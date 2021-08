Milano Fashion Week Primavera/Estate 2022: le date e le sfilate da non perdere

Dal 21 al 27 settembre 2021 vanno in scena le sfilate e gli eventi di Milano Moda Donna, segnando finalmente un ritorno in presenza per le collezioni Primavera/Estate 2022.

Nella prima bozza del calendario della Fashion Week di Milano si conferma un importante e significativo ritorno alle sfilate fisiche. Dopo le necessarie chiusure e restrizioni che hanno coinvolto tutte le manifestazioni pubbliche durante quest’ultimo periodo, finalmente anche per designer e brand sarà possibile – sempre con le adeguate misure di sicurezza – tornare in presenza ad animare la settimana dedicata alle collezioni uomo e donna della stagione Primavera/Estate 2022.

Per questa edizione, in programma dal 21 al 27 settembre 2021, si prevedono 61 fashion show, dei quali 42 in presenza. Tra le novità da segnalare, alcuni nomi importanti che ricompaiono nel calendario della Fashion Week milanese: Boss, Moncler e Roberto Cavalli con la direzione creativa di Fausto Puglisi. Presenti per la prima volta nel programma di Milano, invece, sono MM6 Maison Margiela, HUI, Luisa Spagnoli e Vitelli.

Il calendario provvisorio della Milano Fashion Week SS 2022

Martedì 21 settembre

opening del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana

Mercoledì 22 settembre

10.00: We are Made in Italy (Black Lives Matter in Italian Fashion – collective)

digital

digital 11.00: Calcaterra

digital

digital 12.00: Marco Rambaldi

location da confermare

location da confermare 13.00: Antonio Marras

digital

digital 14.00: Fendi

via Solari 35

via Solari 35 15.00: Del Core

via Piranesi 14

via Piranesi 14 16.00: Vivetta

location da confermare

location da confermare 17.00: Alberta Ferretti

location da confermare

location da confermare 18.00: N°21

via Archimede 26

via Archimede 26 19.00: Jil Sander

location da confermare

location da confermare 20.00: Roberto Cavalli

location da confermare

Giovedì 23 settembre

10.00: Max Mara

via Roentgen 1

via Roentgen 1 11.00: Genny

location da confermare

location da confermare 12.00: Boss

location da confermare

location da confermare 13.00: Anteprima

digital

digital 14.00: Etro

via Giacomo Watt 15

via Giacomo Watt 15 15.00: Drome

via Turati 34

via Turati 34 16.00: Emporio Armani – primo show

17.00: Emporio Armani – secondo show

via Bergognone 59

17.00: Emporio Armani – secondo show via Bergognone 59 17.00: Daniela Gregis

piazza Sant’Ambrogio 23/A

piazza Sant’Ambrogio 23/A 18.00: Blumarine

via Vigevano 18

via Vigevano 18 19.00: MM6 Maison Margiela

location da confermare

location da confermare 20.00: GCDS

digital

Venerdì 24 settembre

10.00: Tod’s

via Palestro 14

via Palestro 14 11.00: Missoni

location da confermare

location da confermare 12.00: Sportmax

location da confermare

location da confermare 13.00: Budapest Select

via Turati 34

via Turati 34 14.00: Vìen

digital

digital 15.00: Prada

via Lorenzini 14

via Lorenzini 14 16.00: Act N°1

location da confermare

location da confermare 17.00: Sunnei

location da confermare

location da confermare 18.00: Elisabetta Franchi

digital

digital 19.00: Vitelli

via Turati 34

via Turati 34 20.00: Versace

piazza Lina Bo Bardi 1

Sabato 25 settembre

10.00: Ports 1961

via Orobia 15

via Orobia 15 11.00: Ermanno Scervino

location da confermare

location da confermare 12.00: MSGM

location da confermare

location da confermare 13.00: Moncler

location da confermare

location da confermare 14.30: Salvatore Ferragamo

via Besana 12

via Besana 12 15.30: Dolce & Gabbana

viale Piave 24

viale Piave 24 16.30: Cividini

digital

digital 17.00: Philosophy di Lorenzo Serafini

location da confermare

location da confermare 18.00: Giorgio Armani – primo show

19.00: Giorgio Armani – secondo show

via Borgonuovo 21

19.00: Giorgio Armani – secondo show via Borgonuovo 21 19.00: Annakiki

digital

digital 20.00: Marni

location da confermare

Domenica 26 settembre

10.00: Francesca Liberatore

via Santa Radegonda 8

via Santa Radegonda 8 11.00: Luisa Spagnoli

corso Monforte 35

corso Monforte 35 12.00: Laura Biagiotti

digital

digital 12.30: Sindiso Khumalo

digital

digital 13.00: Onitsuka Tiger

digital

digital 14.00: Dsquared2

digital

digital 15.00: Emilio Pucci

digital

digital 15.30: Shuting Qiu

digital

digital 16.00: Milano Moda Graduate

via Turati 34

via Turati 34 17.00: Hui

location da confermare

location da confermare 18.00: Pierre-Louis Mascia

digital

digital 19.00: Philipp Plein

digital

Lunedì 27 settembre

10.00: Alexandra Moura

via Turati 34

via Turati 34 11.00: Münn

digital

digital 12.00: Lagos Space Programme

digital

