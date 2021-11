Idee regalo per Natale originali e per tutte le tasche

Per aiutarti a spuntare la lista dei regali di Natale 2021 abbiamo selezionato tante proposte tra gli accessori più trendy, le nuove uscite beauty e altre idee per rendere felici i tuoi familiari e i tuoi amici

Se la tua lista dei regali di Natale 2021 è lunga e non riesci a trovare lo spunto adatto per cominciare a eliminare qualche nome dall’elenco, scopri le tante idee regalo per Natale che abbiamo selezionato per te: regali beauty a poco prezzo ma graziosi, idee regalo per una sorella minore, doni che renderanno felici i tuoi genitori, scarpe e clutch per le tue amiche più care e, infine, regali di Natale fai-da-te per donare qualcosa pensato con il cuore ma fatto con le tue mani!

Regali di Natale economici: 3 idee beauty

Sephora Collection The Multimasking Set €6,99 da Sephora

Se stai cercando un’idea regalo a poco prezzo puoi pescare a piene mani tra le speciali proposte natalizie di Sephora. Tra i tanti cofanetti economici che la catena beauty offre per questo Natale 2021 c’è The Multimasking Set, un kit composto da tre maschere venduto a €6,99. Per passare un Natale “in maschera” si inizia dal patch per il naso al carbone e, dopo aver fatto le ore piccole, il problema occhi stanchi si risolve con una maschera alla caffeina. In vista delle lunghe nottate di festa occorre un rossetto long lasting. E per migliorarne la tenuta niente è meglio di un beauty trick come la maschera per labbra alla ciliegia.

Deborah Milano Make Up Book Large

Hai un’amica ossessionata dal make-up? Pesca a piene mani nella speciale collezione natalizia di Deborah Milano Make Up Book, kit ispirati alle palette professionali ma tutti caratterizzati da un approccio plastic free. Disponibili in 7 differenti concept e formati, racchiudono un’amplissima gamma tra ombretti dai diversi finish, rossetti, gloss e polveri per un universo di colori, texture e accessori degni dei migliori make up artist.

Se volete puntare sull’effetto sorpresa, perché non optare per una beauty box? Le beauty box sono cofanetti che ogni mese arrivano a casa delle abbonate, ricchi di prodotti beauty e make up a seconda di ogni edizione. Quelle di Abiby sono imboxate a mano, e sul sito si ha la possibilità di abbonarsi solo per un mese – senza l’impegno di abbonamenti troppo a lungo termine che potrebbero rivelarsi impegnativi per un regalo. In alternativa, potete trovare diversi brand e prodotti unici acquistabili singolarmente sul loro shop di cosmetici online, da prodotti anti-inquinamento a sieri speciali. Abiby scova sempre le ultime novità di tendenza dal mondo beauty e da brand internazionali – troverete sicuramente qualcosa per ogni gusto!

Regali di Natale per la sorella minore

Sulla carta trovare un regalo di Natale per la tua sorellina è facile: cosa desideravi alla sua età? I problemi sorgono quando, entrando in qualsiasi negozio, la risposta è “tutto!”. E allora vediamo qualche idea per i regali di Natale per la sorella minore.

essence Advent Calendar 24 Sparkling Moments of Joy €29,99 su eCharme.it

essence con il suo Advent Calendar 24 Sparkling Moments of Joy ha pensato di rendere la via verso il Natale scintillante di sorrisi e di piccole sorprese. Dietro le caselline si nascondono 21 prodotti in edizione limitata più tre must-have del brand tutti da scoprire. Costa €29,99.

Gilet oversize Mango

Se è fredolosa, un maxi gilet in faux fur come quello proposto da Mango per questo Natale la avvolgerà come in un abbraccio tenendola al caldo anche nelle giornate più fredde.

Abbigliamento e accessori per un Natale glamour

Amiche, sorelle, mamme… le donne che riempiono la tua vita sono sicuramente molte e ognuna di loro merita un regalo che le riempia di gioia e non un pensierino qualsiasi da infilare in un sacchetto la sera del 24! Per rendere glamour il loro Natale 2021 (e per prendere appunti su cosa farti prestare!) puoi spaziare tra gli accessori e l’abbigliamento più fashion dell’inverno.

Pigiama di flanella Jadea

Per celebrare l’arrivo della stagione delle feste, Jadea torna con la collezione Christmas 2021, con l’immancabile lingerie rosso fuoco e l’homewear confortevole ma sempre in perfetto mood natalizio. Pigiami, giacche in pile e maximaglie interpretano la classica palette rossa con tocchi di blu, panna e grigio mélange e giocando con le fantasie e le texture.

Occhiali da sole in acetato con lenti fumé Romeo Gigli Eyewear

Non sei ancora soddisfatta? E allora che ne pensi di un paio di occhiali da sole rosso fuoco come questi firmati Romeo Gigli Eyewear? Con la montatura in acetato e le lenti fumé sono il regalo perfetto per una donna che ha già tutto.

Idee regalo per i genitori

Un altro tipo di regalo di Natale capace di mandare chiunque nel panico, è quello da scegliere per i genitori. Se il regalo per la mamma è relativamente semplice, un dono di Natale adatto a tuo padre rischia facilmente di cadere nel banale. Vediamo qualche idea per i regali per i genitori.

Institut Esthederm Rituale Giovinezza Globale €219 online e presso selezionati centri estetici e farmacie

Per la mamma, dirigiti sicura su accessori fashion e idee beauty come uno dei cofanetti smart pensati da Institut Esthederm. Per una signora over 50 l’ideale è puntare sul nutrimento e sul potere antirughe dei cosmetici contenuti nella box Rituale Giovinezza Globale. Excellage Sérum, Excellage Crème e Excellage Contour Des Yeux sono consigliati alle pelli mature per far ritrovare luminosità e vitalità, attenuare le rughe e ridefinire l’ovale del viso. Il Cofanetto Rituale Giovinezza Globale è venduto a un prezzo consigliato di €219 online, preso selezionati centri estetici e farmacie.

Equivalenza Black Label

Per tuo papà invece, che è un tipo moderno e al passo coi tempi, pensa a un set come quelli da uomo di Equivalenza: nella linea Black Label troverai proposte come quella che abbina la crema per le mani a base di estratto di miele e olio di mandorle e il profumo Legnoso Speziato 269 che unisce note di testa fresche e piccanti di agrumi alle note marine, con un fondo caldo che sa di legni pregiati.

Regali per le amiche: idee fashion e beauty

Fare regali di Natale per le amiche è sempre divertente e spesso anche facile: basta acquistare gli oggetti che vorresti per te! Se non riesci a deciderti, abbiamo selezionato gli spunti più interessanti per i regali da fare alle tue più care compagne di scorribande.

Shopper in tessuto effetto lana stampa tartan Le Pandorine

Se preferisci regalare accessori, prendi in considerazione le nuove shopper della collezione invernale de Le Pandorine. Tra le proposte del marchio per Natale 2021 la nostra preferita è quella di tessuto stampato tartan su cui campeggia la scritta “ma che freddo fa?”.

Sul versante dei regali beauty, i Calendari dell’Avvento sono sempre una bella idea non soltanto perché sono un grande classico e perché sono belli da vedere, ma anche perché chi li riceve ha la possibilità di provare più prodotti di uno stesso brand.

Calendario dell’Avvento OPI €69,90 su qvc.it

Le tue amiche beauty addicted sicuramente non rinunciano al piacere di una perfetta manicure. Quest’anno su qvc.it puoi trovare l’Advent Calendar di Opi: all’interno del box sono contenute 22 boccette scelte tra le shades più iconiche del brand e alcune delle nuance più amate delle nuove collezioni oltre a tre trattamenti nailcare. €69,90.

Idee regalo su Amazon

Bicicletta elettrica i-Bike Orso ITA99 €1.022 su amazon.it Ravensburger GraviTrax PRO Starter Set Giant €249,99 su amazon.it

Anche quest’anno non potevano mancare le proposte e le idee regalo per Natale di Amazon. Sulla landing page ufficiale troverai tutte le migliori occasioni tra offerte del giorno e offerte in vetrina, comodamente suddivise per categorie per rendere più facile e divertente lo shopping delle feste.

Cuccia Annety €19,99 su amazon.it GoPro HERO9 Black €399,99 su amazon.it

I nostri preferiti? Senza dubbio la bicicletta elettrica i-Bike Orso ITA99, ripiegabile e unisex, GraviTrax PRO Starter Set Giant di Ravensburger, un gioco educativo per trasformare i tuoi bambini in veri esperti di gravità, la cuccia di peluche Annety, calda e morbidissima e la fotocamera digitale GoPro HERO, un regalo che senza dubbio farà felice chiunque lo riceverà.

Idee regalo fai-da-te

Sei brava nei lavoretti homemade? Allora un regalo di Natale fai-da-te è un’ottima idea per spuntare qualche nome dalla tua to-do list di Natale, perché un dono preparato in casa non è soltanto originale e personalizzato, ma fatto davvero con il cuore.

Sali da bagno fatti in casa, un’idea regalo rilassante e profumata. Designed by Freepik

Semplici da realizzare e profumatissimi, i sali da bagno fatti in casa non richiedono ingredienti particolari o attrezzature specifiche. Procurati 5 cucchiai di sale di Epsom, di bicarbonato di sodio o, ancora più semplicemente, di sale grosso da cucina e mescolali con 5 gocce dell’olio essenziale che preferisci. Per preparare dei sali da bagno rilassanti, per esempio, puoi utilizzare olio essenziale di lavanda.

Colora i tuoi sali con poche gocce di colorante alimentare e, se vuoi, profumali con un po’ di fragranza, anche questa sceglila tra quelle adatte per l’uso alimentare.

Dopo aver mescolato con cura tutti gli ingredienti, ricoprili con un foglio di carta assorbente e lasciali riposare 12 ore perché si asciughino per bene. Passato questo tempo, versali all’interno di un barattolo a chiusura ermetica che potrai decorare con etichette colorate e nastrini.

I sacchettini profumati sono economici e semplicissimi da realizzare

Un’altra idea regalo fai-da-te economica, semplice e velocissima da realizzare sono i sacchettini per profumare cassetti e armadi. Procurati dei quadratini di cotone, lino o canapa e riempili con fiori secchi profumati o con qualche manciata di potpourri. L’aroma più classico è quello della lavanda, ma potrai creare delle bustine spiccatamente natalizie utilizzando bucce di arancia essiccate e spezie come la cannella e i chiodi di garofano.

Se desideri regalare sacchettini che non si limitino a profumare la biancheria, ma che possano assorbire anche l’umidità che può crearsi nel guardaroba, aggiungi ai fiori frantumati due o tre cucchiai di riso e 20 gocce dell’olio essenziale che preferisci. Poni il composto all’interno del quadratino di stoffa, chiudilo con un bel nastro colorato e in poche mosse veloci avrai pronti i tuoi pensierini di Natale.

Cover photo by Kari Shea on Unsplash