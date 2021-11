Chi è nato oggi 24 novembre: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi molti personaggi famosi che spengono le candeline il 24 novembre. Tra questi ricordiamo Vanessa Incontrada, attrice e showgirl nata a Barcellona nel 1978. Dopo aver iniziato a lavorare come modella in Spagna, nel 1996 si trasferisce a Milano e, già due anni dopo, esordisce in televisione conducendo il programma di musica Super. Dopo varie esperienze tra Mediaset, RAI e Sky, Pupi Avati la vuole come protagonista del film Il cuore altrove, ma è nel 2004 che conquista grande popolarità affiancando Claudio Bisio nella conduzione di Zelig, esperienza che durerà fino al 2010. Tra le altre sue esperienze c’è il Festivalbar, la fiction e anche il teatro. Ultimamente Incontrada si è trovata al centro di discussioni e polemiche riguardanti la sua forma fisica, critiche alle quali Vanessa Incontrada ha sempre risposto con energia e determinazione.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 24 novembre anche Paola Cortellesi, nata a Roma nel 1973 e vincitrice, grazie al suo talento di attrice, del David di Donatello 2011 per il ruolo di protagonista in Nessuno mi può giudicare. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo, però, risale a molti anni prima, quando a soli 13 anni presta la voce a Cacao Meravigliao, sponsor immaginario e sigla del programma di Renzo Arbore Indietro tutta. La fama arriva nel 2000 quando entra nel cast di Mai dire Gol, mentre al 2006 risale il suo primo ruolo drammatico in televisione nella fiction dedicata alla vita di Maria Montessori. Sul piano della vita privata, Cortellesi ha avuto relazioni con Rocco Tanica, componente del gruppo Elio e le Storie Tese, e con Valerio Mastandrea, mentre oggi è sposata con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, dal quale nel 2013 ha avuto la figlia Laura.

Cover photo designed by Freepik