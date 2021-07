Profumi uomo, i più buoni di sempre

Il profumo non è un vezzo solo femminile, ma una vera e propria arma di seduzione che negli anni ha conquistato anche gli uomini. Muschiati, speziati o freschi: sul mercato ce ne sono tantissimi e per tutti i gusti, ma scegliere quello giusto a volte è davvero difficile.

Indossare una determinata fragranza non vuol dire solo avere un buon odore quando si esce, ma anche scegliere uno stile e un modo di essere. Non a caso ci sono profumi che hanno fatto la storia, dei veri e propri classici intramontabili, che raccontano una storia lunga anni fatta di fascino, virilità e forza. Da Chanel a Dior, scopriamo insieme i profumi per uomo più desiderate di sempre.

Profumi uomo: la classifica dei migliori

Chanel – Pour Monsieur e Allure Homme – anche nella versione Allure Sport – sono tre fra le fragranze maschili più amate della maison francese. Ancora oggi queste fragranze conturbanti e sensuali regalano il mix perfetto per uomini decisi e consapevoli della loro forza. Questi tre intramontabili profumi di Chanel nascono dall’unione perfetta delle note muschiate, con cedro, limone, arance, spezie e limone.

Paco Rabanne 1 Million

Paco Rabanne – La bottiglietta dorata e chic di 1 Million è ormai entrata nell’immaginario di milioni di uomini, che non rinunciano a questa essenza che mescola sapientemente ambra, rosa e pompelmo. Un profumo tradizionale reso moderno dalla nota speziata che regala una marcia in più.

Acqua di Parma

Acqua di Parma – Un profumo che si tramanda dai padri ai figli. Si tratta della primissima acqua di colonia realizzata in Italia nel 1916. E’ un vero classico per tutti quegli uomini che vogliono profumare di fresco grazie all’essenza con arancia dolce, verbena, legno di sandalo e bergamotto.

Giorgio Armani Acqua di Giò

Giorgio Armani – Acqua di Giò è senza dubbio il profumo più riuscito della maison. Sensuale e avvolgente, è caratterizzato da un bouquet molto ricco e variegato. Mandarino, patchouli, bergamotto e nasturzio regalano a chi lo indossa un fascino irresistibile.

Dior – Le punte di diamante della maison francese sono Fahrenheit e Dior Homme, caratterizzati da un delizioso bouquet fiorito e legnoso che rendono questi profumi raffinate colonie da non perdere. Anche il più recente Sauvage si fa apprezzare per le sue note fresche di Bergamotto di Reggio Calabria e intense allo stesso tempo, grazie all’ambra grigia.

Yves Saint Laurent Kouros

Yves Saint Laurent – Kouros è stato il profumo per eccellenza dell’uomo sportivo negli anni Ottanta. È una delle fragranze francesi più amate di sempre, diventata must have per un uomo che non ha paura di osare.

Profumi da uomo: i nuovi classici

Laura Biagiotti Roma Uomo Green Swing

Nuova incarnazione di un grande classico, Roma Uomo Green Swing di Laura Biagiotti è una eau de toilette fresca e speziata, con una punta di aspra dolcezza.

Laura Biagiotti Roma Uomo Green Swing eau de toilette 40ml €48 e 75ml €73

Le note fresche del bergamotto, del cardamomo e della mela cotogna si prolungano in un cuore nel quale spiccano verdi il geranio, le foglie di violetta e la fava tonka. Sul fondo si percepiscono le vibrazioni del legno di cedro, del vetiver e del legno di cashmere.

Philipp Plein No Limits Plein Super Fresh

Creato come il suo diretto predecessore No Limits da Philipp Plein stesso in collaborazione con il naso Alberto Morillas, Super Fresh amplifica gli accordi della fragranza precedente per dare vita a un profumo ancora più lussuoso, fresco e scintillante.

La piramide olfattiva si apre amplificando la freschezza della lavanda e dell’artemisia con le note succose del ribes e del fico nero che conducono a un cuore vitale ed energetico grazie alle scorze di agrumi e alle spezia. Sul fondo il legno di cedro e di sandalo si mescolano al cuoio, all’ambra e ai muschi richiamando alla mente l’immagine della pelle al sole, per poi concludersi sulle note gourmand di cioccolato bianco e vaniglia bourbon.

Tommy Hilfiger Impact Intense

Capace di sognare in grande, di impegnarsi al massimo per raggiungere sempre nuovi traguardi. Così è l’uomo immaginato da Tommy Hilfiger per Impact Intense, sequel dell’originale eau de toilette Impact.

Tommy Hilfiger Impact Intense eau de parfum spray 50ml €61,60 e 100ml €82,50

All’interno del flacone blu profondo, che nasconde all’interno del tappo una fiala da viaggio, le fresche note di mela rossa croccante e quelle intense di legni resinosi si fondono con la castagna, l’ambra e il tocco boisé e speziato dell’Akigalawood®, riequilibrante con le sue reminiscenze di patchouli, pepe e legno di oud.

Kilian Paris Straight to Heaven, White Crystal – Extreme

Kilian Paris Straight to Heaven, White Crystal – Extreme, come il suo predecessore Straight to Heaven, White Crystal, fa parte della collezione The Cellars, profumi legnosi sposati a note alcoliche, l’eredità di Kilian Hennessy raccontata attraverso miscele di rovere e liquori.

Gli accordi di testa vibrano con l’intensità del rum per arrotondarsi nel cuore sensuale della noce moscata. Il fondo è ambrato e legnoso, con il patchouli scuro e l’essenza di legno di cedro secco stretti nella passione con la vaniglia del Madagascar. Il flacone nero mezzanotte è adornato con l’iconico scudo di Achille, emblema di Kilian Paris.

Emanuel Ungaro Fresh for Him

Uno spirito libero che, insieme alla sua compagna Fresh for Her, si muove nel cuore più vitale e giocoso della città, colorando il panorama urbano con il loro selvaggio desiderio di esprimersi con creatività e ispirazione.

L’eau de toilette Fresh for Him di Emanuel Ungaro racchiusa all’interno di un flacone che ricorda le bombolette spray dei writer si sviluppa aprendosi sulle note energiche e spontanee del bergamotto e dello zenzero accompagnate dal tocco frizzante del pompelmo. Il geranio e la mimosa si fondono nel cuore con la vitalità metallica della violetta per poi chiudersi in un fondo potente, raffinato e sensuale di muschio di quercia, patchouli e vetiver.

Trussardi Riflesso Blue Vibe

Riflesso Blue Vibe, la fragranza Trussardi uscita a marzo 2019, è rivolta a un uomo dalla doppia anima: manager rampante di giorno e creativo quando cala il sole e la notte spinge all’interiorità e all’introspezione.

Per sottolineare questa personalità dalle molte sfumature, il naso Véronique Nyberg ha concentrato nella piramide olfattiva dinamismo e creatività, energia e riflessività, ottenendo un risultato sorprendente. All’olio essenziale di Davana (pianta sacra a Shiva che ha la caratteristica di mutare radicalmente su ogni pelle) si accostano accordi di Yuzu, di Rhum, di Artemisia e di Cuoio Italiano.

Salvatore Ferragamo UOMO Signature

Futuristico e sofisticato, UOMO Signature di Salvatore Ferragamo racconta una storia ambientata nella Firenze del 2127. Il flacone total black, matte ed elegante, richiama fin dal logo storico, disegnato nel 1930 dal futurista Lucio Venna, il legame tra il brand e l’arte.

Il viaggio nel futuro si apre con le note vibranti del limone italiano, del pompelmo, del mandarino e del pepe rosa, cui seguono i toni legnosi del raffinato cipresso, del cardamomo e della cannella. Il fondo è scuro e profondo grazie alla fava tonka, al caffè, al patchouli e al cuoio.

Cover photo: André Hamann. Courtesy Trussardi press office