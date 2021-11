Cosa regalare alla mamma per Natale

Sicuramente per tua madre desideri il regalo di Natale migliore perché la ami come nessun altro. Per rendere il suo Natale davvero eccezionale, scegli un’idea regalo tra arredamento di design, novità beauty e gioielli dalo stile contemporaneo.

La mamma beauty addicted

Calendario dell’Avvento la Mer €465 in esclusiva nei department store la Rinascente

È vero, per regalare alla tua mamma i cosmetici di culto di La Mer non è indispensabile il Natale. Ma siamo in periodo festivo, quindi perché non approfittare degli Holiday Set in edizione limitata pensati proprio per le feste? The Replenish & Lift Collection è fatta apposta per mantenere bella la pelle, contiene The Treatment Lotion, The Lifting & Firming Mask e Crème de la Mer e costa €215. Con The Radiant Hydration Collection, €355, donerai The Treatment Lotion, The Revitalizing Hydrating Serum e The Moisturizing Soft Cream. Sempre The Treatment Lotion, ma ma accompagnata dall’iconica crema della maison, da The Regenerating Serum e da The Eye Concentrate compongono The Rejuvenating Rituals Collection, per nutrire e rivitalizzare la pelle a €370. The Deep Soothing Collection, con i due prodotti cult Crème de la Mer e The Concentrate, è indispensabile per l’idratazione (€490). Costa €1.095 il cofanetto The Genaissance de la Mer Collection: Genaissance de la Mer Serum Essence, Geneissance de la Mer The Infused Lotion, Genaissance de la Mer The Concentrated Night Balm e Genaissance de la Mer The Eye & Expression Cream possono essere considerati il meglio del trattamento rigenerante della griffe. E infine l’esclusivo calendario dell’Avvento che contiene 12 piccoli lussi: lo trovi nei department store La Rinascente e costa €465.

NARS Free Your Mind Mini Liptick Coffret €39 in esclusiva da Sephora

Texture cremosa, tenuta estrema e nuance dal rosa più delicato al più deciso dei rossi sono le caratteristiche del Free Your Mind Mini Liptick Coffret di NARS. Al suo interno tua mamma troverà quattro rossetti nei colori Rosecliff, rosa tenue, Lovin’ Lips, rosa freddo tenue, Jolie Môme, rosso prugna, e Inappropriate Red, rosso papavero. Il cofanetto costa €39.

Gioielli per la mamma elegante

Orecchini pendenti Rosato €89 su amazon.it

Se tua mamma ama apparire sempre elegante e curata, dal mattino fino a sera, non avrai problemi a decidere cosa regalarle per il Natale 2021. Se ama i gioielli, sicuramente apprezzerà l’oro rosa e l’argento, le forme inaspettate e i dettagli chic della nuova collezione Rosato: per accendere i bagliori delle feste, mettile sotto l’albero gli orecchini in argento placcato oro rosa e zirconi bianchi.

Bracciale doppio filo Brosway €54 su amazon.it

Una mamma “classica” apprezzerà anche le proposte per le feste della collezione Symphonia di Brosway: noi ti proponiamo il bracciale a doppio filo in finitura color oro con barretta e cristalli crystal.