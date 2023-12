Bava di lumaca: perché è preziosa per la skincare routine

La bava di lumaca è da sempre uno degli ingredienti più preziosi e utilizzati nella skincare coreana. Ma già nell’antica Grecia Ippocrate aveva intuito i suoi benefici legati alla capacità di alleviare le irritazioni cutanee.

Da tempo anche le donne di tutto il mondo hanno capito che usare la bava di lumaca è la soluzione ideale, soprattutto se si desidera migliorare la texture, stimolare i tessuti e ammorbidire segni del tempo come piccole cicatrici.

Ma come inserirla nella skincare routine? Farlo è semplice, basta utilizzare prodotti di qualità come, ad esempio, la nuvo crema, che hanno potenti proprietà idratanti, antiage e sono un ottimo rimedio contro problemi di acne. Solo così si potranno sfruttare tutti i benefici di questo elemento naturale.

Scopriamo quali sono i prodotti alla bava di lumaca e gli step necessari per una perfetta skincare routine.

I prodotti alla bava di lumaca da utilizzare

Proprio per le sue effettive qualità, in commercio è possibile trovare numerose tipologie di prodotti a base di bava di lumaca, dalle creme ai sieri, ognuno con proprietà caratteristiche. Vediamo nel dettaglio quali sono:

Creme idratanti. In questo caso la bava di lumaca è preziosa per ridurre e riparare i danni a cui va incontro la pelle a contatto con gli agenti atmosferici.

Creme antirughe. Con queste la pelle avrà maggiore elasticità e tonicità.

Creme per acne . La bava di lumaca grazie ai suoi principi attivi, è in grado di eliminare le cellule morte permettendo la rigenerazione cellulare. Così si migliorano i problemi legati ad acne e brufoli.

Creme per contorno occhi . Ideali per prevenire e migliorare i segni di espressione che si creano intorno agli occhi.

Creme per il corpo . Utilizzandole, la pelle sarà morbida e compatta. Sono molto efficace contro le smagliature.

Sieri. Si possono applicare su tutti i tipi di pelle. Esistono quelli per pelli impure, per pelli tendenti alla comparsa di occhiaie e borse, per quelle con macchie. Ognuna ha il suo siero.

Azioni della bava di lumaca

Prima di iniziare a utilizzare un prodotto per la pelle è necessario essere certi della sua provenienza, della sua qualità e anche di quelle che sono le sue azioni benefiche.

La bava di lumaca ne è ricca, motivo per cui ormai è entrata nella skincare di molte donne.

Ma quali sono le sue azioni principali?

Antiage . Svolge una preziosa azione antietà perché è ricca di collagene, elastina, vitamina C e vitamina E.

Nutritiva . Sempre per le stesse componenti è in grado di nutrire e idratare la pelle rendendola liscia e morbida.

Illuminante. In questo caso la bava di lumaca rimuove cellule morte, macchie e impurità. Ossigena la cute e la rende più luminosa.

Gli step della skincare routine

Utilizzare ottimi prodotti non basta. Per raggiungere un risultato ottimale è necessario ogni giorno dedicare qualche minuto per la skincare routine.

Definita routine proprio perché è qualcosa di cui ci si deve occupare costantemente, deve essere fatta due volte al giorno, quindi mattina e sera. Prevede degli step indispensabili da seguire se si desidera una pelle visibilmente sana.

Detersione. Una pelle perfettamente pulita è l’ingrediente principale. Detergere significa eliminare le cellule morte e il sebo la mattina e il trucco la sera. Si possono usare gel, olio, schiuma o acqua micellare. Meglio evitare le salviette struccanti che possono irritare la pelle. Applicazione di siero e contorno occhi. Un siero contiene numerosi principi attivi come la vitamina c, acido ialuronico retinolo, per questo deve essere applicato prima della crema. Solitamente viene utilizzato per il contorno occhi, privo di ghiandole sebacee, perché è più delicato rispetto a tutti gli altri prodotti che potrebbero aggredire una parte così delicata. Applicazione della crema. È la parte conclusiva della skincare routine. Deve essere utilizzata necessariamente due volte al giorno in base al tipo di pelle e alla stagione. Sì, perché anche gli agenti atmosferici influiscono sull’efficacia. In estate, infatti, l’ideale è l’utilizzo di creme leggere, in inverno quello di creme più corpose che sappiano meglio idratare.

Per un viso perfetto e luminoso una volta a settimana si possono compiere altri due passaggi preziosi:

Esfoliazione. Permette di eliminare le cellule morte e di rendere la pelle più luminosa. Si può utilizzare il tradizionale scrub con i granelli oppure esfolianti liquidi che sono più delicati e per questo è possibile utilizzarli più spesso (senza esagerare, però!). Applicazione della maschera. Non si può usare tutti i giorni perché è un prodotto concentrato di cui la pelle ha bisogno, ma non in quantità eccessive. Si può considerare un momento beauty, ma anche di relax, magari dopo una giornata impegnativa e stressante.

Indipendentemente dal tipo di prodotti che si decide di applicare sulla pelle, è necessario pensare alla beauty routine due volte al giorno, senza dimenticarla per stanchezza o per mancanza di tempo.