Chi è nato oggi 5 ottobre: i compleanni glamour

È il cinema farla da padrone tra i personaggi famosi nati il 5 ottobre. La prima celebrities che ricordiamo tra i nati di oggi è Kate Winslet, attrice britannica nata a Reading nel 1975. Anche se il punto più alto della sua fama lo ha raggiunto nel 1997 con Titanic, forse non tutti sanno che la sua prima candidatura all’Oscar risale a ben 2 anni prima, quando aveva solo 20 anni: il film era Ragione e sentimento. A questa nomination se ne sono aggiunte negli anni altre sei, fino ad arrivare alla conquista dell’ambita statuetta nel 2008 per il suo ruolo in The Reader. Altre sue interpretazioni che vale la pena ricordare sono quelle in Iris, Se mi lasci ti cancello, Neverland, Little Children, Revolutionary Road, Mildred Pierce, Steve Jobs e The Dressmaker.

Spegne le candeline il 5 ottobre anche l’attore australiano classe 1967 Guy Pearce. Dopo gli inizi in teatro e una lunga gavetta in televisione nelle soap opera, approda finalmente al cinema conquistando una certa notorietà con il cult movie Priscilla – La regina del deserto. Grazie a questo film si fa notare a Hollywood e nel 1997 recita il ruolo del protagonista in L.A. Confidential. In seguito è il personaggio principale anche in Memento, diretto da Christopher Nolan, e nel film di fantascienza The Time Machine. A questo seguono l’interpretazione di Andy Warhol in Factory Girl e di Harry Houdini in Houdini – L’ultimo mago. Recita anche nel film post-apocalittico The Road e interpreta il ruolo di Edoardo VIII nel film premio Oscar diretto da Tom Hooper Il discorso del re. Dopo aver divorziato dalla prima moglie, dal 2015 ha una relazione con l’attrice olandese Carice van Houten, la Melisandre de Il trono di spade, dalla quale nel 2016 ha avuto il figlio Monte.

Tra chi compie gli anni oggi c’è anche Jesse Eisenberg, nato a New York nel 1983 e candidato all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Mark Zuckerberg in The Social Network. Oltre che nel film di David Fincher, ha recitato anche in Roger Dodger, Il club degli imperatori, Il calamaro e la balena, The Education of Charlie Banks, Adventureland, Benvenuti a Zombieland, Now You See Me – I maghi del crimine, Il sosia – The Double, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Village, To Rome with Love e Café Society.

