Chi è nato oggi 9 febbraio: i compleanni glamour

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP riceveranno in questo 9 febbario. Tra questi troviamo Mia Farrow, attrice figlia d’arte nata a Los Angeles nel 1945. Dopo essere apparsa in parti secondarie e aver vinto un Golden Globe a soli 19 anni per Cannoni a Batasi, ottiene il primo ruolo da protagonista nel 1968 nell’horror Rosemary’s Baby. Il successo ottenuto dal film di Roman Polanski le apre le porte per moltissimi altri ruoli in televisione e al cinema. Dopo la fine dei matrimoni con Frank Sinatra, di 30 anni più grande di lei, e con il regista André Previn, inizia un sodalizio artistico e sentimentale con Woody Allen vestendo, tra gli anni Ottanta e Novanta, i panni della protagonista femminile in Una commedia sexy in una notte di mezza estate, Zelig, Broadway Danny Rose, La rosa purpurea del Cairo, Hannah e le sue sorelle, Settembre, Alice e Mariti e mogli. Dopo la fine della relazione con l’autore di Brooklyn ha rallentato i ritmi lavorativi, concentrandosi sul suo ruolo di ambasciatrice dell’UNICEF ma apparendo comunque in Tre vedove e un delitto, Promesse e compromessi, Reckless, Omen – Il presagio, Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm e in Arthur e il popolo dei Minimei.

Compleanno da festeggiare anche quello di Tom Hiddleston, nato a Londra nel 1981 e diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Loki interpretato nei film del Marvel Cinematic Universe. Altri ruoli degni di nota sono quelli del Capitano Nicholls in War Horse, di Francis Scott Fitzgerald in Midnight in Paris, di James Conrad in Kong: Skull Island e di Jonathan Pine nella miniserie The Night Manager, interpretazione che gli ha fatto vincere un Golden Globe.

Assieme a lui compie gli anni anche un altro attore che abbiamo visto nell’MCU: Michael B. Jordan. Oltre che Erik Killmonger in Black Panther, Jordan al cinema è stato Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station, Adonis Creed in Creed, Maurice “Bumps” Wilson in Red Tails, Steve Montgomery in Chronicle, Mikey in Quel momento imbarazzante e la Torcia Umana in Fantastic 4. In televisione invece ha interpretato Wallace in The Wire, Reggie Montgomery in La valle dei pini e Vince Howard in Friday Night Lights.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com