Miami Open: il torneo si infiamma, i campioni entrano in scena

Mercoledì al Miami Open tre campioni Slam hanno conquistato la vittoria. La quattro volte vincitrice di Major Naomi Osaka e la campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens hanno ottenuto vittorie in due set nel tabellone femminile, mentre Andy Murray ha superato Matteo Berrettini nel tabellone maschile. Un astro nascente è emerso più tardi nel pomeriggio, quando il ventenne americano Martin Damm ha ottenuto la sua prima vittoria nel tour ATP, battendo Zhang Zhizhen per 7-6(2) 7-6(3).

Le prime teste di serie entrano in scena

Il tabellone femminile entra nel vivo giovedì con il secondo turno, che vedrà l’esordio delle teste di serie. L’ottava testa di serie Maria Sakkari, reduce dalla finale di Indian Wells, affronterà Yue Yuan, che ha vinto nove delle ultime dieci partite con un titolo ad Austin e un quarto di finale in California questo mese. La tre volte campionessa del Miami Open Victoria Azarenka, 27esima testa di serie, sarà anch’essa in campo contro l’americana Peyton Stearns, che ha vinto il titolo NCAA di singolare nel 2022 giocando per l’Università del Texas.

Conclusione del primo turno maschile

Mentre le teste di serie maschili avranno ancora un giorno di riposo, il primo turno si concluderà giovedì con cinque giocatori che hanno fatto parte della Top 10 della classifica che scenderanno in campo. L’ex numero 4 del mondo Kei Nishikori guida il gruppo, unito da Gael Monfils (best ranking di carriera n. 6), Felix Auger-Aliassime (n. 6), Diego Schwartzman (n. 8) e Roberto Bautista Agut (n. 9) che giocheranno giovedì.

Guardando al futuro

Il programma di venerdì pomeriggio del Miami Open includerà le americane Coco Gauff, Jessica Pegula e Taylor Fritz e il finalista del 2023 Jannik Sinner. Mentre il campione in carica Medvedev giocherà venerdì sera, la sessione serale di sabato vedrà come protagonista la prima testa di serie e campione del Miami Open 2022 Carlos Alcaraz.

Alcaraz-Sinner: una rivalità appassionante

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno una rivalità che ha catturato da subito l’attenzione degli appassionati del tennis mondiale.

Finora, si sono sfidati otto volte nel circuito ATP, con il loro head-to-head attualmente in parità a 4-4. Ecco un breve riassunto dei loro incontri più significativi del passato, oltre alla vittoria di Sinner alla semifinale dei Miami Open 2023 e a quella di Alcaraz a Indian Wells la scorsa settimana, sempre in semifinale.

Paris Masters 2021 – Round of 32: Alcaraz ha vinto in due set combattuti, segnando un importante punto di partenza per questa rivalità. Wimbledon 2022 – Round of 16: Sinner ha dominato i primi due set sull’erba di Wimbledon, ma Alcaraz ha lottato nel terzo set, vincendo il tiebreak. Croazia Open Umag 2022 – Finale: Il primo incontro in finale tra i due giocatori. Sinner ha vinto in tre set. US Open 2022 – Quarti di finale: Una partita epica che ha visto Alcaraz salvare un match point e vincere in cinque set, diventando il primo teenager a vincere uno Slam dal 2006.

Questa rivalità è destinata a segnare un’epoca nel tennis, con entrambi i giocatori che si sfidano per il titolo di campione.

Li vedremo sfidarsi in finale ai Miami Open 2024?

photo credits: Miami Open presented by Itaú