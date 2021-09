Chiara Boni: 50 anni di carriera nel segno di eleganza e inclusività

A guardare indietro, sembra ieri quando Chiara Boni ha aperto la sua prima boutique a Firenze e si è affacciata al mondo della moda con l’etichetta You Tarzan Me Jane. Invece, di tempo ne è passato e la stilista toscana ha tagliato il traguardo dei 50 anni di carriera. L’anniversario d’oro è diventato evento e Chiara Boni ha festeggiato il mezzo secolo di attività svelando la collezione La Petite Robe SS 2022 e organizzando un esclusivo dinner party nella domenica che ha chiuso la Settimana della Moda di Milano.

A fare da cornice a entrambi gli eventi sono stati i Bagni misteriosi. Le creazioni per la bella stagione che verrà sono state presentate con un fashion movie realizzato da Simone Guidarelli (storico braccio destro della stilista). Invece, la festa è stato un gioioso, coloratissimo e naturalmente elegante happening che ha visto partecipare gli amici e i colleghi che hanno accompagnato Chiara Boni nel suo lungo viaggio di stile, come Stella Pende, Lina Sotis, Caterina Caselli e Nancy Brilli.

Chiara Boni: 50 anni di stile tra impegno e leggerezza

Sono passati 50 anni da quando Chiara Boni si è affacciata sul palcoscenico dello stile. Da allora, il mondo della moda è cambiato. Il mondo è cambiato. Ma la stilista di Firenze è sempre rimasta se stessa nella scelta di raccontare una donna sicura di sé e padrona delle sue scelte, che ama l’eleganza ma non rinuncia alla comodità e che esprime se stessa nell’essenziale:

Con la Petite Robe ho pensato a vestire la donna di comfort, con cose facili da portare. Negli anni questa tendenza non è cambiata, tanto che abbiamo dei capi continuativi che anche se si chiamano Rebecca e Cassandra hanno fatto la nostra fortuna e si vendono ancora benissimo.

Lo stile e la moda sono il quotidiano di Chiara Boni, che ha portato nel fashion system la Lycra ed è diventata la “signora del jersey stretch”. I suoi abiti, le sue giacche, i suoi pantaloni, ogni capo è un piccolo capolavoro di sartorialità e pragmatismo, di un’eleganza che non ha paura del tempo e neppure delle pieghe.

Ma il quotidiano della stilista di Firenze è anche la realtà di ogni giorno, le battaglie vicine e lontane combattute nel nome della libertà. Chiara Boni non si è mai tirata indietro e ha scelto di impegnarsi e di schierarsi. Ha sostenuto i centri sociali di Milano nella lotta con il Comune negli anni ’90, è stata Assessore per l’Immagine e la Comunicazione della Regione Toscana, ha portato in passerella Moana Pozzi e Rita Pavone, ha fatto sfilare modelle (e modelli, in un’anticipazione del co-ed) di ogni età e taglia e ha organizzato un evento con solo trans in un cinema gay di Torino.

La fondatrice de La Petite Robe ha abbracciato il concetto di inclusività in modo naturale e spontaneo ed è profondamente immersa nel mondo di cui offre una lettura e una rappresentazione creativa con la sua moda. Per questa ragione, non può e non riesce a restare indifferente davanti al dramma delle donne afghane:

Credo che la moda dovrebbe occuparsi di chi oggi non si può proprio vestire, come le donne afghane. Non serve mandare un burqa in passerella, bisogna fare qualcosa di concreto. Dovremmo metterci insieme e pensare a qualcosa di reale. Sulle donne afghane purtroppo c’è un silenzio assordante, che mi fa effetto.

La Petite Robe SS 2022: femminilità autentica, eleganza sofisticata

Il dinner party è stato l’evento clou della giornata di festa per i 50 anni di carriera di Chiara Boni, ma prima c’è stato un altro momento di grande bellezza ed emozione. Nel pomeriggio di domenica 26 settembre, la stilista ha svelato sui suoi canali social la collezione SS 2022 de La Petite Robe.

A unire come un filo rosso i due eventi sono stati i Bagni misteriosi, la splendida location risalente agli Anni Trenta nel cuore di Milano. Lo stylist e art director Simone Guidarelli ha realizzato un fashion movie che omaggia e trae spunto dalla “raffinatezza delle immagini in bianco e nero di Helmut Newton” per raccontare una femminilità autentica e ispirata a un’estetica raffinata e sensuale.

Dai completi che si rifanno ai pajama di taglio maschile con bordi a contrasto, alle jumpsuit sinuose, fino ai maxi dress impreziositi con drappeggi, sensuali cut-out e profondi scolli a “V”, la proposta La Petite Robe per la Primavera/Estate 2022 rispecchia lo stile elegante, essenziale e senza tempo di Chiara Boni. Uno stile che mette al centro la donne e che le rende protagoniste e decision maker non solo della propria bellezza, ma del proprio modo di essere e di vivere:

È la donna che deve interpretare il vestito e non viceversa, mentre a volte si nota solo l’abito.

Il jersey elasticizzato è assoluto protagonista della collezione e trova una nuova declinazione in una versione lucida con effetto specchiato e scintillante, che aggiunge un ulteriore tocco glamour alle creazioni della stilista toscana e dà forma a un contrasto inedito con il mood “selvaggio e audace” dell’ecopelle.

L’essenza ricercata e lussuosa eppure semplice e quotidiana de La Petite Robe si esprime anche nei corsetti con ricami floreali abbinati a pantaloni a sigaretta e blazer versatili.

Photo cover courtesy: Chiara Boni La Petite Robe