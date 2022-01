Quale mascara scegliere: mini guida al trucco delle ciglia

Gli espositori delle profumerie propongono moltissimi mascara e non sempre è facile scegliere il mascara che fa per te. Se il tuo prodotto preferito è andato fuori produzione o non hai ancora incontrato il mascara dei tuoi sogni, leggi la nostra miniguida!

Allunganti, volumizzanti, incurvanti: le tipologie di mascara proposti dalle case cosmetiche sono moltissime ma, anche se spesso le loro caratteristiche sono ben chiare sulle confezioni, quale mascara scegliere per ottenere il risultato che desideri può non essere semplice.

Per aiutarti a truccare le ciglia nel modo migliore senza farti prendere dal panico davanti agli scaffali fisici o virtuali delle profumerie, ecco una guida agile e veloce ai mascara allunganti e volumizzanti, senza dimenticare le opzioni naturali e bio.

Ciglia senza fine

Se il tuo sogno è quello di sfoggiare ciglia che non finiscono mai ma non hai il tempo o la voglia di ricorrere quotidianamente alle ciglia finte, orientati sui mascara che promettono un effetto allungante.

I più nuovi sono i mascara con fibre. Questa tipologia di mascara contiene al suo interno delle minuscole fibre di nylon che vanno ad attaccarsi alle tue ciglia naturali funzionando come se fossero delle extension e aumentando, per effetto ottico, la lunghezza e il volume delle ciglia.

Essence Volume Stylist 18H Lash Extension Mascara su amazon.it

Tra i molti mascara con fibre presenti sul mercato, Volume Stylish 18H Lash Extension di Essence, in virtù del suo scovolino a forma di diamante, riesce a catturare le fibre presenti nella formula per regalare ciglia lunghissime.

Estée Lauder Sumptuous Rebel Lenght + Lift Mascara €34,00 su asos.com

Se, oltre alle fibre, cerchi anche un applicatore che sia capace di colorare anche le ciglia più piccole, orientati sul nuovo mascara allungante Sumptuous Rebel Lenght + Lift Mascara di Estée Lauder. Il suo applicatore super sottile pettina, definisce e separa le ciglia avvolgendole una a una.

Tarte Lights, Camera, Lashes Mascara 4-In-1 €27,90 da Sephora

Il mascara cult creato da Tarte, Lights, Camera, Lashes Mascara 4-in-1, allunga, incurva e dona volume potendo contare su un colore nero intenso e su una formula adatta anche a chi ha a cuore gli animali perché 100% vegan.

Smashbox Superfan Mascara su amazon.it

Super allungante per ciglia effetto ventaglio è Superfan Mascara, l’ultimo nato in casa Smashbox. Lo scovolino, composto da una doppia fila di setole dure, carica le ciglia di prodotto mentre le pettina dolcemente. La formula ultra nera, inoltre, è a prova di sbavatura e fatta apposta per evitare l’effetto appiccicoso e la caduta di prodotto per garantire fino a 12 ore di lunghezza, volume e incurvatura.

Volume al massimo

Se il tuo cruccio sono le ciglia sottili e desideri un effetto drammatico e scenografico, dirigiti con sicurezza sui prodotti volumizzanti. Anche i mascara volumizzanti, come quelli allunganti, puntano sulle fibre di nylon per aggiungere spessore e su applicatori dalle forme particolari in modo da permettere un’apertura delle ciglia a ventaglio.

Sephora Collection Big By Definition Mascara €12,99 da Sephora

Il mascara Big By Definition Sephora Collection, per esempio, punta su uno scovolino multidimensionale per raggiungere anche le ciglia più piccole e su una formula a lunga tenuta e con cere di origine vegetale per regalare due occhi da bambola.

Essence Bye Bye Panda Eyes! €4,49 su amazon.it

Lo stesso effetto Essence lo assicura con il mascara Bye Bye Panda Eyes! grazie alla sua texture non oleosa che scorre perfettamente senza lasciare grumi e si strucca con acqua calda.

Deborah Milano 24Ore Instant Maxi Volume €14 su amazon.it

Per ottenere il massimo volume e ciglia incredibilmente forti e morbide 24Ore Instant Maxi Volume di Deborah Milano punta tutto su un maxi spazzolino per distribuire omogeneamente il prodotto e su una composizione a base di cheratina e olio di melograno per donare alle ciglia protezione e nutrimento.

Effetto extra curl

Le tue ciglia sono lunghe ma, ahimè, un po’ troppo diritte? Per risolvere il problema armati di piegaciglia e mascara incurvante. Se non sai come usare il piegaciglia non lasciarti spaventare dalla sua forma inquietante, è molto più semplice di quanto sembri!

Piegaciglia Sephora Collection

Per prima cosa assicurati che il piegaciglia sia pulito e che il gommino sia ben fissato al suo posto, dopodiché solleva l’arcata sopracciliare per far distendere le ciglia e falle entrare nell’apertura dello strumento. Per avere ciglia ben definite inizia dall’attaccatura e tieni premuto il piegaciglia per circa 10-15 secondi, in seguito spostalo al centro delle ciglia per qualche altro secondo, fino a posizionarlo sulla punta delle ciglia per la pressione finale. Quando sei sicura di aver piegato le ciglia per un totale di circa 25 secondi, sfilalo delicatamente e metti subito il mascara prima di ripetere l’azione piegaciglia sull’altro occhio.

Diorshow Iconic Overcurl su amazon.it

Tra i mascara incurvanti, Diorshow Iconic Overcurl, disponibile in profumeria nei colori Over Black, Over Brune e Over Blue, punta su uno scovolino curvo effetto piegaciglia e una formula a base di polimeri per un effetto tensore, fissante e protettivo.

L’Oréal Miss Baby Roll su amazon.it

L’applicatore in elastomero a effetto bigodino è il punto forte del mascara incurvante e volumizzante L’Oréal Miss Baby Roll: questo mascara, che appartiene alla linea Mega Volume, promette un’incurvatura delle ciglia a lunga tenuta grazie allo spazzolino a spirale che curva le ciglia a partire dalla radice.

Pupa Ultraflex Mascara su amazon.it

Un altro mascara incurvante che promette ciglia perfettamente incurvate è il Mascara Ultraflex di Pupa: le setole corte dell’applicatore in elastomero permettono al prodotto di depositarsi sulle ciglia nella giusta quantità per evitare di appesantirle.

A tutto green

Se etica ed estetica per te sono un binomio inscindibile, affidati ai mascara eco-biologici: perfetti per occhi sensibili e per chi porta lenti a contatto, questo tipo di prodotti per il make-up occhi sono arricchiti di prodotti vegetali e formulati per rispettare l’ambiente. E, se fino a qualche anno fa il canale d’elezione per acquistare i cosmetici eco bio era lo shopping online, oggi sono sempre più diffuse le bioprofumerie fisiche.

Avril Le Mascara su amazon.it

Tra i mascara bio naturali economici Le Mascara del brand francese Avril volumizza e allunga le ciglia grazie all’applicatore a spirale e svolge anche una funzione nutriente grazie al mix di oli naturali presenti nella sua formula.

Neve Cosmetics DeerLash Defining Mascara

Tutto italiano e vegano al 100% è il mascara Defining Deer Lash di Neve Cosmetics: i suoi pigmenti vegetali ricavati dal carbone di quercia Ubame contribuiscono a rendere nerissime e lucide le ciglia e l’applicatore con setole di diverse lunghezze permette di distribuirlo su tutte le ciglia e di separarle alla perfezione.

Dr. Hauschka Defining Mascara su amazon.it

Infine il Defining Mascara Dr. Hauschka grazie all’estratto di eufrasia e alla cera d’api protegge le ciglia mentre il pennellino permette di separare, definire e allungare le ciglia alla perfezione.