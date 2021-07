Migliore crema antirughe per tutte le età: 15 prodotti da non perdere

Gli antiage? Non sono tutti uguali. Scoprite qui le 15 creme top per contrastare i primi segni del tempo e riempire e appianare le rughe profonde

La pelle del viso è come una tela su cui il passare del tempo, il sole, il vento, il freddo, lo stress e le preoccupazioni lasciano piccoli e grandi segni.

I primi compaiono intorno ai 30 anni ed è proprio a partire da questo “spartiacque” che è utile iniziare a utilizzare un antiage.

Ma le creme antirughe non sono tutte uguali: quelle per le pelli giovani, infatti, differiscono da quelle per le pelli mature e per ottenere un buon risultato è importante scegliere il trattamento “giusto”.

Se è la prima volta che ne acquistate uno o volete cambiare il vostro ma non sapete su quale orientarvi, qui trovate 15 prodotti da non perdere suddivisi per fascia di età ed esigenza.

Migliore crema antirughe 30 anni

Complici lo stress, un’alimentazione disordinata e gli agenti atmosferici, a 30 anni la pelle inizia a mostrare i segni dell’età.

Poiché non sempre è possibile cambiare stile di vita, per contrastare l’invecchiamento cutaneo potete scegliere una crema giorno contro le prime rughe come SVR Chronolys, dalla texture leggera e untuosa, senza parabeni e non comedogena, ed Estée Lauder DayWear, specifica contro le aggressioni degli agenti atmosferici, dal forte potere antiossidante e con SPF 15.

Pixi Overnight Retinol Oil €30,30 su asos.com

Overnight Retinol Oil di Pixi, invece, come rivela il nome stesso è una trattamento notte levigante e rivitalizzante, indicata preferibilmente per le pelli normali e secche.

Maria Galland Paris Gel-Crème Contour des Yeux HYDRA’GLOBAL 15ml €55 su mariagalland.com e negli istituti partner

Infine, per il contorno occhi, dove l’epidermide è più sottile e delicata e maggiormente esposta alla comparsa di piccole rughe e segni di espressione, sono indicati The Inkey List Retinol Eye Cream (in esclusiva da Sephora), che favorisce il rinnovamento cutaneo grazia alla vitamina A a lento rilascio, e Maria Galland Paris Gel-Crème Contour des Yeux HYDRA’GLOBAL, che riduce le rughette da disidratazione mentre riduce borse e occhiaie.

Migliore crema antirughe 40 anni

A 40 anni rughe e segni di espressione si fanno più profondi e la pelle inizia a perdere in densità e tonicità. Per questo è importante nutrirla e idratarla intensamente, utilizzando prodotti con specifico effetto rimpolpante e tensore.

Gli Elementi Crema Preziosa Rivitalizzante Giorno su amazon.it

Per il giorno potete scegliere la Crema Preziosa Rivitalizzante del brand tutto italiano Gli Elementi e il “trattamento che sublima il décolleté” Lierac Liftissime Cou, ricco di Cell-Junction e acido ialuronico ad azione riempitiva e liftante.

Clinique Repairwear Sculpting Night Cream su amazon.it

È dedicata a viso e collo anche Clinique Repairwear Sculpting Night Cream, un crema-gel anti-gravità da utilizzare però di notte, proprio come Sérénage Crème Nuit Nutri-Redensifiante di Avène Thermale, dall’azione ridensificante, nutriente, rivatilizzante e lenitiva grazie alla presenza di frammenti di acido ialuronico (H.A.F.), glycoléol, arginina e eau thèrmale.

La Mer The Eye Concentrate su eCharme.it

Infine, il nuovo Eye Concentrate di La Mer è specifico per la zona perioculare che più di tutte soffre la perdita di turgore e il rilassamento dei tessuti. L’iconico Concentrated Miracle Broth e il nuovo Clarity Ferment idratano e leniscono contribuendo alla riduzione di rughe, borse e occhiaie.

Migliore crema antirughe over 40

I 50 anni non fanno più paura. Per molte donne, anzi, rappresentano una fase della vita di grandi soddisfazioni, grazie alla maturità e alla serenità acquisite.

Dior Capture XP su amazon.it

Una vera e propria “seconda giovinezza” da mostrare non solo nello spirito, ma anche sul viso, scegliendo prodotti ad hoc per la cura della pelle matura come i trattamenti giorno Rilastil Multirepair Crema Idro-Riparatrice, che ridensifica, compatta, idrata e protegge l’epidermide con la sua formula esclusiva a base di Acido Ialuronico e Chronodyn™, e Dior Capture XP, dedicata alle cuti secche e dall’azione ultra rigenerante.

La Mer Genaissance Night Balm

Agiscono di notte, invece, Genaissance Night Balm di La Mer, che leviga i segni del tempo ed elimina macchie e imperfezioni del colorito, e La Prairie Anti-Aging Night Cream, dall’effetto riempitivo, riparatrice e liftante.

La Crema Contorno Occhi Antirughe Serum7 LIFT di Boots, infine, è pensata per la zona perioculare, “dove i segni dell’età sono più facilmente riconoscibili”.

Cover photo by Alp Cem from Pixabay