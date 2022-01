Calendario lunare capelli 2022: i giorni migliori e i peggiori

Come scoprire i giorni migliori in cui tagliarsi i capelli nel 2022 grazie alle fasi della luna.

Le fasi lunari possono influenzare la salute delle nostre chiome: tutti i giorni migliori per tingersi e tagliarsi i capelli.

Il potere della luna

Mai sottovalutare il potere della luna! Il nostro satellite non influenza solo le maree, ma tanti piccoli fenomeni sulla terra. Non a caso, i nostri antenati contadini definivano la luna piena la Harvest Moon, la luna del raccolto: il periodo migliore in cui falciare il grano.

Le fasi della luna possono influenzare i nostri umori e la biologia del nostro organismo, influenzando i periodi migliori in cui tagliare i capelli, tingerli o depilarsi. Anche trattamenti come maschere per il viso e pedicure, secondo alcuni studi, funzioneranno meglio in certi periodi dell’anno.

Fasi lunari

Come funzionano esattamente le fasi lunari? Girando intorno alla Terra, la Luna viene messa in ombra da essa. Si distinguono così quattro fasi lunari, in base alla grandezza dello spicchio che vediamo: luna nuova, luna crescente, luna piena e luna calante. Un ciclo lunare completo viene definito mese lunare, e dura circa 29 giorni e mezzo.

Non dimenticatevi di prendere in considerazione anche il vostro segno zodiacale: durante la sua rivoluzione, il nostro satellite attraversa le costellazioni dello zodiaco, influenzandone gli umori. Per stabilire con accuratezza il giorno migliore in cui prendersi cura dei propri capelli, dunque, occorrerà tener conto anche del proprio oroscopo.

Quando tagliare i capelli nel 2022

Scopri i giorni migliori e i peggiori per tagliare, tingere o lavare i capelli nel 2022.

Gennaio

Taglio

I giorni migliori a Gennaio 2022 per tagliare i capelli sono: 18, 19, 20, 21, 22.

I giorni peggiori a Gennaio 2022 per tagliare i capelli sono: 6, 7, 16, 17.

Lavaggio

I giorni migliori a Gennaio 2022 per fare lavare capelli sono: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31.

Tinta

I giorni migliori a Gennaio 2022 per tingere i capelli sono: 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15.

Febbraio

Taglio

I giorni migliori a Febbraio 2022 per tagliare i capelli sono: 14, 15, 16, 17, 18.

I giorni peggiori a Febbraio 2022 per tagliare i capelli sono: 2, 12, 13.

Lavaggio

I giorni migliori a Febbraio 2022 per fare lavare capelli sono: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28.

Tinta

I giorni migliori a Febbraio 2022 per tingere i capelli sono: 7, 8, 9, 10, 11.

Marzo

Taglio

I giorni migliori a Marzo 2022 per tagliare i capelli sono: 14, 15, 16, 17.

I giorni peggiori a Marzo 2022 per tagliare i capelli sono: 2, 3, 11, 12, 13, 29, 30.

Lavaggio

I giorni migliori a Marzo 2022 per lavare i capelli sono: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31.

Tinta

I giorni migliori a Marzo 2022 per tingere i capelli sono: 6, 7, 8, 9, 10.

Aprile

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli ad Aprile 2022 sono: 10, 11, 12, 13, 14.

I giorni peggiori per tagliare i capelli ad Aprile 2022 sono: 8, 9, 25, 26, 27.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli ad Aprile 2022 sono: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli ad Aprile 2022 sono: 3, 4, 5, 6, 7, 15.

Maggio

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Maggio 2022 sono: 7, 8, 9, 10, 11.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Maggio 2022 sono: 5, 6, 23, 24.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Maggio 2022 sono: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Maggio 2022 sono: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 31.

Giugno

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Giugno 2022 sono: 4, 5, 6, 7, 8.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Giugno 2022 sono: 1, 2, 3, 19, 20, 28, 29, 30.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Giugno 2022 sono: 4, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Giugno 2022 sono: 9, 10.

Luglio

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Luglio 2022 sono: 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Luglio 2022 sono: 16, 17, 26, 27.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Luglio 2022 sono: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Luglio 2022 sono: 6, 7.

Agosto

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli ad Agosto 2022 sono: 8, 9, 10, 11, 12.

I giorni peggiori per tagliare i capelli ad Agosto 2022 sono: 6, 7, 23, 24, 25.

Lavaggio

I giorni migliori per tagliare i capelli ad Agosto 2022 sono: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 31.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli ad Agosto 2022 sono: 13, 14, 21, 22.

Settembre

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Settembre 2022 sono: 5, 6, 7, 8.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Settembre 2022 sono: 2, 3, 4, 20, 21, 30.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Settembre 2022 sono: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Settembre 2022 sono: 9, 10, 18, 19.

Ottobre

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Ottobre 2022: 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Ottobre 2022: 1, 17, 18, 27, 28.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Ottobre 2022: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Ottobre 2022: 8, 15, 16.

Novembre

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Novembre 2022 sono: 1, 2, 26, 27, 28, 29.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Novembre 2022 sono: 13, 14, 15, 23, 24, 25.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Novembre 2022 sono: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 30.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Novembre 2022 sono: 11, 12, 18, 19.

Dicembre

Taglio

I giorni migliori per tagliare i capelli a Dicembre 2022 sono: 23, 24, 25, 26, 27.

I giorni peggiori per tagliare i capelli a Dicembre 2022 sono: 11, 12, 20, 21, 22.

Lavaggio

I giorni migliori per lavare i capelli a Dicembre 2022 sono: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29.

Tinta

I giorni migliori per tingere i capelli a Dicembre 2022 sono: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19.

