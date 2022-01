Regali di San Valentino per lui: cosa regalare al fidanzato

Il giorno più romantico si avvicina e non hai ancora deciso cosa regalare al tuo lui? Ecco qualche dritta per trovare il cadeau giusto per San Valentino in negozio e on line.

Il giorno più romantico dell’anno si avvicina e non hai ancora deciso cosa regalare al tuo lui? Si sa: trovare il regalo di San Valentino giusto per un uomo può rivelarsi un’impresa ardua, soprattutto se non è un tenerone. Se è vero che la maggior parte degli uomini fanno parte della fazione “meglio un regalo utile”, il nostro consiglio è quello di partire dai suoi gusti e dalle sue passioni. Qui sotto trovi qualche dritta per trovare il cadeau giusto in negozio e online.

Se lui è un uomo elegante

Orologio multifunzione Tommy Hilfiger Watches

Stai insieme a un Rodolfo Valentino 2.0? Complimenti per la scelta! Se la tua anima gemella è un uomo elegante sicuramente apprezzerà un accessorio che possa dare un tocco speciale ai sui look sofisticati.

Cronografo Boss Watches

Dai gemelli preziosi all’orologio multifunzione Tommy Hilfiger Watches a quello più essenziale della collezione 2022 Boss Watches fino alla borsa per andare in ufficio sono tantissime le possibilità da sfruttare.

Eau de Milano Exclusive for Man 100ml €130 su amazon.it

Se si piace (e ti piace) profumatissimo, quale occasione migliore della Festa degli Innamorati per regalargli una fragranza nuova? Scegliendo una fragranza iconica come Intense Leather Salvatore Ferragamo Parfums o come Exclusive for Man, eau de toilette firmata Eau de Milano gli regalerai senza alcun dubbio il San Valentino più profumato di sempre.

Salvatore Ferragamo Parfums Intense Leather Eau de parfum 100ml €94 su amazon.it

E, per essere sempre perfettamente in ordine, regala al dandy del tuo cuore uno degli ultimi rasoi messi a punto da Braun. Series 9 Pro, per esempio, grazie alla sua testina completamente flessibile riesce a radere alla perfezione anche le aree del viso e del collo più difficili da raggiungere.

Braun Series 9 Pro su amazon.it

E, per rendere la sua “bella faccia” ancora più bella, insieme al tuo cuore regalagli un cosmetico capace di illuminare il suo sguardo. Si chiama Nutricentials® Eye Love Bright Eyes, lo produce Nu Skin e, usato quotidianamente, rinfresca e allegerisce il contorno occhi. Ma fai attenzione che lui non ne sia troppo geloso perché potresti volerlo usare anche tu!

Nu Skin Nutricentials® Eye Love Bright Eyes 15ml €45,46

Per un uomo sportivo

Smartwatch Garmin fēnix 7 Sapphire Solar Edition da €699,99

La corsa è la sua passione? Non c’è vetta che non abbia scalato? Il suo secondo domicilio è la piscina olimpionica? Se il tuo lui è uno sportivo non c’è partita: banditi i regali romantici, porte spalancate ad attrezzature tecniche, orologi wellness, zaini , scarpe da scarpe da corsa e tutto ciò che occorre per allenare i muscoli. Un’alternativa che puoi sfruttare anche tu? Una gift box da sfruttare quando sarà possibile per una giornata alla SPA con palestra annessa: lui si fa i muscoli, tu ti rilassi!

Vibram FiveFingers V-Trek €129 su amazon.it

Dal geek al sommelier: un regalo per ogni talento

Calici Pasabahce su amazon.it

È un geek di 40 anni suonati? Ha deciso di lasciare tutto per diventare sommelier? Rivede ogni anno la saga di Star Wars dall’uscita del primo episodio nel 1977? Stare con un uomo, si sa, spesso vuol dire avere anche a che fare con le passioni più disparate, ma se lo amiamo è soprattutto per quello che è, quindi conviene armarsi di pazienza e scegliere un regalo a tema.

Thun Coppia Bradipo Lui e Bradipo Lei Love is The Key €55 su amazon.it

Per fortuna la rete ci viene in soccorso, non solo per colmare le lacune di conoscenza che ci occorrono per scegliere gli ultimi modelli high tech, ma anche per acquistare online ciò che ci occorre, per esempio la tenerissima coppia di bradipi firmata Thun, il regalo perfetto per ricordargli con tenerezza e ironia quanto lo ami.