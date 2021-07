Chi sono Jessica e Alessandro di Temptation Island

Jessica e Alessandro hanno scelto di partecipare a Temptation Island perchè, dopo ben 7 anni insieme, hanno perso l’entusiasmo iniziale.

Non è più tutto bello, rose e fiori come “i primi tempi” e probabilmente stanno attraversando una crisi di coppia.

Jessica adesso ha il desiderio di ritrovare l’Alessandro di qualche anno fa.

Ciao sono Jessica, ho 34 anni e sono fidanzata con Alessandro da sette anni. Ho scritto io a Temptation Island perché, quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piaceva a tutte, invece da quando sia andati a convivere da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona.. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Siamo sempre a casa a guardare la televisione, io vorrei un po’ di fuoco e meno noia.

ha spiegato Jessica.

Chi è Jessica Mascheroni

Jessica ha 34 anni, è originaria di Gorla Maggiore, dove attualmente lavora come receptionist, in provincia di Varese. Jessica ha deciso di intraprendere il percorso a Temptation Island perché è stanca di quanto Alessandro sia diventato monotono e pensi solo alla palestra.

Chi è Alessandro Autera

Alessandro ha 28 anni e lavora nella sua azienda di famiglia a Milano. Alessandro è molto fissato con la palestra e si sente perfetto, sente di non dover cambiare nulla in lui stesso.

Alessandro e Jessica a Temptation Island

Nel corso della prima puntata, anche Alessandro sembra essersi lamentato di Jessica, che non ha un lavoro fisso e che come lui dice sarebbe molto viziata dalla famiglia.

Lei allo stesso tempo ha ammesso di essere viziata ma di non trovare nulla di male in questo, se i suoi genitori sono disposti ad aiutarla economicamente quando non lavora (dato che ha detto di non voler fare sempre lo stesso lavoro ma che le piace cambiare).

Ma il bello è arrivato nella terza puntata, quando Jessica si è avvicinata a Davide Basolo al quale ha anche confessato che lei e Alessandro hanno rapporti intimi ogni due-tre mesi.

Dopo aver visto le carezze tra i due, Alessandro sembra deciso a lasciarla.

Nella quarta puntata infatti inizia il cambiamento di Alessandro.

Alessandro infatti, si trova a ballare con la single Carlotta che lo abbraccia: gli altri ragazzi fidanzati gli dicono che si è scelto una ragazza di carattere molto forte e lui conferma che gli piacciono così.

Al falò Jessica riceve un video dove Carlotta e Alessandro si conoscono su una poltrona, si stuzzicano e passano del tempo insieme coccolandosi fino alla sera.

Poi Alessandro entra dove non ci sono telecamere con Carlotta, nella casa delle single. Una volta uscito confessa agli altri ragazzi che ha dovuto resistere molto per non andare oltre.

Al falò di Alessandro vede delle immagini di Jessica che si avvicina al single Davide e si scambiano tenerezze sul divano poi Jessica dice che è confusa per colpa di Davide.

Alessandro è rimasto molto colpito.

Alessandro vede e sente queste immagini, e poi ancora vede Jessica che dice che non riesce a lasciare perché è troppo buona.

Alessandro a quel punto con uno scatto chiude il video e fa due passi per sfogare tutto ciò che aveva dentro.