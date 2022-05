Chi è nato oggi 10 maggio: i compleanni glamour

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP riceveranno in questo 11 maggio. Tra questi troviamo Bono, che in realtà si chiama Paul David Hewson e che è nato a Dublino nel 1960. Frontman e leader degli U2, con la band ha inciso brani come With or Without You, One, Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day e Pride (In the name of love), oltre ad aver venduto più di 200 milioni di dischi. Alla carriera musicale ha affiancato un intenso impegno come attivista, soprattutto in favore della cancellazione del debito che i Paesi più poveri hanno contratto nei decenni con quelli ricchi.

Compleanno da festeggiare anche quello di Linda Evangelista, una delle supermodelle più ricercate tra gli anni Ottanta e Novanta. Nata in Canada nel 1965, al culmine della sua carriera formava, insieme a Christy Turlington e Naomi Campbell, The Trinity, il trio di top model che dominavano le passerelle più importanti. Spegne le candeline oggi anche Miuccia Prada, nata a Milano nel 1948 e artefice, insieme al marito Patrizio Bertelli, della trasformazione del marchio fondato dal nonno in una delle case di moda più importanti del mondo.

Sono nati oggi anche Ettore Scola, nato a Treviso nel 1931 e morto a Roma il 19 gennaio 2016, regista di film come C’eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, La terrazza e La famiglia, e Fred Astaire, nato a Omaha in Nebraska nel 1899 e morto a Los Angeles il 22 giugno 1987, considerato da George Balanchine e Rudol’f Nureev il più grande ballerino del XX secolo e interprete in coppia con Ginger Rogers di film come Cappello a cilindro, Follie d’inverno e Voglio danzare con te, oltre che di La taverna dell’allegria, Ti amavo senza saperlo, Spettacolo di varietà, Cenerentola a Parigi e La bella di Mosca.

Tanti auguri, infine, ad Adriano Giannini, nato a Roma nel 1971 dagli attori Giancarlo Giannini e Livia Giampalmo, e interprete di film come Alla rivoluzione sulla due cavalli, La foresta di ghiaccio, Senza nessuna pietà, Per amor vostro, Sandrine nella pioggia e Travolti dal destino, remake hollywoodiano di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, in cui Adriano interpreta il personaggio che nel 1974 era del padre Giancarlo mentre Madonna prende il posto di Mariangela Melato.

