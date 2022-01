Chi è nato oggi 3 gennaio: i compleanni glamour

Chi saranno i personaggi famosi nati il 3 gennaio? La prima tra le celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Mel Gibson, attore e regista nato nello Stato di New York nel 1956 ma traferitosi in Australia da piccolissimo. I suoi primi successi cinematografici sono con film d’azione come le serie di Mad Max e Arma letale, ma nel tempo si è dato all’interpretazione e alla regia anche di film drammatici come Braveheart, per il quale ha vinto l’Oscar, La passione di Cristo, Apocalypto e La battaglia di Hacksaw Ridge. Nel primo decennio degli anni Duemila i suoi problemi di alcolismo gli hanno procurato molti problemi con la giustizia che lo hanno costretto ad allontanarsi dalle scene per alcuni anni.

Avrebbe spento le candeline il 3 gennaio anche Sergio Leone, regista e sceneggiatore nato a Roma nel 1929 e morto nella stessa città il 30 aprile 1989. Considerato uno dei registi più importanti della cinematografia non solo italiana, con i suoi lavori ha rivoluzionato sia il western che il genere del gangster movie. Nonostante abbia diretto pochi film, vanno sicuramente ricordati i suoi spaghetti western come la cosiddetta “Trilogia del Dollaro” (Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo), C’era una volta il West e Giù la testa, premiato nel 1972 con il David di Donatello. Nel 1985 con C’era una volta in America ha invece vinto il Nastro d’argento per la miglior regia ed è stato candidato al Golden Globe e al David di Donatello per il miglior regista straniero.

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Florence Pugh, nata a Oxford nel 1996 e già interprete di tanti ruoli come Abbie Mortimer in The Falling, Saraya “Paige” Bevis in Una famiglia al tappeto, Catherine in Lady Macbeth, Cordelia in King Lear, Elizabeth de Burgh in Outlaw King – Il re fuorilegge, Dani Ardor in Midsommar – Il villaggio dei dannati, Amy March in Piccole donne e Yelena Belova in Black Widow e in Hawkeye.

