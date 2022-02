Occhi cerulei: il trucco più adatto

Dai toni caldi a quelli più accesi e particolari. Queste le tonalità più adatte per il trucco per gli occhi cerulei.

Sono rari gli occhi cerulei? Ebbene sì, questo particolare colore dell’iride non è sicuramente tra le più diffuse, ma il suo fascino non risiede solo nella frequenza con cui si incontrano, ma soprattutto nelle straordinarie tonalità che sono in grado di assumere.

Come sono gli occhi cerulei

In latino caeruleus significa blu scuro, ma gli occhi cerulei non sono “semplici” occhi blu, bensì cangianti, prendendo, a seconda dell’umore, della luce, della stagione, sfumature che spaziano dall’azzurro più profondo a quello scuro, passando per tutte le nuance dei verdi, fino a toccare i punti più chiari del grigio e del ghiaccio.

Non essendo, quindi, occhi di una tonalità ben definita, il make-up può sbizzarrirsi con le cromie più varie e divertenti, passando dai toni neutri a quelli più accesi, dagli ombretti brillanti a quelli matte, senza mai dimenticare eyeliner (o matita) e mascara per valorizzare in pieno questo straordinario colore di occhi.

Il trucco per gli occhi cerulei

Per realizzare un bel trucco per gli occhi cerulei, come per tutti gli altri colori dell’iride, è indispensabile valutare anche le tonalità di pelle e capelli, in modo da evitare un make-up che, invece di valorizzare, accentui i difetti rendendo spenta la carnagione e opachi gli occhi.

Una donna che agli occhi cangianti abbini una carnagione dorata e capelli scuri, per esempio, potrà scegliere ombretti marroni o corallo, ma le sue particolarità saranno accentuate anche dalle sfumature metalliche del bronzo, del rame e dell’oro.

Con la pelle chiara e i capelli biondi, invece, gli occhi cerulei scateneranno tutto il loro potenziale non soltanto con eyeshadow dorati, ma anche con le sfumature calde come il pesca o con colori come il viola e il grigio.

Le rosse infine, proprio come le castane, potranno valorizzare al massimo il colore dei loro occhi cerulei puntando su colori caldi e naturali.

Indipendentemente dal colore di pelle e capelli, le donne con gli occhi cangianti potranno rendere far risaltare il loro sguardo utilizzando ombretti in crema o luminosi, o renderlo più intrigante con uno smokey eyes, o ancora più definito e profondo applicando un paio di ciglia finte.

Da evitare, invece, i colori pastello o troppo chiari come il celeste e il rosa. Il rischio è di togliere luminosità allo sguardo spegnendo questa straordinaria tonalità dell’iride.

Cover photo by Marielou Lolilop from Pixabay