Maschera rigenerante per capelli: cos’è e quando utilizzarla

Ogni giorno i nostri capelli sono sottoposti a diversi agenti aggressivi e stressanti, che nel tempo possono indebolirli e danneggiarli. Tra i principali nemici della salute dei nostri capelli vi è sicuramente il calore eccessivo. Il calore proveniente da asciugacapelli, piastre e ferri, di cui talvolta si fa un utilizzo quotidiano, comportano nel tempo un assottigliamento del fusto del capello, il quale tenderà ad indebolirsi o spezzarsi e porterà alla comparsa delle tanto odiate doppie punte.

Il calore non è l’unico nemico della salute dei nostri capelli, anche l’utilizzo di trattamenti chimici o di prodotti non adatti alla nostra tipologia di capello possono risultare eccessivamente aggressivi e di conseguenza comprometterne la salute e l’aspetto. I nostri capelli inoltre sono particolarmente sensibili ai cambi di stagione, risultando più secchi durante il periodo estivo, a causa del sole diretto, o durante il periodo invernale, a causa del freddo e dei vari agenti atmosferici. Durante il periodo primaverile o autunnale ha invece luogo invece il ricambio di capelli, chiamato “effluvio stagionale”, che comporta la caduta di considerevoli quantità di capelli (sino a 100 capelli al giorno).

La scelta dei prodotti più adatti alla nostra tipologia di capelli

Per la salute dei nostri capelli è dunque fondamentale la scelta dei prodotti giusti. È importante utilizzare unicamente prodotti che siano adatti alla nostra tipologia di capello e al nostro cuoio capelluto. Sarebbe inoltre preferibile privilegiare prodotti naturali che non contengano siliconi. I prodotti per capelli Christophe Robin sono totalmente privi di siliconi e parabeni, sono vegani ed utilizzano prevalentemente ingredienti di origine naturale. Christophe Robin offre inoltre diversi prodotti studiati appositamente per le differenti tipologie di capelli.

L’importanza di utilizzare una buona maschera rigenerante per capelli

Per avere dei capelli sempre sani, lucenti e corposi in qualunque stagione e nonostante gli stress a cui sono sottoposti quotidianamente, è di fondamentale importanza utilizzare almeno 1/2 volte a settimana una maschera rigenerante. La maschera rigenerante difatti, nutre ed idrata in profondità il capello e costruisce una struttura protettiva intorno al fusto. La maschera rigenerante dunque ripara i capelli danneggiati, elimina secchezza e doppie punte e dona al capello corposità e lucentezza. Dopo un costante utilizzo di una maschera rigenerante i capelli appariranno visibilmente più sani e più lucidi e le doppie punte saranno soltanto un lontano ricordo. È tuttavia fondamentale utilizzare maschere rigeneranti di qualità, contenti ingredienti altamente nutritivi. La Christophe Robin maschera rigenerante per capelli, grazie alla sua composizione contiene olio di semi di fico d’India, nutre ed idrata in profondità il capello, ripristina e rinforza la fibra capillare e rigenera i capelli in tutta la loro lunghezza. La maschera rigenerante Christophe Robin è inoltre adatta a tutte le tipologie di capello e di cuoio capelluto.