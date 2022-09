Chi è Elenoire Ferruzzi del GF VIP 7

A definirsi è lei stessa sul suo profilo Instagram, lì dove conta oltre centoventimila follower: public figure, showgirl, actress, singer, gay icon. Che Elenoire Ferruzzi sia un personaggio noto negli ambienti milanesi e un’icona LGBT forse era risaputo, ma da quando è tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 la sua popolarità è subito cresciuta anche tra il pubblico del piccolo schermo.

Alla sua prima esperienza televisiva, Elenoire non è di certo passata inosservata. Non solo per il suo aspetto – basti dire che le sue unghie sono lunghe fino a 20 cm e sono vere, le ciglia spesso sono foltissime grazie ad extension 3D e tutti i ritocchi chirurgici sono volutamente appariscenti.

La sua irriverenza e la sua ironia, infatti, sono divenute virali attraverso espressioni che risuonano come nuovi mantra: “assolutamente”, “non siamo gente da acqua park”, “andiamo ad ammaestrare le foche monache” – solo per citare i suoi motti più famosi.

Chi è Elenoire Ferruzzi nella vita privata

Nata a Cittiglio nel varesotto nel 1976, Elenoire è una donna trans impegnata da anni nella sensibilizzazione ai diritti delle persone transessuali. Nel suo passato ci sono una laurea in lettere e un’esperienza da insegnante, che avrebbero lasciato presto il passo a una carriera dedicata ai social.

Tra i video che la hanno resa popolare fin dagli inizi c’è quello in cui cammina per le strade di Milano gridando a gran voce “Carpisa è il male!“, in un ostentato amore per il lusso e il bel vivere.

Le amicizie con le celebrity nostrane non mancano per Elenoire: Simona Ventura e Christian De Sica sono tra i suoi conoscenti nel mondo dello spettacolo, oltre al chirurgo venezuelano Giacomo Urtis, anche lui concorrente del GF VIP 7.

Eppure Elenoire è single e ha dichiarato di essersi innamorata solamente una volta nella sua vita, senza però parlare mai apertamente di quest’unica storia d’amore. Tuttavia, nella casa del Grande Fratello Vip Elenoire ha confessato una cotta per un altro gieffino ed ex tronista, Luca Salatino.

Elenoire Ferruzzi e gli interventi chirurgici

Si è avvicinata alla chirurgia plastica da adolescente, quando all’età di 16 anni ha iniziato a operarsi non per correggere il suo aspetto, come lei stessa afferma, ma per portare a compimento un’evoluzione. Stando alle dichiarazioni di Elenoire, il suo rapporto con il bisturi è qualcosa di artistico, un mezzo per diventare ciò che è ora.

Cover photo @elenoire_ferruzzi