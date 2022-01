Chi è nato oggi 2 gennaio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i personaggi famosi che fanno il compleanno il 2 gennaio. È nata oggi in California nel 1969 Christy Turlington, una delle supermodelle più celebri tra gli anni Ottanta e Novanta. Dopo essere apparsa sul retro del disco dei Duran Duran Notorious nel 1986, le case di moda si innamorano di lei che in breve tempo, insieme a Naomi Campbell e Linda Evangelista, diventa una delle presenze più amate sulle passerelle e nelle campagne pubblicitarie come quelle del profumo Eternity di Calvin Klein e dei cosmetici Maybelline. Dopo essere stata la prima top a sfoggiare il piercing all’ombelico sul catwalk, a soli 25 anni si ritira per dedicarsi alla beneficenza e agli affari fondando, insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell e Elle Macpherson, la catena di ristoranti Fashion Café.

Spegne le candeline oggi anche l’attrice Kate Bosworth, nata a Los Angeles nel 1983. Il suo esordio al cinema risale al 1998 quando viene scelta, grazie alle sue doti di cavallerizza, per affiancare Robert Redford ne L’uomo che sussurrava ai cavalli. Nel 2002, dopo essere stata espulsa dall’Università di Princeton a causa delle troppe assenze dovute agli impegni lavorativi, recita in Le regole dell’attrazione e in seguito è al fianco di Val Kilmer in Wonderland – Massacro a Hollywood. Nel 2004 Kevin Spacey la dirige in Beyond the Sea, ma il ruolo che le regala maggiore popolarità è quello di Lois Lane nel film del 2008 Superman Returns diretto da Bryan Singer.

Buon compleanno infine a Cuba Gooding Jr., nato a New York nel 1968 e interprete di Jerry Maguire, per il quale ha vinto l’Oscar al miglior attore non protagonista nel 1997, oltre che di tanti altri film come Boyz n the Hood – Strade violente, Codice d’onore, Virus letale, Men of Honor – L’onore degli uomini, Pearl Harbor, Qualcosa è cambiato, Al di là dei sogni, Rat Race, The Fighting Temptations, American Gangster, The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca e Selma – La strada per la libertà e di serie televisive come American Crime Story: Il caso O.J. Simpson e American Horror Story: Roanoke.

