In vacanza con un neonato: l’elenco degli accessori da non dimenticare

Se siete diventati genitori da poco e siete in procinto di partire per le vacanze con il vostro bebè, avete sicuramente il dubbio di cosa vi dovrete portare per evitare imprevisti e riuscire ad accudire al meglio il vostro piccolo.

All’interno di questo articolo abbiamo stilato una breve lista di tutti gli elementi che non dovrete in alcun modo lasciare a casa, in modo che possiate conservarlo come check – list e controllare di aver preso sempre tutto.

Siete pronti? Cominciamo subito.

La borsa – fasciatoio

In primo luogo dobbiamo tenere presente che il bambino avrà bisogno di essere cambiato, anche se siamo in vacanza.

Ricordiamoci quindi di acquistare un comodo zainetto – fasciatoio da portare sempre con noi in qualunque momento. Al suo interno riporremo pannolini, salviette, detergenti e anche ciuccio e tutine di riserva.

Gli zainetti fasciatoio sono comodissimi perché, oltre ad essere molto spaziosi, vantano una comoda stuoia impermeabile e lavabile che vi permetterà di cambiare il vostro bebè in qualunque circostanza vi troviate. Vi baserà semplicemente avere un piano d’appoggio e così potrete eliminare ogni tipo di difficoltà o imprevisto.

I medicinali

Ricordate che i bebè sono molto delicati e una vacanza, che per voi è rilassante, può rivelarsi un po’ complicata, in quanto spezza la loro routine di casa.

C’è possibilità che possano ammalarsi, per cui vi suggeriamo di avere sempre con voi un termometro, del paracetamolo e eventuali altri medicinali che ha usato in passato.

In alcune zone d’Italia non è così semplice raggiugere velocemente una farmacia.

Il passeggino

Anche se possa sembrare banale, molto spesso ci si dimentica il passeggino, complicando così di molto il viaggio.

Il consiglio che vi diamo è di avere un passeggino leggero e facilmente richiudibile, in modo che possiate utilizzarlo agilmente in spiaggia o nelle lunghe passeggiate in montagna.

A tal proposito, se desiderate valutare un passeggino economico e leggero, ci sentiamo di consigliarvi di visitare il sito web babychicstore.it. Cliccando qui potrete trovare moltissimi modelli di passeggini, ideali per i viaggi, economici, leggeri e facilmente richiudibili. Se vorrete, potrete direttamente acquistarne uno in pochi semplicissimi click.

Il marsupio o la fascia per bebè

Sempre per questioni logistiche e di viaggio, spesso e volentieri sarà consigliato rinunciare al vostro passeggino, specialmente se non è molto leggero, per una più pratica fascia o marsupio per bebè.

Questi accessori vi permetteranno di muovervi più agevolmente, tenendo sempre il bambino al sicuro e a contatto con voi.

Le pappette e il cibo

A meno che decidiate di trascorrere le vacanze in un family hotel con tutti i comfort e l’organizzazione necessaria per accogliere i neonati, spesso e volentieri avrete difficoltà, specialmente se andrete a mangiare fuori, nel reperire l’occorrente per il pranzo o la cena del bambino.

Vi consigliamo quindi di portare con voi una comoda borsa con tutte le sue pappette preferite, in modo da anticipare ogni tipo di imprevisto.

Giunti a questo punto vi basterà non dimenticare la piccola valigia con le sue tutine e sarete così pronti per partire per le vostre meritate vacanze, senza stress e senza rischiare di dimenticare nulla a casa.