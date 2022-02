Chi è nato oggi 11 febbraio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di compleanno a chiunque ci stia leggendo e, ovviamente, ai personaggi famosi, vip e celebrities che spegneranno le candeline sulla torta l’11 febbraio. Tra i tanti festeggiati di oggi, non possiamo non citare Jennifer Aniston, nata a Los Angeles nel 1969 e diventata famosissima negli anni Novanta grazie a Friends. Il personaggio di Rachel Green interpretato nella celebre sitcom non è stato però il suo unico successo, anche al cinema è stata una regina del botteghino, soprattutto con film come Una settimana da Dio, Ti odio, ti lascio, ti…, Io & Marley, Mia moglie per finta, Come ammazzare il capo e vivere felici e Come ti spaccio la famiglia, mentre la critica l’ha molto amata per The Good Girl e Cake, candidandola agli Independent Spirit Awards, al Satellite Award, al Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards. Anche la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione dei media, soprattutto per il suo matrimonio con Brad Pitt nel 2000. Dopo il divorzio, Aniston ha sposato Justin Theroux nel 2015, annunciando la fine della relazione nel 2018.

Auguri anche a Margaery Tyrrell, ovvero l’attrice britannica Natalie Dormer, nata a Reading nel 1982. A darle la fama, oltre al personaggio interpretato ne Il trono di spade, anche il ruolo di Anna Bolena nella serie televisiva I Tudor, quelli di Sara e Jess Price nell’horror Jukai – La foresta dei suicidi, e quello di Cressida in Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 e Parte 2.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche Ottavio Missoni, stilista, velocista e ostacolista italiano ma nato in Croazia nel 1921 e morto in provincia di Varese il 9 maggio del 2013. Dopo la fine della carriera sportiva, durante la quale aveva collezionato sette titoli nazionali assoluti di atletica leggera e una partecipazione alle Olimpiadi di Londra nel 1948, nel 1958 fonda con la moglie Rosita la casa di moda che porta il suo nome. Dalla sfilata happening del 1968 alla piscina Solari di Milano, fino all’introduzione sulle passerelle dei motivi patchwork e di quelli a zig-zag, Missoni ha portato nella moda quella che, secondo le dichiarazioni sue e di chi lo conosceva bene, era la sua filosofia di vita, ovvero non prendere troppo sul serio né se stesso né il suo mestiere, mantenendo sempre un certo distacco dal fashion system.

Compleanno da ricordare anche quello di un’altra rivoluzionaria della moda, ovvero l’inglese Dame Barbara Mary Quant. Classe 1934, è considerata l’inventrice della minigonna, nonostante lei stessa abbia dichiarato che “le vere creatrici della mini sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada”. Accanto all’invenzione del capo-simbolo della Swinging London, invenzione che si contendono lei e un altro grande come André Courrèges, a Quant vanno accreditate altre intuizioni tipiche dell’immaginario fashion anni Sessanta come gli impermeabili di PVC e gli stivali bianchi di vinile.

Tra le celebrities nate oggi ricordiamo anche Leslie Nielsen, nato in Canada nel 1926 e morto in Florida, a Fort Lauderdale, il 28 novembre del 2010. Tra gli oltre cento film in cui è apparso, non possiamo non menzionare L’aereo più pazzo del mondo, la trilogia di Una pallottola spuntata e le tante parodie come Riposseduta e Dracula morto e contento.

Compiono gli anni oggi anche Micol Olivieri, nata a Roma nel 1993 e nota soprattutto per aver interpretato Alice Cudicini ne I Cesaroni, e Taylor Lautner, il Jacob Black degli adattamenti cinematografici della saga di Twilight, nato in Michigan nel 1992.

