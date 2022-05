Chi è nato oggi 9 maggio: i compleanni glamour

Buon compleanno ai tanti VIP italiani e stranieri che riceveranno gli auguri di compleanno in questo 9 maggio! Tra di loro troviamo Candice Bergen, nata a Los Angeles nel 1946, vincitrice di uno Screen Actors Guild Award per la sua partecipazione alla sit-com Murphy Brown e più volte candidata ai principali premi per produzioni sia cinematografiche che televisive come Quelli della San Pablo, E ora: punto e a capo, Gandhi, Miss Detective, Tutta colpa dell’amore e Boston Legal. Tra le altre sue interpretazioni ricordiamo quelle nei film Il gruppo, Soldato blu, Conoscenza carnale, Il vento e il leone, The Women, Bride Wars – La mia migliore nemica, Book Club – Tutto può succedere e Let Them All Talk, oltre che in alcuni episodi di Sex and the City.

Compie gli anni oggi anche Rosario Dawson, nata a New York nel 1979 e, dopo il debutto nel film indipendente Kids, interprete di altre pellicole come He Got Game, Josie and the Pussycats, Men in Black II, Rent, Sin City, Clerks II, Grindhouse – A prova di morte, Sette anime, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, Unstoppable – Fuori controllo, Il signore dello zoo, In trance e Top Five, oltre che dei personaggi di Gail in Sin City – Una donna per cui uccidere, di Claire Temple in cinque delle serie televisive Marvel/Netflix e di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian.

Spegne le candeline oggi anche l’attrice britannica Glenda Jackson, nata nel 1936 e vincitrice di due Premi Oscar per Donne in amore e Un tocco di classe e di un BAFTA per Domenica, maledetta domenica.

