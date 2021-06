Maschera per capelli crespi: le migliori soluzioni in commercio e fai da te

Dai fattori genetici a quelli ambientali, i capelli crespi sono il risultato di una serie di concause che portano le squame che formano la corteccia dei fusti a “sollevarsi”, rendendo la chioma elettrica e ingestibile.

Una condizione che aggrava la perdita di acqua dalla fibra capillare, tra i principali motivi del cosiddetto frizzy effect.

Per combattere i capelli crespi, dunque, è necessario idratarli e nutrirli in profondità e “riparare” la struttura esterna con maschere e impacchi ad hoc.

Scoprite qui i migliori prodotti in commercio e le ricette fai da te più efficaci e se cercate una soluzione “radicale”, non perdetevi i nostri suggerimenti per tagli e acconciature sempre in ordine!

Maschera per capelli crespi e secchi

Biopoint Maschera liscio miracoloso

Se i vostri capelli sono secchi, sfibrati e con il calore e l’umidità si trasformano in una criniera elettrica e indomabile, una volta alla settimana o ogni quindici giorni aggiungete alla vostra hair routine una maschera idratante, riparatrice e anti-crespo.

René Further Karité Hydra Maschera idratazione e brillantezza €38

Biopoint Maschera liscio miracoloso sfrutta una tecnologia avanzata a base di proteine del grano a basso peso molecolare per penetrare dentro il capello e fortificarlo dall’interno, mentre René Further Karité Hydra Maschera Idratazione Brillantezza con olio di karité e Cimentrio, complesso ristrutturante esclusivo del brand, liscia la fibra del capello e la idrata senza appesantirla.

Freshly Cosmetics Haircare Restore Detox Plan €44

Per chi cerca un trattamento naturale per risanare i capelli dopo lo stress estivo, sono ideali la maschera Freshly Cosmetics Nourish Hair Restore Mask, a base di 7 oli vegetali di alta qualità, disponibile anche all’interno del cofanetto Haircare Restore Detox Plan per fortificare i capelli dopo gli strapazzi dell’estate, e Maria Nila Sheer Silver Masque, formulata con estratto di mora, pigmenti viola, proteina vegetale, antiossidante protettivo e olio di semi di girasole per mantenere i capelli morbidi e setosi mentre protegge le nuance bionde fredde e i capelli grigi o bianchi dall’ingiallimento.

Maria Nila Sheer Silver Masque 250ml €26

Infine, è un vero e proprio trattamento professionale per capelli crespi, secchi e trattati la Maschera Ricostruzione Molecolare con Cheratina e Acido Ialuronico Echosline.

Echosline Maschera Ricostruzione Molecolare con Cheratina e Acido Ialuronico

Maschera per capelli crespi aloe vera

L’Aloe barbadensis Miller, più semplicemente nota come aloe vera, è una pianta succulenta della famiglia delle Aloeaceae dalle numerose proprietà benefiche e curative. Tra le tante, è molto ricca d’acqua e ha una spiccata azione rigenerante, due specifiche che la rendono particolarmente indicata per combattere l’effetto crespo.

Omia Laboratoires Maschera Capelli Aloe Vera

La Maschera Capelli Omia Laboratoires, per esempio, idrata profondamente la fibra capillare e rende le chiome morbide e luminose grazie alla sua formula a base di aloe vera, proveniente da agricoltura biologica certificata ed estratta senza solventi chimici, arricchita con olio di avocado e olio di riso.

Glenova Maschera Capelli Ristrutturante Aloe Vera & Muschio Bianco

A elevata azione riparatrice è anche la Maschera Capelli Ristrutturante Aloe Vera & Muschio Bianco Glenova, priva di parabeni, siliconi e paraffina, mentre l’Impacco Capelli Rigenerante Aloebio Gobino sfrutta le proprietà idratanti dell’aloe combinate a quelle emollienti, nutrienti, energizzanti e antiossidanti dell’olio di jojoba e d’argan, della creatina, dell’estratto di litchi e delle vitamine E, B5 e PP.

Planter’s Maschera Impacco Disciplinante

Sono dedicate specificatamente ai capelli fini e alle chiome trattate invece la Maschera all’Aloe Vera di Maxelle e la Maschera Impacco Disciplinante di Planter’s, che ristruttura il tessuto capillare e richiude le squame della corteccia “stressate” dalle colorazioni e/o dal calore di phon e piastre liscianti.

Maschera per capelli crespi fatta in casa

Contro l’effetto crespo esistono diverse maschere fai da te efficaci, low cost e a basso impatto ambientale.

Se i vostri capelli sono secchi, sfibrati e tendono a gonfiarsi con il caldo e l’umidità, in un recipiente mischiate tre cucchiai di burro di karité e una banana sbucciata e a pezzetti e in un altro un bicchiere di succo di pompelmo e un cucchiaio di olio d’oliva. Unite poi i due composti e mescolate fino a ottenere una crema priva di grumi. Stendetela sui capelli umidi, applicandola su tutta la lunghezza dei capelli, dalle radici alle punte, aiutandovi con un pettine, quindi avvolgete la testa con un panno umido e lasciate in posa 20-30 minuti. Risciacquate con cura e lavate con uno shampoo delicato.

In alternativa, frullate un avocado sbucciato e a pezzetti con un tuorlo d’uovo e un cucchiaio di olio, applicate il composto sui capelli umidi, fate agire per mezz’ora e poi lavate i capelli come di consueto.

