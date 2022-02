Acconciature per capelli lunghi: scegli quella giusta per te!

Le acconciature per i capelli lunghi sono bellissime perché ti permettono di creare sempre uno stile diverso. Scegli quella giusta per te!

Che meraviglia i capelli lunghi! Li puoi pettinare in tantissimi modi! Già, troppi modi. Se il panico da “troppa offerta” ha preso possesso di te e non riesci a decidere per un’acconciatura per capelli lunghi che faccia al caso tuo, dai un’occhiata alle proposte che abbiamo raccolto. Scommettiamo che troverai quella giusta per te?

Acconciature per capelli lunghi da sposa

Sani, forti e curati: queste sono le tre parole d’ordine per la perfetta riuscita di un’acconciatura per capelli lunghi da sposa. Quindi elimina le doppie punte, sistema il taglio, sfoltisci se serve e avrai la base ideale per un hairstyle da nozze al top. Per tutti questi ritocchi preliminari puoi consultare il calendario lunare dei capelli per assecondare i ritmi naturali di crescita e favorire la salute della chioma.

Tra le acconciature da sposa, le onde sono una delle richieste più frequenti perché danno immediatamente un aspetto romantico, soprattutto se desideri lasciare i capelli sciolti. In questo caso per sfoggiare un perfetto hairstyle da nozze ferma i tuoi riccioli con un cerchietto per evitare di ritrovarti con una chioma annodata e senza forma.

Un’altra bella acconciatura da sposa con i capelli sciolti, e che starà benissimo con un abito senza spalline perché ne metterà in risalto la scollatura, è quella laterale: i capelli vengono spostati tutti di lato e si lasciano ricadere a cascata sulla spalla, magari raccolti da un fermaglio gioiello.

Se i tuoi capelli ricci non sono naturali e temi che, con il passare delle ore, possano perdere volume, raccoglili in una coda o in una treccia morbida per una pettinatura da sposa semplice e chic.

Se non vuoi arricciare i tuoi capelli lisci ma non vuoi neanche rischiare di ritrovarti con una chioma piatta e priva di volume, raccoglili sulla nuca e lascia qualche ciocca libera ai lati del viso.

Ancora capelli raccolti, ma questa volta arricchiti da un dettaglio prezioso per valorizzare ancora di più uno chignon alto e voluminoso, degno di un’acconciatura da principessa.

L’acconciatura perfetta per un matrimonio sulla spiaggia: capelli semi-raccolti e annodati morbidamente intorno alla testa. come a formare una coroncina spettinata ad arte per un hairstyle dallo stile boho e romantico.

Acconciature per capelli lunghi da cerimonia

Se la sposa è la protagonista assoluta di un matrimonio, un ruolo di rilievo hanno anche le madri degli sposi, le amiche e le damigelle. E anche loro, quindi, hanno diritto a un’acconciatura che le faccia apparire splendenti.

La madre della sposa e la mamma dello sposo, per esempio, potranno scegliere un raccolto intrecciato, così che i capelli non diano fastidio in un giorno che già si preannuncia emozionante e ad altissimo “rischio lacrima”. Un’acconciatura raccolta bassa sulla nuca dona immediatamente un’allure classica e chic.

Una damigella bambina potrà farsi intrecciare i capelli a spiga di grano, ma con la treccia che parta dalla cima della testa e non, classicamente, dalla base del cranio per dare maggiore risalto alla pettinatura.

I capelli raccolti saranno perfetti anche per le damigelle adulte, le testimoni e le invitate ma, se preferisci le pettinature semi raccolte, un gioco di trecce e intrecci un po’ boho ti farà sicuramente fare una bellissima figura. E, per mantenere i tuoi capelli tinti sempre in perfetta forma, affidati alla linea WondHer Repair di Professional by Fama, uno shampoo e una maschera formulati con estratto di girasole e keraoil che nutrono, proteggono e fortificano la fibra capillare.

Se ami le pettinature semplici, fatti raccogliere una ciocca abbastanza consistente in una treccia che, partendo dalla tempia, attraversi la testa trasversalmente fino a scomparire tra i capelli all’altezza dell’orecchio opposto.

Se hai i capelli ricci, sfrutta il loro movimento naturale lasciandoli sciolti e creando un intreccio spettinato quanto basta per dare quell’aria messy e casual realizzata a regola d’arte.

Se sei invitata a un matrimonio (o a un battesimo, una cresima, un diciottesimo o qualsiasi altra cerimonia) e hai un po’ di manualità, puoi fare in casa il tuo hairstyle. Armati di mousse volumizzante e lacca e sfoggia una bella coda di cavallo. Il trucco per un risultato chic e sofisticato è quello di dare texture alla chioma e cotonarla con l’aiuto di un pettine, così da ottenere volume sia sulla nuca che nella coda.

Acconciature per capelli lunghi ricci e mossi

Croce e delizia di chi li possiede, i capelli ricci e mossi non sono sempre facili da tenere a bada, ma la loro natura anarchica può essere domata con la giusta acconciatura e con l’aiuto di prodotti naturali che non appesantiscano la chioma.

Il modo più immediato per costringere al loro posto anche i capelli più ribelli è la treccia. Per vederti diversa anche con i tuoi soliti riccioli, applica una maschera per capelli crespi, quindi procedi allo styling: prendi una ciocca subito dietro il ciuffo e intrecciala. Fermala sulla parte posteriore della testa e ripeti dall’altra parte.

Un’acconciatura raccolta perfetta per l’estate? Definisci i boccoli con l’arricciacapelli, raccoglili a crocchia e nascondi elastico e forcine con un foulard colorato.

Per un hairstyle semiraccolto romantico e semplicissimo da fare anche da sola, prendi una ciocca di capelli dalla tempia e, lasciando qualche ciuffo libero per un look un po’ messy, attorcigliala procedendo verso il retro della testa e fissala con le forcine. Ripeti dall’altro lato, et voilà, la tua acconciatura è pronta!

Acconciature per capelli lunghi con trecce

Romantiche e sempre un po’ bohémien, le trecce sono uno degli espedienti più utilizzati per acconciare i capelli lunghi e, soprattutto, permettono moltissime pettinature mai banali!

Un po’ treccia un po’ coda di cavallo, questo hairstyle è semplicissimo e si presta a moltissime variazioni: con una treccia, con due trecce, laterale o qualsiasi altra idea ti venga in mente! Si prende un ciuffo di capelli un po’ più su della tempia, lo si intreccia, poi lo si raccoglie insieme al resto della chioma e lo si lega con un elastico, da coprire se vuoi con una ciocca di capelli.

Il braided bun, cioè lo chignon fatto con le trecce, è una certezza se vuoi un’acconciatura easy ma che faccia la sua figura: una variazione sul tema del classico raccolto che puoi sfoggiare in qualsiasi occasione certa che i capelli resteranno ben fermi al loro posto.

Decisamente particolare, questa pettinatura semiraccolta è ideale per i capelli lisci, soprattutto se tendono a scivolare ovunque. Le due treccine laterali serviranno per coprire il fermaglio della coda di cavallo centrale che, grazie a un gioco di ciocche sovrapposte, sembrerà quasi una treccia anche lei.

Acconciature laterali per capelli lunghi

Le acconciature laterali per i capelli lunghi non sono certo una novità, ma sembrano diventare sempre più richieste. Facile immaginare il perché: sono fresche, sexy e adatte a tutte le forme di viso!

Questa acconciatura ti renderà super elegante in qualsiasi occasione: la treccia mignon è il modo più immediato per tenere a posto i capelli e la cascata di boccoli laterale aggiunge fascino rétro al look.

Per un raccolto messy, fai una spessa treccia a spina di pesce e lascia libero il ciuffo. Concentrati sulla texture della chioma e ispirati alle famose onde in stile Belen Rodriguez.

Acconciature semplici per capelli lunghi

Se “less is more” è il tuo mantra, sicuramente desidererai seguirlo anche in tema di acconciature per capelli. Ma attenzione! Semplice non significa banale e, soprattutto, non sempre è sinonimo di facile. Ma se hai una buona manualità (o un buon parrucchiere) non c’è niente da temere.

E, a proposito di pettinature easy nell’aspetto ma non nell’esecuzione, le più affascinanti sono probabilmente quelle con le trecce. Per un raccolto a corona si fanno due trecce laterali e poi si incrociano sulla nuca fermandole con le forcine. Per questa acconciatura la precisione e l’ordine nell’intrecciare le ciocche sono la base per poi procedere con un tocco messy finale.

La più chic delle acconciature ha un nome, e lo conosciamo tutte: chignon. Se vuoi una crocchia di dimensioni maxi ma hai paura che i tuoi capelli non siano sufficientemente voluminosi, prova a farti applicare alcune ciocche di extension.

L’alternativa allo chignon più classico si esegue aiutandosi con un supporto a ciambella da applicare sulla nuca per aumentare il volume e garantire una resistenza maggiore. Prima di raccogliere i capelli lascia libera una ciocca, quindi procedi a intrecciarla e avvolgerla alla base della crocchia.

Se hai i capelli lunghi e lisci ma sei stanca della solita coda di cavallo, puoi trasformarla nascondendo l’elastico con un ciuffo di capelli. Se hai voglia di un hairstyle davvero “wow” chiedi al tuo parrucchiere di creare una treccia trasversale a metà testa.

Semplicissimo ma non per questo sciatto il semiraccolto mosso: ferma l’acconciatura incrociando le ciocche tra di loro, definisci i ricci con il ferro e la tua pettinatura da prom queen è fatta!

Acconciature fai da te per capelli lunghi

Se non hai tempo e voglia di andare dal parrucchiere e hai una certa manualità, puoi provare qualche acconciatura fai da te!

Dividi i capelli al centro, prendi un ciuffo nella sezione di sinistra e inizia a intrecciare i capelli ricordandoti di far passare le ciocche sempre sopra le altre, e non sotto; stringi bene i capelli tra loro per ottenere una treccia molto fitta. Man mano che procedi, aggiungi alla treccia sottilissimi ciuffi di capelli in modo da mantenere l’acconciatura aderente alla testa. Fermati un po’ sopra la nuca e ripeti dall’altro lato.

Se ti sai districare bene tra arricciacapelli e forcine, dividi i capelli in due sezioni longitudinali e fai una coda con quella inferiore: arrotolala come a formare un cuscinetto che ti servirà come base per acconciare il resto della chioma. Definisci i capelli con il ferro e appunta una ciocca per volta sullo chignon che hai creato in precedenza.

Ancora crocchie, ancora trecce, ma questa volta sottosopra. Mettiti a testa in giù e fai una treccia alla francese. Fermati quando arrivi alla sommità della testa e rimettiti diritta. Lega i capelli a coda, arrotolali a formare uno chignon, fissa bene il tutto e sei pronta!

Acconciature morbide per capelli lunghi

Se le acconciature molto strutturate non fanno per te non è un problema. Da anni ormai nessuno si scandalizza più davanti a una pettinatura morbida e fintamente disordinata.

Non hai voglia di cimentarti per l’ennesima volta con la “coda del secondo giorno”? Prova questo hairstyle, semplicissimo da fare anche se non sei una maga delle trecce: bello sui capelli lisci ma perfetto su quelli un po’ mossi.

Se sei alla ricerca di un look elegante e sofisticato con il minimo della fatica, prova lo chignon attorcigliato: dovrai solo fare un nodo e fissare il tutto con le forcine.

Un’acconciatura per capelli lunghi perfetta sia con i jeans che con un abitino elegante? La treccia francese che diventa una crocchia semplicemente ripiegandosi su se stessa!

Se ami le pettinature semiraccolte, ecco quella giusta per te! La treccina diventa una rosa e tu sei pronta per uscire. Attorciglia la ciocca intrecciata su se stessa, aiutati con delle forcine e una spruzzata di lacca per fissare il tutto.

Acconciature per capelli lunghi raccolti

Code, trecce, chignon… se ti piacciono le acconciature raccolte non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Cosa c’è di più semplice di una coda di cavallo? Niente! La differenza la fanno i dettagli, per esempio far partire la coda con un mini-bun e appuntarla con un fermaglio insolito.

Una pettinatura originale da scegliere anche quotidianamente: spruzza i capelli con uno spray al sale marino e avvolgi i capelli in tre chignon.

Una lunga treccia a corona che prosegue lungo la schiena: perfetta per tutti i giorni o per le occasioni, per le adulte e per le bambine.

Sbarazzine e meravigliose nelle giornate molto calde, le due crocchie sono fatte avvolgendo su se stesse le classiche treccine. Una rivisitazione in chiave millennial dei codini che tanto andavano di moda tra le ragazzi degli anni ’90!

Acconciature semiraccolte per capelli lunghi

Se non vuoi legare i capelli ma desideri comunque un hairstyle diverso dal solito, la soluzione sono le acconciature semiraccolte.

La treccia olandese richiama subito spose e damigelle, quindi sarà perfetta per cerimonie e matrimoni, soprattutto quelli un po’ bohémien. Attenzione però! Se hai i capelli molto scalati potrebbe non essere adatta perché i ciuffi più corti tenderanno a scivolare fuori dall’intreccio.

Ecco qui la classica pettinatura da un minuto. Con i capelli lunghi e mossi è perfetta, ma decisamente non è niente male anche se i tuoi capelli somigliano a degli spaghetti. Per non cadere nel già visto basta scegliere un fermaglio che abbia personalità.

Il segreto di questa acconciatura sono le tre minuscole treccine che partono dalla fronte: già da sole rendono particolare qualsiasi pettinatura. Potrai poi decidere di acconciare il resto del capelli a rosa, a treccia, a coda di cavallo o in qualsiasi altro modo ti faccia sentire a tuo agio.

Acconciature per capelli lunghi da uomo

Spose e invitate. Trecce e chignon. Pettinature raccolte e semiraccolte. Ma se ad avere i capelli lunghi è un uomo? Ecco qualche idea per le acconciature per lui.

Acque cristalline e sabbie candide. Il segreto per uno stile da surfista sta proprio nell’acqua di mare: per ottenere volume e definizione è indispensabile uno spray all’acqua salata. Non si chiamano forse beach waves?

I corsi e ricorsi della moda ci catapultano negli anni ’90, anche quando si tratta di acconciature maschili. I capelli sfumati sulle tempie e la frangia a ciuffo tutta spostata da un lato gridano Nineties.

Forse le rasature saranno cool, ma niente è più elegante di una chioma lunga realizzata con le giuste scalature per valorizzare il volume del taglio.