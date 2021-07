I migliori vestiti da damigella per il matrimonio

Matrimonio in vista? Ecco la nostra guida definitiva ai migliori vestiti da damigella da quelli più tradizionali a quelli più colorati e pop.

È una tradizione che viene dal mondo anglosassone, e in particolare da quello statunitense, ma anche da noi sta diventando una bella abitudine: la sposa circondata dalle sue migliori amiche non soltanto nelle vesti di invitate, ma in quelle di damigelle d’onore.

Con questa “promozione” a un ruolo più visibile, anche il look delle best friend della protagonista della giornata finisce, inevitabilmente, sotto la lente di ingrandimento di tutti gli altri partecipanti e, se un tempo l’uso chiedeva lo stesso abito per tutte, oggi fortunatamente si è più propensi a tenere conto delle diverse fisicità.

I migliori vestiti da damigella: tutte in bianco

Vestito a fascia in tulle Anaya With Love su asos.com

Il bianco non è più riservato solo alla sposa: le damigelle possono distinguersi (ma è davvero possibile confondere chi ha detto “sì” con le sue amiche?) scegliendo abiti di diverse lunghezze e tessuti, donando uniformità al gruppo optando per bouquet simili.

I migliori vestiti da damigella: colori pop

Vestito monospalla a pieghe ASOS DESIGN su asos.com

Sul versante opposto dello spettro dell’insolito ci sono le nuance più accese e pop: rosso, arancione, giallo sole… un matrimonio non convenzionale resterà sicuramente nella memoria di tutti anche grazie alle tonalità bold dei vestiti delle damigelle.

I migliori vestiti da damigella: tonalità oceaniche

Vestito in tulle con corpetto di paillettes Maya su asos.com Vestito arricciato a pieghe ASOS DESIGN Curve su asos.com

Il blu navy e il verde smeraldo possono essere considerati una combinazione inaspettata, ma vi assicuriamo che insieme stanno bene in modo sorprendente. Il risultato è quello di una palette sofisticata che richiama alla mente le profondità del mare.

I migliori vestiti da damigella: l’eleganza del grigio

Vestito con maniche decorate e incrocio in vita Little Mistress su asos.com

Cinquanta sfumature di grigio mai così eleganti come in un gruppo di damigelle che ne indossa i diversi toni dal fumo, al taupe, all’acciaio fino al cenere. Con una tavolozza così ampia tra cui scegliere, ogni ragazza sarà in grado di trovare quello che meglio si adatta al suo stile e alla sua personalità.

I migliori vestiti da damigella: suggestioni boho

Vestito con maniche in pizzo TFNC su asos.com

Gonne morbide e fluttuanti, dettagli in pizzo e una palette di sfumature tenui e romantiche sono le parole d’ordine per chi desidera uno stile boho ma non vuole rischiare di cadere nel lezioso e nello stucchevole.

I migliori vestiti da damigella: la perfezione dei pastelli

Vestito ricamato con mantella sul retro ASOS DESIGN Maternity su asos.com

Celeste, giallo paglierino e mauve saranno i colori prediletti da chi desidera una festa nuziale perfettamente pastello. Bonus: i bouquet abbinati ai toni degli abiti per le amanti del ton sur ton.

I migliori vestiti da damigella: scintille dorate

Vestito con scollo ad anello e strascico TFNC su asos.com

Matrimonio glam? Via libera all’oro! Il segreto per una cerimonia scintillante sta nella capacità di giocare con la varietà di trame e tessuti.

I migliori vestiti da damigella: la palette dei neutri

Vestito con maniche a campana ASOS DESIGN su asos.com

Tocco raffinato e un je-ne-sais-quoi di autunnale con una tavolozza giocata tutta sulle sfumature neutre. Ricorda però che per su alcune carnagioni nuance come il beige “sbattono” un po’, quindi prima di trovare il punto di colore perfetto per le tue damigelle potrebbe essere necessario approfondire la ricerca.

I migliori vestiti da damigella: fiori delicati

Vestito con incrocio sul retro Hope & Ivy su asos.com

Silhouette fluttuanti, pattern floreali e tessuti leggeri per chi desidera un matrimonio dall’atmosfera rilassata. Piccole coroncine floreali a decorare l’acconciatura delle damigelle sono il tocco in più per nozze che resteranno nella memoria.

I migliori vestiti da damigella: qualcosa di blu

Vestito a fascia in tulle Anaya With Love Petite su asos.com

Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e qualcosa di blu dice la tradizione. E allora perché non vestire di blu anche le damigelle? Nelle sue infinite nuance tutte le ragazze troveranno il loro colore!

I migliori vestiti da damigella: il fascino del nero

Vestito in tulle con paillettes Maya su asos.com

Le nostre bisnonne sarebbero inorridite, ma vestire le damigelle di nero e accendere i loro abiti di piccole paillettes e applicazioni discretamente scintillanti farà risaltare la sposa senza mortificare il look delle sue migliori amiche.

Cover photo created by freepic.diller – www.freepik.com