevo e si riferisce al colore dei paramenti sacri usati durante la Quaresima. In questo periodo dell’anno, infatti, gli spettacoli teatrali erano vietati e dunque gli attori non potevano lavorare.

Dalle difficoltà affrontate dai teatranti nelle settimane prima di Pasqua nasce dunque la fama sfortunata del viola: quindi abiti, scarpe, borse e accessori in questo colore considerato malaugurato sono ben visti tra le mura dei teatri.

Come ci si veste a teatro donna

Nonostante il concetto di eleganza, anche a teatro, sia molto meno rigido oggi di quanto non fosse un tempo, la sobrietà e il buon gusto restano comunque i capisaldi dell’abbigliamento per un’occasione che, comunque, è considerata a suo modo importante.

Blusa Bella x ABOUT YOU su aboutyou.it

Dunque trench, pantaloni a sigaretta, bluse e camicie con colletti o polsini particolari, sciarpe morbide e stole, foulard di seta e scarpe col tacco sono tutti adatti per il teatro a seconda della stagione o dell’orario dello spettacolo.

Un abito da sera dalla sfilata Laura Biagiotti Primavera/Estate 2023. Photo by Salvatore Dragone/Gorunway.com courtesy Laura Biagiotti press office

Però se per uno spettacolo pomeridiano uno chemisier nero o blu scuro può essere considerato sufficientemente elegante, una prima importante richiede l’abito da sera. Quindi vestito lungo e pochette o anche pumps nere e midi dress in bordeaux o verde smeraldo. Per completare il look scegli una borsetta nera e dei bei gioielli in oro.

Mocassini Clarks su amazon.it

Per le serate abbastanza formali puoi anche scegliere un grande classico come il tailleur total black ravvivato da un sotto giacca bianco o colorato per creare contrasto, mentre per gli spettacoli in cui l’ambiente è più rilassato puoi indossare un paio di pantaloni dalla linea slim e, ai piedi, calzare scarpe oxford, magari in vernice, oppure loafers nere, beige o grigie decorate da una fibbia gioiello.

Jeans a vita media Tommy Jeans su amazon.it

Al pomeriggio l’atmosfera del teatro concede outfit più casual, quindi se non riesci a fare a meno dei jeans indossali pure, meglio se neri e senza strappi, e abbinali con la più basica delle t-shirt bianche o, in inverno, con un dolcevita, e a un paio di scarpe stringate. Sopra abbina un blazer oversize o una giacca con revers e bottoni gioiello.

Sneakers unisex Hide&Jack

Parlando sempre di spettacoli mattutini o pomeridiani, che concedono un look più informale, un’altra buona idea è lo spezzato giacca e gonna con scarpe come le francesine o le sneakers. Un outfit come questo è adatto anche alle rappresentazioni serali non troppo impegnative. In quest’ultimo caso però è meglio completare il look con un paio di scarpe col tacco.

Borsa a mano Hiva Atelier

Se devi andare a teatro di pomeriggio in inverno puoi indossare un vestitino casual in colori come sabbia, ruggine, ocra o arancio. Completa con stivali, giacca di tweed e una bella borsa con hardware dorato. In estate o in primavera, invece, metti un tailleur colorato o abbina un top fantasia con una giacca leggera e una gonna morbida.

Come vestirsi per vedere l’opera

Per assistere alla rappresentazione di un’opera lirica o a una prima serata solitamente si richiede l’abito da sera o comunque un abbigliamento formale. Niente di troppo difficile, a patto di scegliere oculatamente accessori e gioielli e di evitare gli eccessi.

Slingback Alena Ettea

Se l’abito lungo non fa per te le alternative eleganti sono comunque moltissime. Dal classico little black dress, da abbinare con scarpe eleganti e pochette, al più pratico completo giacca e pantalone indossato con un top o una camicia di seta, fino all’abito con giacca coordinata da indossare sotto un bel cappotto di cashmere, le opzioni ci sono e sta solo a te scegliere quale ti fa sentire più a tuo agio.

Come ci si veste per un balletto

L’outfit indicato per assistere a un balletto è analogo a quello consigliato per andare a vedere l’opera, quindi sì al tubino, con le maniche lunghe in inverno e più leggero e scollato nella bella stagione, e sì anche al caro vecchio tailleur, sempre elegante e raffinato soprattutto se indossato con un sottogiacca dai colori vivaci.

Orecchini Swarovski Sunshine su amazon.it

In tema di bijoux la parola d’ordine dovrà essere misura. Quindi se hai scelto un abito semplice e lineare sfoggia pure una collana lunga, mentre con capi più particolari sarà più indicato un girocollo. Infine se hai scelto orecchini pendenti abbina solo un piccolo punto luce mentre con gli orecchini a lobo potrai osare una collana più vistosa.

Come si va vestiti a teatro uomo

Se per una donna l’abbigliamento da teatro, anche quello più elegante, non deve per forza prevedere sete e pellicce, quello da uomo non obbliga al frac. Quindi, a meno di situazioni davvero molto particolari, anche per le serate più formali il completo scuro indossato con una bella cravatta sarà l’outfit più appropriato all’occasione.

Maglione in lana d’agnello Tommy Hilfiger su amazon.it

E anche per i look da uomo molto dipende dal tipo di spettacolo a cui si assisterà e dall’orario scelto per assistere alla rappresentazione. Se per uno spettacolo serale ma senza obbligo di abito scuro un paio di pantaloni chinos, una giacca scura e una camicia senza cravatta saranno un abbinamento adatto, nel pomeriggio il look potrà essere più rilassato e concedere di abbinare dei jeans con una polo o un pullover.

Cover photo di Vlah Dumitru su Unsplash