Chi è nato oggi 8 luglio: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi alcuni personaggi famosi che spengono le candeline l’8 luglio. Tra questi ricordiamo Kevin Bacon, nato a Philadelphia nel 1958 e diventato molto famoso interpretando Footloose e Tremors. Ha comunque recitato in moltissimi film attraversando tutti i generi, è per esempio nel cast di JFK, Codice d’onore, Apollo 13, Mystic River, Sleepers, The Woodsman, Animal House, A cena con gli amici, Crazy, Stupid, Love, Venerdì 13, Linea mortale, The River Wild, Sex Crimes – Giochi pericolosi, Echi mortali, L’uomo senza ombra, Frost/Nixon, X-Men – L’inizio, Black Mass e Boston – Caccia all’uomo, oltre che nelle serie televisive The Following e I Love Dick.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 8 luglio anche Anjelica Huston, nata a Santa Monica nel 1951 e Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per L’onore dei Prizzi. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo Rischiose abitudini, Crimini e misfatti, Misterioso omicidio a Manhattan, La famiglia Addams, Chi ha paura delle streghe?, I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Il treno per il Darjeeling, The Dead, La leggenda di un amore – Cinderella, Buffalo ’66, L’asilo dei papà, 50 e 50, John Wick 3 – Parabellum e Nemici, una storia d’amore.

Fanno il compleanno oggi anche Milo Ventimiglia, nato in California nel 1977, particolarmente noto per aver interpretato Jess Mariano in Una mamma per amica, Peter Petrelli in Heroes e Jack Pearson in This Is Us, ma attore anche in film come Rocky Balboa e Attraverso i miei occhi, Donatella Rettore, nata in provincia di Treviso nel 1955 e ancora oggi conosciuta per le sue hit Splendido splendente e Kobra, e Jaden Smith, attore e modello figlio di Will Smith e Jada Pinkett Smith nato a Malibu nel 1998 e presente in film come La ricerca della felicità, Ultimatum alla Terra, The Karate Kid e After Earth.

