Cosa dire a un uomo per farlo eccitare

Usare le parole per stimolare fantasie e alludere a quello che potrà accadere è il segreto per far colpo e provocare il tuo lui. Ecco le frasi per farlo impazzire.

Spesso le parole giuste da dire sembrano difficili da trovare, si cerca ispirazione nelle frasi per sedurre un uomo, magari citando canzoni o autori celebri. Eppure non c’è una strategia vincente che abbia magicamente lo stesso effetto su tutti gli uomini. La cosa migliore è essere se stesse, ascoltare la propria passione e abbandonarsi alle parole che più sentiamo intime e spontanee.

Cosa dire per farlo impazzire

Non c’è uomo che non ami sentirsi corteggiato con gesti, sguardi espliciti e parole seducenti, addirittura lasciandosi andare al dirty talking, un po’ come per il sesso in chat. Ma per far eccitare un uomo e provocarlo occorre risvegliare la sua curiosità portandolo a immaginare quello che potrebbe accadere tra voi.

Le parole possono essere un preludio dolce e piccante insieme per incontri più intimi o semplicemente dal vivo. Senza scadere nella volgarità, non c’è da porsi proibizioni quando si pronunciano frasi spinte fatte di allusioni e immagini sexy, specialmente puntando su parti del corpo in grado di suscitare eccitazione ed emotività come le mani, la pelle, le labbra, la lingua…

Non riuscivo a smettere di guardare le tue mani. E pensare a quello che potrebbero fare quando mi toccheranno.

Mi piace da morire il tuo profumo. Aspetto di esserti abbastanza vicina per sentire quello della tua pelle.

Mi fa impazzire come mi baci, non posso aspettare di sentire la tua lingua nella mia bocca.

Amo le tue labbra. Non vedo l’ora di sentirle di nuovo.

Come provocare un uomo con un messaggio

Le inibizioni che potrebbero esserci vis-à-vis cadono più facilmente dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone, e sulla tastiera è più semplice lasciarsi andare al sexting con immediatezza e senza troppi pudori. Ecco alcune frasi provocanti e seducenti da mandare via messaggio al proprio uomo.

Aspettare un’altra notte è impossibile. Devo rivederti subito.

È stato bellissimo. Vorrei rifarlo adesso.

Non posso pensare a niente se non al tuo corpo addosso al mio.

Non posso più togliermi quel vestito nero che ti è piaciuto tanto. Dovrai aiutarmi tu.

