Chi è nato oggi 7 luglio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 7 luglio? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Bérénice Bejo, nata a Buenos Aires nel 1976 ma naturalizzata francese. Tra le sue interpretazioni ricordiamo quelle di Christiana in Il destino di un cavaliere accanto a Heath Ledger e di Peppy Miller in The Artist, Premio Oscar come miglior film straniero nel 2012. Nel 2014 Bejo è anche stata candidata al Premio César come miglior attrice per la sua performance in Il passato.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 7 luglio Shelley Duvall, nata a Houston nel 1949 e interprete del personaggio di Wendy Torrance in Shining. Oltre che nel film di Stanley Kubrick ha recitato anche, come protagonista o in ruoli di supporto, in Anche gli uccelli uccidono, I compari, Gang, Nashville, Tre donne, Io e Annie, Popeye, I banditi del tempo e Roxanne.

