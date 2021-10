Rossetti lucidi, come sceglierli per l’Inverno 2021

I corsi e ricorsi storici sono, da sempre, protagonisti non soltanto dei libri ma anche delle mode e dei trend per il make up. Se i rossetti lucidi furoreggiavano sulle labbra delle modelle degli anni Ottanta e Novanta, già dieci anni dopo alla bocca luminosissima si preferisce un effetto matte con rossetti dal finish opaco.

Ma il glossy look e le texture effetto bagnato sono rimaste ad attendere fino a quando non è ritornato il loro momento. E anche se oggi i lipstick wet non sono forse sfacciati come qualche anno fa, i finish shimmer sono tornati per regalare alle labbra un look sexy e “polposo”.

Perciò, se la tua scelta in tema di rossetti ricade su quelli lucidi, scopri come utilizzarli al meglio e quali sono i lipstick lucidi più nuovi per la prossima stagione fredda!

Lucidi o satinati, quali rossetti fanno per te?

Il rossetto lucido, rispetto ai suoi colleghi opachi, ha dalla sua due notevoli vantaggi: per prima cosa è la perfetta sintesi tra colore pieno e lucentezza effetto gloss, e poi è facile e rapido da stendere.

La brillantezza insita nelle formule dei lipstick lucidi li rende la scelta ideale se desideri un aspetto carnoso e sensuale per le tue labbra, proprio in virtù della loro capacità di riflettere la luce. Questo effetto specchio, però, può non essere il massimo se hai problemi di pelle grassa: se tendi a lucidarti su fronte, naso e mento, labbra troppo luminose potrebbero penalizzarti.

In quest’ultimo caso, ai rossetti glossy preferisci quelli satinati. Questo genere di rossetti sono riconoscibili dalle minuscole particelle glitter racchiuse al loro interno che permettono di ottenere un effetto luminoso senza aggiungere quel tocco bagnato che stonerebbe con una pelle a tendenza grassa.

MAC Prep + Prime

L’altro grande vantaggio dei rossetti lucidi è la loro facilità di applicazione. I lipstick dalla texture luminosa rispetto a quelli matte sono più “indulgenti” con chi ha poco tempo e non richiedono particolari attenzioni quando li stendi. Questo loro carattere easy, però, li rende meno durevoli. Per ovviare all’inconveniente, prima di applicarli puoi utilizzare un prodotto che funga da primer come Prep + Prime di MAC, uno stick da applicare subito prima del rosetto che, grazie alla sua formula leggermente idratante, lascia la bocca morbida e liscia.

I rossetti più luminosi per l’Inverno 2021

Se non ami le labbra mat l’autunno e l’inverno sono le stagioni giuste per regalarti una bocca effetto specchio.

Wakeup Cosmetics Everyday Hero Creamy Lipstick €10,90

Da quest’autunno Wakeup Cosmetics manda nei negozi Everyday Hero Creamy Lipstick: 8 nuance brillanti e vivide con effetto lucido 3D e a lunga durata dal nude al mauve, dal rosso al borgogna passando per il magenta.

Kiko Hydra Shiny Lip Stylo in Light Papaya

Kiko propone Hydra Shiny Lip Stylo, 14 colori dalla texture super confortevole e arricchiti con aloe, papaya e oli naturali per proteggere, nutrire e idratare le labbra senza rinunciare neanche a un pizzico di brillantezza.

Rossetto NARS in Banned Red

Se sei un’amante dell’effetto satinato, rivolgiti ai nuovi rossetti NARS. 60 tonalità, dal nude al malva, ai rosa, ai berry e ai rossi, dalla texture cremosa e dalla tenuta long lasting. La formula arricchita di oli di moringa e semi di frutto della passione idrata le labbra e intensifica il colore.

Revlon Ultra HD Vinyl Lip Polish in Birthday Suit

Dodici nuance intensamente pigmentate per una copertura totale e una brillantezza unica per Ultra HD Vinyl Lip Polish di Revlon: la speciale formula di questo rossetto regala un lucido effetto vinile grazie al finish senza glitter e non appiccicoso.

Cover photo: Designed by benzoix / Freepik