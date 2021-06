Come abbinare il nero: 10 idee da copiare

Sofisticato e chic oppure quotidiano e informale, il nero non è per niente noioso e sta bene con tutti i colori. Con qualcuno, però, un po’ di più. Scopri quali con le nostre 10 idee per abbinare il nero!

Il nero sta su tutto? Sì, ma… Ed è proprio per rispondere a questo “ma” che abbiamo messo insieme 10 idee per abbinare il nero tutti i giorni, tutto il giorno e per tutte le stagioni senza temere di sbagliare outfit. Ecco i nostri suggerimenti!

Si può abbinare il nero con il blu?

L’abbinamento tra il nero e il blu (sì? no? forse?) è uno dei grandi misteri della storia della moda. Questo rifiuto sembrerebbe avere le sue radici negli anni Cinquanta, quando tutto ciò che veniva indossato doveva essere perfettamente combinato, e quindi affiancare due colori scuri appariva quasi come bestemmiare il dio del fashion.

Fortunatamente, però, i tempi sono cambiati e l’accostamento tra blu e nero è non soltanto permesso ma, azzeccando le giuste sfumature, anche estremamente stylish. Certo, è meglio evitare di metterli insieme quando i tessuti sono molto simili oppure quando il punto di blu è molto scuro ma, per esempio, un cappotto blu elettrico accostato a un tailleur nero sarà un perfetto look per l’ufficio. E viceversa, ovviamente.

Cappotto oversize ASOS DESIGN su asos.com Tailleur in jersey ASOS DESIGN su asos.com

Sofisticata ed elegante sarà l’accoppiata tra blu e nero per la sera, approfittando dei tessuti e dei materiali più preziosi tipici dell’eveningwear, così come per una cerimonia o per un evento formale una blusa blu e un pantalone nero faranno la loro figura.

Pantaloni sartoriali Vila su asos.com Top in raso Chi Chi London su asos.com

Anche nell’abbigliamento quotidiano, combinare blu e nero non è per niente difficile e puoi sempre spezzare un abbinamento con tocchi di colore diverso, per esempio il bianco o il grigio. E, a proposito di accessori, meglio abbinare il total black con borse e scarpe blu che non il contrario che, tranne casi particolari, funziona quasi esclusivamente quando il blu è di una tonalità molto accesa.

Borsa a tracolla French Connection su asos.com Sabot effetto coccodrillo Public Desire su asos.com

Si può abbinare il nero di giorno?

Ovviamente sì e, forse vi stupirà, tra tutti i capi neri che avete nell’armadio, quello che rende meglio di giorno è il little black dress, il più formale tra gli abiti neri ma quello che senza dubbio abbiamo tutte nell’armadio.

E infatti i modi per abbinare il nero di giorno, e nello specifico il tubino, sono moltissimi e con le giuste accortezze possono davvero accontentare tutte. Il più formale dei vestiti neri, quello lungo per chiarirci, è easy da indossare alla luce del sole se, invece dei tacchi, lo accoppiamo a un paio di saldali flat o lo sovrapponiamo a una blusa o a una t-shirt.

Vestito stile babydoll ASOS DESIGN su asos.com Sandali con borchie Ted Baker su asos.com

E la petite robe in lunghezza midi, appena sopra o appena sotto il ginocchio? Indossatelo per il daywear in stile rock con gli ankle boots da motociclista, con delle ballerine rasoterra o, per un perfetto look da ufficio, con un capospalla bianco e nero.

Vestito con inserti in pizzo Chi Chi London su asos.com Pelliccia sintetica Reclaimed Vintage in esclusiva per asos.com

Il più facile da abbinare di giorno è probabilmente il tubino corto. Come? Con gli anfibi e la mini-bag, con la giacca di pelle o il giubbotto in denim, con le sneakers bianche, con un paio di stringate da uomo o, ancora, indossato su una camicia bon ton per trasformare un vestito scollato in un abito da indossare all day long.

Vestito con bordi ondulati Topshop su asos.com Borsetta stampa coccodrillo Ego x Molly Mae su asos.com

Che colori stanno bene con il nero?

Ma vestirsi di nero è noioso! potrebbe dire qualcuno. Sì certo, il total black può essere noioso, come del resto può esserlo il total white, il total blue o anche qualsiasi abbinamento che sia troppo già visto. Il segreto? Imparare quei piccoli segreti che vi permetteranno di indossare outfit mai banali. E allora, quali sono i colori che stanno bene con il nero?

Nero e cammello

Nero e cammello, anche nella versione nero e cuoio, è uno degli abbinamenti più classici e quindi più portabili anche se non ve la sentite di attirare l’attenzione. E basta davvero poco: una borsa, delle scarpe, una sciarpa… ma anche un bel maglione o una giacca color cammello.

Minigonna in pelle sintetica NA-KD su asos.com Maglione oversize cammello Bershka su asos.com

Nero e animalier

Variazione sul tema del precedente, infatti la palette di colori può essere molto simile, come nel caso dell’abbinamento con il color cuoio anche quello tra nero e animalier può essere declinato negli accessori, e allora via libera a cinture e mocassini, oppure indossando un capo maculato di dimensioni più importanti, sia questo un cappotto, una gonna o un paio di pantaloni.

Jumpsuit in lino Esmee in esclusiva per asos.com Espadrillas flatform ASOS DESIGN su asos.com

Nero e verde militare

Le amanti dei look più sportivi non avranno sicuramente bisogno di sentirselo dire da noi, ma tutte dovrebbero sapere gli abbinamenti strepitosi che si possono fare tra nero e verde militare. Da quelli più informali, per esempio un abito nero e un parka kaki o jeans neri e camicia verde oliva, fino a quelli inaspettatamente eleganti: gonna a vita alta e top scollato nero + cappa verde militare è un outfit classy assolutamente da copiare.

Blusa con volant Y.A.S. su asos.com Shorts di jeans Wrangler su asos.com

Nero e denim

Un altro grande classico è l’abbinamento del nero con il denim: un giacchino di jeans e un pantalone nero, una giacca slim e un paio di jeans flare, cappotto e camicia in denim… gli accostamenti possibili sono tantissimi. Unico limite? La capienza del guardaroba!

Camicia Selected Femme su asos.com Gonna midi a pieghe JDY su asos.com

Nero e grigio

Spezzare il total black con tocchi di grigio o di tortora, per esempio con un cardigan, una blusa o una giacca, è il modo più semplice per aggiungere un accento più chiaro e luminoso muovendosi all’interno della stessa cromatica.

Cardigan Hollister su asos.com Pantaloni in ecopelle Pieces su asos.com

Il nero, però, può dare molto anche abbinato ad altri colori, siano essi chiari e cipriati come il rosa cipria o il blu carta da zucchero, o più vivaci e decisi, per esempio il rosso, l’arancione o le nuance più forti del rosa.

Pochette a soffietto Glamorous in esclusiva per asos.com Cappotto corto Helene Berman su asos.com

Total black

E infine il total black! Per spezzare l’uniformità del monocolore è possibile riccorere a moltissimi espedienti. Si può giocare con gli accessori e indossare una cintura con fibbia importante, oppure sfruttare le diverse texture dei diversi materiali e indossa un chiodo o un paio di pantaloni di pelle o, ancora, approfittare dell’effetto delle sovrapposizioni indossando insieme tessuti leggeri e trasparenti e altri più pesanti e consistenti.

Cintura con fibbia doppia My Accessories London in esclusiva per asos.com Top trasparente con volant JDY su asos.com

Come abbinare il nero in estate

Un tempo il nero d’estate era un big no. Ma, per fortuna, certe rigidità bon ton sono scomparse e, anche se moltissime persone approfittano del sole e del mare per sfoggiare colori brillanti e tinte accese, niente vieta di vestirsi di nero anche durante la bella stagione.

Se siete amanti del total black, però, potreste volergli dare un tocco più estivo. Come? Per esempio indossando un abito nero con accessori in paglia come una maxi bag o un cappello, ma è elegante e contemporaneamente easy anche l’accoppiata nero+cuoio, indossando i vostri vestiti scuri preferiti con una bella cintura o un paio di sandali. Infine, per illuminare in un attimo qualsiasi outfit, niente è meglio di un paio di sneakers bianche: comode e ormai classiche come sono, le scarpe da tennis non possono mancare in nessuna scarpiera!

Maxi borsa con monogramma ASOS DESIGN su asos.com Cintura effetto trapuntato Pieces su asos.com Vestito midi a fascia ASOS DESIGN su asos.com Cappello South Beach in esclusiva su asos.com Sandali gladiator con laccetti ASRA su asos.com Sneakers classiche di tela Superga su asos.com

Cover photo created by marymarkevich – www.freepik.com