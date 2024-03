Vacanze primaverili ed estive sull’Alpe di Siusi

L’Alpe di Siusi è uno dei tanti paradisi che è possibile trovare in Alto Adige. Nota anche come “perla degli altopiani” è una meta turistica molto ambita da chi ama trascorrere le proprie vacanze nei luoghi di montagna.

Soggiornando qui in primavera o in estate non si può fare a meno di ammirare gli spettacoli che la natura offre: immense distese verdi impreziosite dalla presenza dei fiori coloratissimi con la cornice delle cime montane fra cui quelle del Sassopiatto, del Sassolungo, del gruppo del Sella, dello Sciliar, del Gruppo delle Odle e del Puez ecc.

I mesi primaverili ed estivi sono poi perfetti per la pratica di tante attività: passeggiate, escursionismo, mountain bike, ciclismo, golf, equitazione, gite in carrozza, arrampicata, corsa, nuoto, parapendio ecc.

Se quindi siete tra coloro che amano montagna e vacanze attive, allora dovreste prendere in seria considerazione un soggiorno da queste parti.

Per prima cosa vi suggeriamo di prenotare una camera in questo magnifico hotel presso l’Alpe di Siusi, il Seiser Alm Urthaler, hotel 5 stelle ubicato a Compaccio che si distingue per un’offerta di altissimo livello. A disposizione degli ospiti ci sono un’area saune con varie proposte (biosauna, sauna finlandese, bagno turco ecc.), sala relax, piscina panoramica interna, piscina esterna nel giardino, trattamenti benessere di vario tipo ecc.

Una volta debitamente sistemati nel vostro 5 stelle, potrete iniziare a pensare a pianificare le vostre giornate durante le quali sicuramente non vi annoierete!

Alpe di Siusi: escursionismo, ciclismo, golf e tanto altro

L’Alpe di Siusi durante i mesi più caldi è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’escursionismo che hanno a disposizione circa 450 km di sentieri da percorrere; ci sono possibilità per tutti: per chi ancora è un principiante del trekking e per chi invece è molto allenato. In Rete, o con un’apposita cartina, è possibile trovare indicazioni sui percorsi più belli.

Anche gli appassionati di ciclismo e i mountain biker hanno a disposizione molte opportunità per praticare la loro attività sportiva preferita; sono infatti circa 600 i tracciati ciclistici suddivisi su due altitudini. Potrete fare diversi tour sull’Alpe e visitare luoghi incantevoli come Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Tires al Catinaccio ecc.

Se amate uno sport più tranquillo come per esempio il golf, potreste recarvi nel bellissimo Golf Club San Vigilio Siusi, campo a 18 buche a 850 metri di altitudine; sarete circondati da un panorama che vi lascerà senza fiato. Da aprile fino a novembre il club apre le sue porte agli appassionati.

Un’esperienza davvero particolare è quella di una passeggiata a cavallo; ci si può rivolgere al Maneggio Unterlanzin che si trova a Telfen, tra Siusi allo Sciliar e Castelrotto.

A proposito di Castelrotto, vale sicuramente la pena di visitarne il bellissimo centro storico, inserito nella lista dei “I Borghi più belli d’Italia”: potrete ammirare gli affreschi dipinti sulle facciate delle case, le decorazioni che caratterizzano le locande, le insegne in ferro ecc. Se poi sceglierete di venire nel mese di giugno, avrete la possibilità di ammirare e ascoltare i Kastelruther Spatzen(“Passerotti di Castelrotto”), gruppo folk di fama internazionale che ogni anno tiene in questo mese un tradizionale Open Air.

Inoltre, tenete conto che a breve distanza dal vostro hotel vi sono diverse località incantevoli che valgono la pena di una visita come per esempio Chiusa, Bressanone, Ortisei, Siusi allo Sciliar ecc.. Insomma, sarà difficile per voi annoiarvi sull’Alpe di Siusi!

Photo credits: Unsplash