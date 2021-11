Chi è nato oggi 23 novembre: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, persone comuni o vip che siano. Ma quali personaggi famosi fanno il compleanno il 23 novembre? Fra le celebrities che festeggiano in questo giorno c’è Miley Cyrus, nata in Tennessee nel 1992. Diventata famosa grazie al telefilm di Disney Channel Hannah Montana, dopo la fine della serie televisiva nel 2010 stravolge completamente la sua immagine pubblica e per questo viene molto criticata, soprattutto a causa del video della canzone Wrecking Ball e della sua esibizione durante la 30esima edizione degli MTV Video Music Award, entrambi ritenuti volgari e troppo espliciti sessualmente. Tra il 2009 e il 2018 Cyrus ha frequentato tra alti e bassi l’attore australiano Liam Hemsworth. Dopo il divorzio ha avuto una storia con la blogger Kaytlinn Carter e una relazione con il cantante Cody Simpson.

Miley Cyrus ospite di Tom Ford alla NYFW Primavera/Estate 2020

Tanti auguri anche a Vincent Cassel, attore francese nato a Parigi nel 1966. Dopo alcune piccole parti, nel 1991 conosce il regista Mathieu Kassovitz e con lui gira tre film che gli daranno la fama internazionale: Métisse, L’odio e I fiumi di porpora. Nel 1996, durante la lavorazione de L’appartamento, conosce Monica Bellucci e inizia con lei una relazione sia professionale che sentimentale che durerà fino al 2013 e dalla quale nasceranno le due figlie Deva e Léonie. Dopo il divorzio Cassel ha sposato la modella Tina Kunakey che gli ha dato una terza figlia, nata nell’aprile del 2019 chiamata Amazonie.

Tra i nati oggi troviamo anche due italiani: Franco Nero, nato a Parma nel 1941 e interprete di film come Il giorno della civetta, Forever Blues e Camelot, e Teresa Mannino, cabarettista, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, nata a Palermo nel 1970, diventata famosa per il programma comico Zelig Circus e presente anche in fiction e fim come Amore, bugie & calcetto, A Natale mi sposo e Ex – Amici come prima!

