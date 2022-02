Chi è nato oggi 10 febbraio, i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 10 febbraio. Tra i nati di oggi, per esempio, troviamo Elizabeth Banks. Nata in Massachussets nel 1974, ha esordito al cinema nel film indipendente Surrender Dorothy, ma il successo è arrivato grazie ai ruoli interpretati in Wet Hot American Summer, nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi dove veste i panni di Betty Brant, in 40 anni vergine, in Zack & Miri, in Role Models, in The Next Three Days, in Voices, in Una notte in giallo, in The LEGO Movie e nei film tratti dalla serie di Hunger Games, nei quali Banks interpreta Effie Trinket. Dopo 11 anni di un fidanzamento che durava fin dai tempi del college, ha sposato il giornalista sportivo Max Handelman e da lui ha avuto i figli Felix e Magnus.

Assieme a lei compie gli anni anche Laura Dern. Nata a Los Angeles nel 1967, ha vinto il Premio Oscar, il Golden Globe, il Critics’ Choice Award, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award grazie al personaggio dell’avvocato divorzista Nora Fanshaw interpretato in Storia di un matrimonio, ma le sue performance in Rosa Scompiglio e i suoi amanti e Wild le avevano già fatto conquistare due nomination dell’Academy. Altri suoi film da ricordare sono Velluto blu, Cuore selvaggio, Jurassic Park, La storia di Ruth, donna americana, Mi chiamo Sam, Inland Empire e The Master. Degne di nota anche le sue interpretazioni nelle serie televisive Afterburn, Recount, Enlightened e Big Little Lies. Tra le sue relazioni più importanti quelle con gli attori Kyle MacLachlan, Jeff Goldblum e Billy Bob Thornton e con il musicista Ben Harper, con cui ha avuto i figli Ellery e Jaya. Dal 2016 ha una relazione con il rapper Common.

Riceverà tanti auguri di compleanno il 10 febbraio anche Chloë Grace Moretz, nata ad Atlanta nel 1997 e anche lei attrice. La sua fama è legata principalmente ai film horror Amityville Horror, The Eye, Blood Story e, più recentemente, Suspiria di Luca Guadagnino, ma ha fatto delle incursioni anche nell’action con Kick-Ass e Kick-Ass 2 e nel cinema d’autore con Hugo Cabret diretto da Martin Scorsese. Dal 2016 al 2018 ha avuto una relazione con Brooklyn Beckham, il figlio maggiore di David e Victoria.

Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare un’altra attrice, questa volta nata a Trento nel 1964: Francesca Neri. Dopo aver studiato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, esordisce sul grande schermo con Il grande Blek, ma la grande popolarità arriva nel 1990 con Le età di Lulù, cui seguiranno molti altri film come per esempio Pensavo fosse amore… invece era un calesse, Carne trémula, Il papà di Giovanna e Una famiglia perfetta. Sul piano della vita sentimentale, dopo una lunga relazione con il produttore Domenico Procacci, nel 2010 ha sposato a New York Claudio Amendola. La coppia ha un figlio, Rocco, nato nel 1999.

Auguri anche a Emma Roberts, nata nello stato di New York nel 1991 e nipote di Julia Roberts. Dopo l’esordio al cinema a soli 9 anni in Blow, ha partecipato a molti altri film e serie tv, raggiungendo la notorietà internazionale grazie ad American Horror Story e Scream Queens. Dal 2019 ha una relazione con il collega Garrett Hedlund.

