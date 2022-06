Come abbinare il viola: 10 idee fatali

Spesso considerato difficile da abbinare, in realtà il viola con le sue tantissime tonalità è un colore che può essere indossato anche tutti i giorni. Basta sapere come.

Tonalità nobile e sontuosa ma anche tradizionalmente collegata al mondo mistico ed esoterico, il colore viola è spesso considerato difficile da abbinare, forse proprio per questa sua personalità fortissima. In realtà, con le sue tantissime sfumature, lo si può indossare in estate e in inverno, di giorno e di sera. Vediamo come.

Come abbinare il viola prugna

Caldo e raffinato, il viola prugna contiene al suo interno una sfumatura di rosso bordeaux e dà il meglio di sé su chi ha capelli scuri e occhi chiari, mentre chi è molto bionda potrebbe trovarsi in difficoltà nell’indossarlo.

Per la sua intensità, il viola prugna non ha bisogno di essere accostato a colori che gli diano risalto ma piuttosto a combinazioni che lo accompagnino con discrezione come il nero, il bianco, il grigio, il beige e, soprattutto in autunno e in inverno, il verde scuro e il marrone.

Per un outfit romantico e girly, abbina un vestito bianco e accessori viola, mentre se ti senti romantica puoi indossare una camicia grigio chiaro, gonna prugna svolazzante e gioielli in oro giallo. Ma non lo riservare solo alle occasioni particolari! Un blazer viola, una maglia a righe sottili nere e un paio di pantaloni a sigaretta sempre neri saranno perfetti in qualsiasi momento del giorno.

Come abbinare il viola scuro

Dicono che porti sfortuna, soprattutto a teatro, ma negarsi il piacere di vestire di viola scuro e di godere della sua profondità per superstizione è davvero un peccato.

In linea di massima sta bene sia in total look che con i colori vivaci come il rosso, il verde smeraldo, l’oro e l’argento, e quelli che richiamano il sottobosco, cioè il nocciola, il verde bosco e il marrone cioccolato.

No invece ai pastelli, al rosa antico e al fucsia chiaro, mentre il lilla chiaro e il rosa cipria, suoi parenti stretti, sono l’eccezione che conferma la regola.

Come abbinare il viola chiaro

Lilla, lavanda, glicine, ma anche Very Peri, il colore Pantone 2022: il viola chiaro è il lato pastello del viola. Meno “confettoso” del rosa o del celeste, si adatta bene sia alle situazioni quotidiane e lavorative che a quelle più romantiche e galanti.

Considerato soprattutto un colore da bella stagione, il viola chiaro è vincente sia con il bianco che con tutti i toni neutri, dal nocciola al caramello fino al nero fondente.

Il viola chiaro, però, si abbinerà alla grande anche con colori come il grigio, il marrone nelle sue varianti più scure del cacao e del cioccolato e il rosso nelle gradazioni meno accese del corallo, del rubino e del borgogna. Promossa anche l’accoppiata con il blu scuro e il blu navy così come quella mai sbagliata con il verde prato, il verde bosco, il verde giada, il verde pastello, il verde acido, il verde mela e il camouflage.

Come abbinare il viola melanzana

Il viola melanzana, così come l’ortaggio da cui prende il nome, è straordinariamente versatile e sta bene a tutte: alle giovanissime e a chi è più in là con gli anni, alle brune dalla carnagione calda e alle bionde più diafane, senza dimenticare le rosse che, indipendentemente dalla tonalità dei loro capelli, non potranno che essere esaltate da questa nuance.

Per dare il meglio di sè, il melanzana va accostato a colori freddi come il bianco neve e l’azzurro, ma forma una buona combinazione anche con quelli un po’ più caldi come il bianco avorio e il rosa pallido.

Da provare anche con le tonalità più naturali di giallo e dei beige come l’ocra, il sabbia e il cammello e, perché no, con il verde scuro.

Come abbinare il viola in inverno

Molto estivo nelle sue nuance più chiare e decisamente invernale in quelle più profonde, il viola è in effetti molto più versatile di così. Vediamo come.

Un lungo vestito viola scuro, una gonna melanzana da abbinare ton sur ton scegliendo una maglia, un capospalla e un paio di stivali in altre gradazioni dello stesso colore sono outfit che vanno benissimo in inverno, ma nella stagione fredda si può osare anche con punti di colore più chiari come il lilla per dare luce anche alle giornate più cupe.

Cover photo by engin akyurt on Unsplash