Untitled e Scope 2023: guida alle fiere di Miami

Dal 6 al 10 dicembre 2023, sulle sabbie di Miami Beach tornano Untitled e Scope. Le due grandi fiere dedicate all’arte moderna e contemporanea si presentano al pubblico con una ricchissima selezione di gallerie, artisti e opere provenienti da ogni parte del pianeta e un programma fitto di eventi e appuntamenti dedicati al mondo della cultura a 360°.

Untitled

Fondata da Jeffery Lawson e curata dal direttore artistico Omar López-Chahoud, Untitled è la principale fiera di Miami dedicata all’arte indipendente e ha come obiettivo di sostenere il più ampio ecosistema artistico e offrire un’esperienza inclusiva. Untitled lavora fianco a fianco le istituzioni di Miami e collabora con importanti gallerie locali. Inoltre, è impegnata a garantire una presentazione a impatto zero, riutilizzando la tenda progettata su misura per ogni edizione e donando gli arredi alle scuole locali.

Untitled seleziona i partecipanti per la loro integrità curatoriale e per la loro portata internazionale – con diverse gallerie provenienti da centri d’arte non tradizionali – e investe per rendere il collezionismo d’arte contemporanea più accessibile e per amplificare le voci sottorappresentate.

In tal senso, il fiore all’occhiello della fiera è Nest, un programma che aiuta gli artisti emergenti, le giovani gallerie e le organizzazioni no-profit ad affrontare e superare gli ostacoli economici e logistici connessi alla partecipazione alle fiere d’arte. I partecipanti all’edizione 2023 sono 21, provenienti da 10 paesi diversi, tra cui Althuis Hofland Fine Arts da Amsterdam, GOLESTANI da Düsseldorf, NOME da Berlino, Chiquita Room da Barcellona, Aperture e Selenas Mountain da New York, Dimensions Variable, The ANT Project e The55Project Art Foundation da Miami.

Anche per l’edizione 2023 è in programma il Nest Prize – che registra il ritorno di Platform come Prize Partner – e di pari passo è prevista una digital exhibition su Vortic. La mostra si inserisce nei due temi conduttori dell’edizione 2023 – Curating in the Digital Age e Gender Equality in the Arts – e conta su un parterre di 6 artiste donne: Kennedi Carter, Naomi Hawksley, Kathryn Kampovsky, Mickey Lee, Christina Nicodema e Gwendolyn Zabicki.

In totale, i premi per l’edizione 2023 sono 9 e la somma complessiva è la più alta di sempre: più di 150mila dollari. Oltre a The Nest Prize by Platform, l’elenco comprende 21c Museum Hotels Acquisition Prize, CCA Andratx Artist-in-Residence Prize, Fountainhead Residency Artist Prize, Her Clique Womxn Prize, Pébéo Production Prize, The NXTHVN Visiting Artist Prize, The Rado Production Prize e The Vortic Prize.

Scope

Riconosciuta come la “forza pionieristica nel presentare l’arte contemporanea emergente”, Scope ha una impareggiabile capacità nel fare scouting dei prossimi grandi nomi del mondo dell’arte. Per l’edizione 2023, la fiera si propone di mantenere fede alla propria fama con oltre 110 partecipanti provenienti da 23 paesi diversi, 70 dei quali fanno il loro debutto ufficiale nei padiglioni in 801 Ocean Drive. Il cuore pulsante della fiera si conferma The New Contemporary, allestito come sempre negli spazi dell’Atrium, ed è affiancato e completato dalla sezione Artifacts of Experience.

The New Contemporary prevede una programmazione con installazioni di grandi dimensioni, performance musicali e tavole rotonde durante il giorno – portando avanti, di pari passo, l’impegno di lunga data per il benessere – e un fitto calendario di eventi musicali di livello mondiale alla sera. Per quanto riguarda le installazioni, tra quelle dell’edizione 2023 si annoverano Luminous Twist di Aaron T. Stephan, Blue Collar Horse di BK Adams, FLEX(bitch) di Jeremy Pope, FELTZ di Lucy Sparrow, Topić di Tomislav Topic e due opere di Connor Tingley e Tearoom.

Il ricco programma di The New Contemporary è integrato dai panel, dalle attivazioni e dalle performance della sezione Artifacts of Experience e una serie di Talk ed eventi che vedono protagonisti personaggi di spicco della scena culturale e sociale mondiale, come Nadya Tolokonnikova, membo fondatore delle Pussy Riot, e artisti del calibro di Connor Tingley and Jeremy Pope. Alle installazioni di The New Contemporary si aggiungono inoltre due opere create in collaborazione con gli sponsor Acura e Ashley. Acura propone House of Energy, una gallery experience immersiva realizzata con l’artista di Miami HOXXOH. Ashley lavora con l’artista internazionale di collage Clare Celeste a una installazione che mette in evidenza il delicato equilibrio tra natura e nutrimento.

Photo cover credits: Image courtesy of SCOPE Art Show

Photo Untitled credits: Laura Gorski, Brotar no encontro (2023). Image courtesy of the artist and The55Project Art Foundation (Miami, FL).

Photo Scope credits: Courtesy of Connor Tingley Studio, Photographed by Quinn Matthews