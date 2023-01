Chi è nato oggi 1 gennaio: i compleanni glamour

Buon anno a tutti e, ovviamente, tanti auguri di buon compleanno ai nati di oggi, famosi e non. Tra chi spegne le candeline l’1 gennaio, per esempio, c’è Paul Thomas Anderson, regista tra i più influenti del cinema statunitense, nato a Los Angeles nel 1970. Diventato famoso nel 1997 con il suo secondo lungometraggio Boogie Nights, da allora con il suoi film ha vinto premi e riconoscimenti nelle rassegne più importanti: l’Orso d’oro nel 1999 con Magnolia, l’Orso d’argento nel 2007 con Il petroliere, il premio per il miglior regista a Cannes nel 2012 per Ubriaco d’amore e il Leone d’argento a Venezia nel 2012 per The Master. Boogie Nights, Magnolia e Il petroliere sono anche stati candidati agli Oscar insieme a Vizio di forma nel 2015 e Il filo nascosto nel 2018.

Da un americano a un’italiana. Tra i nati oggi infatti troviamo anche una delle signore del teatro italiano: Pamela Villoresi. Nata a Prato nel 1957, nella sua carriera ha preso parte a oltre 60 rappresentazioni con partner e registi come Giorgio Strehler, Nino Manfredi e Vittorio Gassman, ha recitato per la televisione e per il cinema apparendo anche ne La grande bellezza e ha condotto la trasmissione Milleunadonna.

