25 ragazzi belli da seguire su Instagram

Mariano Di Vaio, David Beckham e David Gandy sono una certezza: quando hai voglia di rifarti gli occhi ti basta andare sui loro profili social per essere travolta da paradisiache immagini di addominali scolpiti, glutei di marmo e sorrisi assassini.

Ma il web nasconde ben altri tesori. Non tutti gli uomini sexy in giro per la rete sono (ancora) nomi di primo piano, e non tutti sono modelli, sportivi o influencer già noti al grande pubblico. E dal momento che seguire la saggezza popolare è spesso una buona idea, soprattutto quando sentenzia che “anche l’occhio vuole la sua parte”, ecco qui 10 ragazzi belli da seguire su Instagram.

Can Yaman

Il più bello e il più desiderato, Can Yaman ha confessato che il successo avuto in Italia proprio non se l’aspettava. Ma una cosa tira l’altra e alla fine si è fidanzato con Diletta Leotta! Turco di origini slave e macedoni, (poco) dopo la laurea in giurisprudenza ha messo da parte i codici per buttarsi anima e corpo nella recitazione. E il nostro feed di Instagram ringrazia.

Nick Bateman

Nick Bateman è un modello, attore e artista marziale nato in Canada nel 1986. Quando aveva 4 anni ha iniziato a fare karate per il più ovvio dei motivi: voleva diventare una Tartaruga Ninja, no? Quando ha smesso con le arti marziali ha deciso di dedicarsi prima alla moda e poi al cinema. I grandi protagonisti del suo feed? Il figlio nato nel 2018 e i cagnolini. Insomma, Nick è proprio un tenerone!

Tyson Beckford

Qualsiasi lista di uomini belli non può prescindere da Tyson Beckford. Oggi 50enne, è stato uno dei supermodelli afroamericani più pagati di sempre e, una volta sceso dalle passerelle, si è dedicato alla recitazione e alla tv.

Richard Biedul

A suo agio sia quando sfila che quando si occupa di direzione creativa o scrive di moda, Richard Biedul, grazie al suo stile personale e sofisticato, è una presenza immancabile in qualsiasi classifica degli uomini meglio vestiti.

Pietro Boselli

Da docente universitario a “prof di matematica più hot di Internet” nel breve tempo che serve a una foto per diventare virale. Ebbene sì, Pietro Boselli è il più fulgido esempio che cervello e muscoli possono andare molto d’accordo!

Oliver Cheshire

Pettorali super tonici e impeccabile gusto nel vestire: voilà Oliver Cheshire, modello, scrittore e designer di origini inglesi.

Rob Evans

Pugile, modello e personal trainer, Rob Evans è diventato famoso nel 2010 e non si è più fermato, tanto da diventare anche un personaggio della TV americana partecipando come giudice alle edizioni 2012 e 2013 di America’s Next Top Model.

Brendan Fallis

Canadese di nascita ma newyorchese d’adozione, Brendan Fallis ha un curriculum di tutto rispetto. Non solo è un DJ di fama. Non solo ha posato, tra gli altri, per Balmain e Louis Vuitton. Non solo è nella classifica degli uomini meglio vestiti di Vanity Fair. Ma è anche partner di due startup e un e-commerce.

Roger Frampton

Non solo modello ma anche personal trainer, Roger Frampton ha posato per le campagne pubblicitarie di Ralph Lauren, ma ha anche sviluppato un metodo allenamento che porta il suo nome.

Chris Garafola

Chris Garafola è un modello e star di Instagram diventato famoso quando ha deciso di rendere protagonista di un photo shoot sua sorella Brittany, affetta dalla sindrome di Down. Ha iniziato a pubblicare le sue foto nel dicembre del 2014 e da allora non si è più fermato. Che dire? Bello e dal cuore d’oro!

Andre Hamann

Resistere alla barba e ai tatuaggi di Andre Hamann è impossibile. E infatti la pensano così 1,1 milione di persone che lo seguono su Instagram. Modello dal 2010, è apparso su GQ, Men’s Health ed Esquire. Ma ha anche fatto uno stage da H&M a Vienna ed è co-proprietario della boutique online Haze and Glory.

Johannes Huebl

Come dite, il made in Germany non è mai stato una garanzia di stile? Date un’occhiata ai look preppy di Johannes Huebl e non abbimo dubbi che vi ricrederete!

Drew Hudson

Drew Hudson è cresciuto a pane e surf a Orange County e il suo Instagram è una gioia per gli occhi non solo per la sua presenza, ma perché è davvero pieno di foto bellissime! Curiosità: è del segno dell’Ariete.

Jon Kortajarena

Zigomi affilati e sopracciglia folte, Jon Kortajarena è uno dei modelli preferiti di Tom Ford e, come se non bastasse, tra i suoi innumerevoli talenti può vantare anche quello della recitazione.

Brad Kroenig

L’aspetto indubitabilmente fascinoso ha portato nella vita di Brad Kroenig contratti per posare nelle campagne dei marchi più famosi e un posto fisso sulle passerelle di Chanel, che spesso attraversa mano nella mano con il figlio Hudson.

Matthew Noszka

Classe 1992, Matthew Noszka ha origini irlandesi, svedesi, spagnole e polacche. Com’è diventato famoso? Ha postato un selfie per mostrare un ponte progettato dal padre ed è stato notato da un talent scout. Anche lui fa parte della schiera di ragazzi belli e buoni: ha collaborato con REVIVE Project, marchio di caricabatterie portatili che dona il 10% dei profitti a sostegno delle comunità del terzo mondo ancora oggi prive di energia elettrica.

Sean O’Pry

Sean O’Pry è entrato nel mondo della moda a 17 anni, quando alcune sue foto sono state notate su un sito internet. Da lì ha posato per brand importanti come Calvin Klein e Armani ed è il protagonista del video di Taylor Swift Blank Space. Oltre che bello è anche spiritoso. Come facciamo a saperlo? Dalla sua bio Instagram, che recita: “My dog forces me to post pictures of her” (“La mia cagnolina mi obbliga a postare le sue foto”).

Sung Jin Park

Pantaloni di seta, camicie Tommy Hilfiger e blazer Bottega Veneta. Se pensate che questi siano i migliori scatti di Sung Jin Park, è perché non avete visto quelle del suo profilo Instagram, tra cartoni di pizza e party in casa.

Eric Rutherford

Non ha più vent’anni, ma Eric Rutherford non ha intenzione di permettere all’età di fargli perdere neanche un grammo di fascino e sex appeal.

Luka Sabbat

Modello, influencer e anche attore, qualche anno fa è stato definito “il teen ager pià cool di Internet”. E del resto Luka Sabbat può contare su quasi 3 milioni di follower su Instagram. E ha anche recitato nella sitcom americana Grown-ish.

Adam Senn

Nato in Francia, Adam Senn ha dato il meglio di sé nelle tante campagne di cui è stato protagonista (facciamo qualche nome: Gucci e Dolce&Gabbana) e dove ha sfoggiato occhi di fuoco e muscoli cesellati.

Lucky Blue Smith

Gli occhi soprendentemente azzurri e i folti capelli biondi hanno fatto di Lucky Blue Smith uno dei modelli uomini più celebri di Internet. E, da vero idolo dei millennial, quando non è impegnato a posare per i marchi più celebri del mondo, è online per rimanere in contatto con i suoi quasi 3 milioni di follower.

Tobias Sorensen

Danese con la passione per i bulldog inglesi, Tobias Sorensen oltre che modello è anche youtuber: sul suo canale carica video dei suoi viaggi e vlog. Segni particolari: una cicatrice sulla guancia che non scalfisce minimamente la sua bellezza.

Marlon Teixeira

Nato in Brasile, Marlon Teixeira è diventato famoso anche grazie alla sua corporatura atletica, alla barba sexy, ai folti boccoli e allo sguardo di fuoco.

Silviu Tolu

Occhi di ghiaccio e sorriso intrigante, Silviu Tolu è nato in Romania il 28 agosto del 1991 ma adesso vive a New York dove fa il modello e l’attore. Ha la passione per le auto d’epoca e uno stile da urban gentleman.

Cover photo: Tobias Sorensen | Action Press/Soevermedia/Action Press/Soevermedia