Chi è nato oggi 11 maggio: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno l’11 maggio. Tra i nati di oggi, per esempio, troviamo Laetitia Casta. Nata in Francia nel 1978, è diventata famosa come modella vestendo i panni della GUESS? Girl nel 1993 e le ali degli Angeli di Victoria’s Secret dal 1998 al 2000 per poi dedicarsi alla recitazione interpretando Brigitte Bardot nel film Gainsbourg (vie héroïque) e lavorando anche in teatro nel dramma Ondine.

Assieme a lei compie gli anni anche Valentino Garavani. Nato a Voghera nel 1932, è ancora oggi considerato un’icona del made in Italy e un simbolo di eleganza e raffinatezza. Tra le caratteristiche della maison che porta il suo nome non possiamo non menzionare il rosso Valentino, una sfumatura di colore molto accesa tra il carminio, il porpora e il rosso di Cadmio creata dallo stilista in seguito a una vacanza in Spagna.

Avrebbe ricevuti tanti auguri di compleanno l’11 maggio anche l’attrice Natasha Richardson, nata a Londra nel 1963 e morta a New York il 18 marzo 2009 in seguito alle conseguenze di un incidente con gli sci. Figlia dell’attrice Vanessa Redgrave, è apparsa in film come Gothic, Patty – La vera storia di Patty Hearst, Il racconto dell’ancella, Nell, Genitori in trappola, Un amore a 5 stelle e La contessa bianca.

Tra i personaggi famosi che avrebbero festeggiato oggi ricordiamo anche Cory Monteith, attore canadese nato a Calgary nel 1983 e morto a Vancouver il 13 luglio 2013 a causa di un mix di eroina e alcol. Diventato famoso interpretando il personaggio di Finn Hudson nella serie televisiva Glee, nella sua breve carriera ha recitato anche in film come Final Destination 3, Monte Carlo e Gleee: The 3D Concert Movie.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com