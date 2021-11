Cosa regalare al fidanzato per Natale

Convincere il fidanzato a rivelarti cosa desidera per Natale può essere sfiancante. Per aiutarti a uscire dall’empasse, abbiamo selezionato alcune idee tra le novità per uomo per la stagione invernale 2021.

Secondo alcuni sondaggi, moltissimi italiani si mettono alla ricerca dei regali di Natale già tra ottobre e novembre. Quindi non sentirti strana se sei fin da ora a caccia per scovare il perfetto regalo di Natale per il fidanzato: non è mai un’impresa facile, soprattutto se il tuo ragazzo si rifiuta di dirti esplicitamente cosa desidererebbe ricevere. Per farti uscire dall’empasse, Junglam ha scelto alcune tra le novità per uomo più interessanti tra le proposte per il Natale 2021.

Idee beauty: profumi da uomo

Hugo Boss Boss Bottled Holiday Set €89,90 da Sephora

Già dal flacone in cui è racchiusa, l’eau de toilette Boss Bottled di Hugo Boss parla a un uomo dalla mascolinità moderna, attratto dalla ricchezza delle note di questa fragranza legnosa e speziata. Dopo la testa vivace e briosa della mela e degli agrumi, è il cuore a distinguere e rendere stuzzicante Boss Bottled, con il geranio abbinato ai sentori esotici e speziati della cannella e dei chiodi di garofano. Nelle note di fondo la vaniglia è accompagnata dal legno di sandalo, dal vetiver e dal legno di cedro. Per il Natale 2021 è proposto in un Holiday Set che comprende l’eau de toilette da 50 ml e una travel size da 30 ml (€89,90 in esclusiva da Sephora).

Cofanetto uomo Acca Kappa

Raffinatezza ed eleganza senza tempo sono le caratteristiche dei cadeaux natalizi di Acca Kappa che, forte di un brand che grazie alla sua esperienza è capace di unire natura e cultura, propone un elegante cofanetto che sposa l’acqua di colonia al sapone e alla schiuma da barba nelle fragranze Muschio Bianco e 1869.

L’Erbolario Profumo unisex Assenzio €22,87 su amazon.it

Sempre in tema di profumi ed essenze, Assenzio de L’Erbolario è una fragranza unisex fresca e leggermente talcata, che alle note tonificanti della sostanza da cui prende il nome unisce quelle accese dell’artemisia, del coriandolo e del cardamomo, quelle mediterranee dell’arancio e del limone e quelle speziate dei chiodi di garofano. Ogni flacone di acqua di profumo da 50ml costa €22,87 su Amazon.

Idee regalo per il fidanzato sportivo

Scegliere un regalo per un fidanzato sportivo che non si ferma mai non è troppo complicato, soprattutto se vai a cercare tra gli strumenti pensati appositamente per chi è sempre in movimento come lui.

adidas Sport Eyewear SP0053 mod.91X €179

L’appassionato di sci senza dubbio sarà entusiasta di trovare sotto l’albero un regalo come adidas Sport Eyewear SP0053, la maschera futuristica con lente Torica che, grazie alla curvatura speciale, amplia il campo visivo, migliora la sensibilità ottica e garantisce la distanza ottimale tra la montatura e il viso, offrendo così meno punti di superficie per il passaggio dei raggi UV. Declinata in diversi colori e dotata di un sistema di aerazione con 15 piccole prese d’aria sul profilo superiore del frontale in gomma, questa maschera è l’accessorio ideale per gli sport invernali in qualsiasi condizione atmosferica o di luce.

La gift box Skyway Monte Bianco Food Experience costa €80 per una persona

Se il tuo fidanzato è un amante della montagna, regalagli l’ascesa al punto più alto d’Italia tramite una funivia che, in realtà, è molto di più. Per Natale Skyway Monte Bianco propone tre cofanetti experience per provare il piacere di un viaggio indimenticabile su una vera meraviglia tecnologica italiana. Skyway Monte Bianco – Higher Experience costa €55,00 e contiene un biglietto di andata e ritorno per Punta Helbronner, a 3.466 metri sul massiccio del Monte Bianco, approfittando della funivia panoramica. La seconda gift box, Skyway Monte Bianco – Food Experience, è più “golosa”: oltre al viaggio in funivia vi aspetterà un pranzo alpino in rifugio per godere dei sapori più autentici della montagna. Il biglietto per una persona costa €80. È pensato per la coppia, infine, Skyway Monte Bianco – Romantic Experience: al vostro arrivo in quota, tu e il tuo fidanzato troverete ad attendervi un romanticissimo aperitivo abase di buon vino e formaggi e salumi valdostani. Valido per due persone al prezzo di €140,00.

Smartwatch Amazfit Band 5 con Alexa integrato €27,99 su amazon.it

Al fidanzato sportivo puoi regalare anche uno smartwatch come Amazfit Band 5, activity tracker con Alexa integrato che, oltre a monitorare 24/7 la frequenza cardiaca e i cicli del sonno, misura la saturazione dell’ossigeno grazie alla funzione OxygenBeats e permette di tenere sotto controllo le condizioni fisiche. In vendita su Amazon a €27,99.

Idee moda per il fidanzato chic

Se per Natale preferisci regalare al tuo fidanzato capi d’abbigliamento o accessori stylish, dai un’occhiata alle nuove proposte dei brand più importanti.

Papillon di legno Laserò €9,99 su amazon.it

Un uomo glamour e raffinato che non disdegna dare al proprio abbigliamento un tocco eccentrico. In una parola sola, un dandy. Se il tuo ragazzo corrisponde a questa descrizione, regalagli un papillon. Ma non uno qualsiasi, donagli una delle particolarissime creazioni di Laserò: cravattini in legno con fascia tinta unita per chi vuole regalare ai propri look vitalità e originalità (€9,99 su Amazon).

Hugo Boss Watches BOSS Pilot Edition Chrono

Pensi che opterai per un grande classico come l’orologio ma non vuoi rischiare di risultare banale? Le proposte della collezione BOSS Pilot Edition Chrono di Hugo Boss Watches fanno al caso tuo. L’approccio casual e il tocco vintage ispirato al look degli aviatori d’alta quota completano alla perfezione qualsiasi outfit, da quelli business a quelli più sportivi e disinvolti.

Vini di classe per il fidanzato “intenditore”

Venturini Baldini T.E.R.S. Ancestrale

Se il tuo fidanzato ama bere e bere bene, insomma se è un intenditore, regalagli una bottiglia di T.E.R.S. Ancestrale da uve Lambrusco Montericco della tenuta Venturini Baldini di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Se il tuo ragazzo è un wine lover che ama i vini frizzanti, questo è proprio il regalo giusto per lui, un dono prezioso dalla struttura equilibrata che l’uomo della tua vita non potrà non apprezzare.

Casa Sant’Orsola Prosecco D.O.C.Rosè Brut LX Millesimato €49,90 su amazon.it

Il tuo lui preferisce i vini rosati? Sorprendilo con Prosecco D.O.C. Rosè Brut LX Millesimato di Casa Sant’Orsola. Il colore rosa brillante e il gusto aromatico, fresco e sapido lo rendono ideale per l’aperitivo, ma si sposa a meraviglia anche con piatti leggeri, primi piatti e crostacei. €49,90 su Amazon.