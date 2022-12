Come truccarsi per Natale

Labbra rosse e occhi luccicanti di glitter sono le idee da copiare per truccarsi a Natale!

Compra regali per tutti. Impacchettali. Prepara il menu per pranzi, cene e aperitivi. Programma viaggi natalizi, weekend in montagna e settimane bianche. Se l’idea di scegliere un makeup per Natale è lontana, molto lontana, dai tuoi pensieri, nessuno potrà biasimarti.

Ma è possibile che quando tutto sarà pronto e organizzato tu possa avere il desiderio di un trucco un po’ speciale, magari a tema. E noi, come sempre, siamo qui per aiutarti!

Come truccarsi le labbra per Natale

Il rosso, il colore del trucco labbra per eccellenza, è anche quello più natalizio di tutti. E del resto puntare su una bocca scarlatta consente un makeup occhi minimal con eyeliner e mascara, a patto di scegliere il lipstick in una sfumatura vivace e vitaminica per farne il vero protagonista della serata.

Tarte Cofanetto must-have occhi e labbra per le feste €20 su sephora.it

Chi ha una manualità più spiccata può provare a cimentarsi con un effetto dégradé utilizzando due nuance di rosso, una più scura da applicare all’esterno e una più chiara da stendere all’interno per far sembrare le labbra più carnose.

Infine, se hai un animo da dark lady, opta per tonalità scure e intense osando un rossetto bordeaux, vino rosso o nero. Ricordati sempre di non trascurare la base che deve essere luminosa per affrontare le lunghe nottate natalizie.

Come truccarsi gli occhi per Natale

Oro, argento, bronzo, glitter e luccichii seguono a ruota il rosso tra le tinte che “fanno Natale”. E, nel caso degli ombretti, puoi sempre scegliere il colore tra quelli che valorizzano quello dei tuoi occhi facendoli risaltare e apparire più brillanti.

Deborah Milano Color Lovers €9,50

Se hai gli occhi verdi o nocciola, le sfumature che ti sono più amiche sono il rosa e il viola, da usare anche insieme magari sfumandoli l’uno con l’altro per ottenere un effetto grafico a onda.

Kiko Milano Glitter Shower Eyeshadow in Copper Mountain su amazon.it

Per far risaltare al massimo gli occhi azzurri o cerulei, invece, l’eyeshadow più adatto ha nuance calde come il pesca, l’arancio o il bronzo, mentre se preferisci puntare su un trucco occhi più soft e delicato prova a usare ombretti azzurri o blu.

Roar Makeup Rock’n’Roar in Bright Here, Bright Now 6,3ml €44,99

Con gli occhi castani, infine, sia che siano più chiari o più scuri e quasi neri, usa i toni del verde, del nocciola o del tortora se desideri ottenere occhi più luminosi e caldi, mentre, per uno sguardo che uccide, le tonalità da scegliere sono quelle del bronzo e del viola.

Come truccarsi per il pranzo di Natale

Per il pranzo di Natale in famiglia potresti desiderare un trucco semplice e naturale che ti permetta di apparire radiosa senza necessità di correre a ritoccarti il makeup ogni volta che bevi un sorso o addenti un torroncino.

BioNike Defence Color Hydra Glow €28 su amazon.it

L’ideale, quindi, sono i colori tenui e luminosi partendo fin dalla base viso che, se lo desideri, può essere sostenuta anche da un primer adatto al tuo tipo di pelle o da uno spray fissante da spruzzare alla fine su tutto il volto.

Per il trucco degli occhi, le sfumature consigliate sono il rosa, il grigio e il beige e tanto mascara molto nero per definire al massimo le ciglia che altrimenti, con toni così chiari, rischiano di scomparire.

Essie Effetto semipermanente in Forever Yummy su amazon.it

Scegli nuance rosate anche per le labbra che tingerai con un lipgloss luminoso, mentre per un tocco di vivacità e per richiamare lo spirito natalizio puoi dipingere le unghie del rosso più rosso.

Se in programma, invece, non hai un cenone dall’atmosfera familiare ma un pranzo più elegante e aristocratico, sostiuisci il lipgloss con un rossetto opaco prugna o ciliegia, mentre per gli occhi scegli il rosa antico, il beige o, se desideri una tonalità più luminosa, il pesca.

Make-up particolari per Natale

Anche se il bon ton del makeup consiglia di puntare solo sugli occhi o solo sulle labbra per andare sul sicuro e non rischiare di eccedere, questo non significa che il tuo maquillage natalizio debba essere lo stesso che usi tutti i giorni per andare al lavoro.

L’Oréal Paris Eyeliner Matte Signature in Burgundy su amazon.it

Se hai gli occhi celesti e vuoi provare un makeup ton sur ton, colorando sia gli occhi che le labbra con le stesse sfumature, puoi scegliere i toni del rosso o del burgundy realizzando uno smokey eyes decisamente insolito. E, se un finish matte o glossato illumineranno straordinariamente gli occhi scuri, un cat eye con eyeliner scarlatto valorizzerà gli occhi verdi.

Ma il rosso non è l’unica nuance natalizia, anzi puoi sbizzarrirti a giocare con oro e argento, strass e glitter che sugli occhi possono diventare un trucco effetto metallizzato, magari indossando un rossetto nude se la parte alta del viso è molto impattante. Oppure, se sei una “donna rossetto”, applica tanti glitter che resteranno incollati sul lipstick per labbra scintillanti.

Cover photo by lookstudio on Freepik