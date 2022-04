Come abbinare il tortora: 10 idee di classe

Sofisticato ed elegante, il tortora è un colore versatile, che si combina con tante nuance ed è perfetto per creare look da giorno e da sera, formali e casual: scoprite qui come indossarlo al top!

Il color tortora, anche chiamato meno poeticamente color fango, è un tonalità a metà strada tra grigio e marrone.

Una definizione di primo acchito non esaltante, che nasconde invece una nuance elegante, sofisticata e perfetta per comporre diversi look, tanto da giorno che da sera.

Leggete i nostri consigli su come abbinare i vestiti e i colori e scoprite qui come indossare il color tortora e come portarlo in outfit très chic.

Come abbinare il tortora del vestito

È difficile da portare, “sbatte”, la palette degli abbinamenti è “risicata”. I pregiudizi sul tortora sono tanti e tutti perlopiù privi di fondamento. Al contrario, è una tonalità versatile, adatta per il giorno e per la sera, sia d’estate che d’inverno, sta bene tanto a chi la carnagione chiara che a chi ce l’ha scura e può essere combinato con diversi colori.

Per look dall’eleganza discreta, optate per abbinamenti con tonalità chiare e “polverose”, come beige, rosa cipria, rosa pesca, rosa antico, verde acqua, fiordaliso e blu polvere, oppure puntate su accostamenti tone sur tone con perla, mandorla, beige, chantilly, sabbia, marrone e grigio.

Molto sofisticato è anche l’abbinamento con l’oro, per esempio di una cintura, una borsa, un paio di scarpe e – naturalmente – dei gioielli.

Come abbinare il tortora delle scarpe

Come il grigio, che è una sua componente al pari del marrone, il color tortora sta molto bene indossato con abbinamenti a contrasto.

Tra le nuance con le quali si sposa meglio e che ne fanno risaltare il mood sofisticato ci sono il verde petrolio, il cobalto, il blu scuro come il ceruleo e il blu cadetto, il mattone, il rosso pompeiano e il rosso veneziano, il marsala, il viola melanzana e il viola vinaccia.

Con bianco e nero andate sul sicuro, ma preferite il primo per look freschi ed estivi e il secondo per outfit per la stagione invernale.

Come abbinare il tortora della borsa

Il tortora è una tonalità naturale, discreta ed elegante, che può essere abbinata non solo con capi tinta unita, ma anche a fantasia. Via libera allora a stampe fiorate, optical, geometriche, di ispirazione Seventies, folk ed etniche.

Naturalmente, per evitare l’effetto “pugno in un occhio”, l’importante è rispettare la palette dei colori con i quali il tortora si combina al meglio. Il giallo per esempio non è la tonalità migliore da scegliere, preferite le punte chiare di giallo come il giallo limone e canarino, oppure le nuance più intense come l’ocra e il senape, da bilanciare sempre con parsimonia.

Abbigliamento e vestiti per outfit al top

Se siete rimaste conquistate dal color tortora, potete scegliere di abbinarlo in tanti modi diversi, facendone il “pezzo forte” del vostro outfit oppure scegliendo di declinarlo come dettaglio, con scarpe, borse e accessori.

Per un look casual e quotidiano, optate per un paio di pantaloni stretch o sarouel e combinateli con una camicia azzurra, una blusa rosa o un top bianco. In alternativa, ai pantaloni sostituite una gonna lunga e “osate” un pullover verde acqua, scegliendo per esempio il modello con scollo a V.

Una t-shirt combinata, un top asimmetrico o uno lungo drappeggiato potranno essere abbinati a un paio di jeans taglio maschile, a dei pantaloni a fantasia fiorata o a un paio di jeggings bianchi.

Per uno stile unconventional, una giacca color porpora e un caftano con stampa asimmetrica sono l’ideale, mentre un giubbotto di pelle ha un mood casual chic più classico, ma non per questo meno glamour. Se invece siete in cerca di ispirazione per un look elegante, cercate un abito con stampa di fiori a contrasto e completi tone sur tone nelle tonalità del tortora.

Infine, per completare il look puntate su scarpe e borse en pendant, come una pochette in pelle con catenella dorata, oppure su un paio di sandali gioiello color oro.

Cover photo created by lookstudio – www.freepik.com